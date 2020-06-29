Okko покажет онлайн-беседы о городах будущего

Трансляции пройдут в пятницу 3 июля в рамках VII форума Живых городов «Время созидателей».

Онлайн-кинотеатр станет площадкой для встреч, организованных продюсерским бюро Okko Театр. Участники обсудят культурные связи нового времени, новые способы коммуникации в онлайн-среде, возможности и ограничения цифрового пространства, перспективы развития городов с точки зрения бизнеса и культуры.

День Okko Театра на Живых городах закончится бесплатной трансляцией «Квартирника БГ» - домашнего концерта Бориса Гребенщикова, записанного в Лондоне эксклюзивно для мультимедийного сервиса Okko.

В качестве спикеров и приглашенных экспертов выступят генеральный продюсер Okko Театра Иван Вырыпаев, бизнесмен, член совета директоров Rambler Group Александр Мамут, генеральный продюсер Okko Интертейнмент Софья Квашилава, сооснователь журнала «Афиша» и Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер, директор и основатель международного фестиваля театра, современного искусства и паблик-арта «Точка доступа», директор международного театрального фестиваля NET Филипп Вулах, куратор публичных программ Музея современного искусства «Гараж» Анастасия Митюшина, журналист, психолог-практик Алла Занимонец.

VII форум Живых городов «Время созидателей» проходит с 20 июня по 8 августа 2020 года в Москве, Ижевске, Риме, Париже, Амстердаме и 1000 городах онлайн. Основная задача форума – объединение лидеров из разных индустрий и сфер деятельности для обмена идеями и опытом с целью создания осознанного общества нового типа. За свою шестилетнюю историю Форум Живых городов получил множество призов и наград и признан экспертами из многих стран «лучшим форумом для созидателей и городских героев».