«Золотой глобус» вручат победителям в феврале 2021 года

Об этом сообщается на сайте организаторов награды.

По традиции премия вручается в первое воскресенье января. Однако в этот раз церемония вручения перенесена с января 2021 года на февраль, сообщили организаторы.

Решение о переносе церемонии было принято из-за пандемии коронавируса.Церемония будет транслироваться в прямом эфире телекомпанией NBC из Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния, говорится в сообщении.

Премия «Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов при Голливуде. По своей престижности она уступает в США лишь «Оскару».