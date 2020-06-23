В степях Южного Урала нашли еще один «Аркаим»

Поселение бронзового века изучат с помощью микромагнитной съемки, пишет «Челябинск сегодня».

Древнее поселение удалось найти с помощью данных аэрофотосъемки ХХ века и современных спутников. Как оказалось, в южноуральской степи есть еще один крупный могильник и целый укрепленный форпост аркаимского типа, изучение которых может подарить новые сенсации.

По словам автора открытия, завотделом археологии, этнографии, современной и исторической экологии учебно-научного центра изучения природы и человека ЧелГУ Натальи Батаниной, на Южном Урале уже найдено несколько памятников бронзового века. Археологи будут изучать их в этом полевом сезоне, пояснила она.

Этим летом ученые обследуют укрепленное поселение аркаимского, найденную у села Степное Пластовского района. Для микромагнитной съемки привлекут специалиста Института геофизики УрО Российской академии наук Владислава Носкевича.

В рамках международного сотрудничества используются новейшие технологии археологии. Сейчас археологи ЧелГУ вместе с учеными Питтсбургского университета США ведут исследования поселения и могильники эпохи Аркаима у села Степное методом масштабного радиоуглеродного датирования.