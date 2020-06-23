Испанский реставратор мебели уничтожил картину «Непорочное Зачатие» Мурильо

Эксперты призывают урегулировать деятельность реставраторов законом, пишет The Guardian.

Испанские специалисты призвали ужесточить законы, регулирующие реставрационные работы, после того, как один из реставраторов уничтожил копию знаменитой картины художника эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо.

Частный коллекционер заплатил реставратору мебели 1200 евро за реставрацию картины «Непорочное зачатие» Мурильо. Однако по итогу работ лицо Девы Марии радикально изменилось по сравнению с первоначальным видом, показав полную некомпетентность реставратора.

По словам вице-президента испанской ассоциации реставраторов Acre Марии Борха, такие инциденты, как с Мурильо, к сожалению, гораздо более распространены, чем обычно думают. «Мы узнаем о них только тогда, когда люди сообщают о них в прессе или в социальных сетях, но есть многочисленные ситуации, когда работы выполняются людьми, которые не обучены», – заявила она.

Непрофессиональные вмешательства, добавила Борха, могут привести к необратимому ущербу. Испания обладает огромным культурным и историческим наследием благодаря своей богатейшей истории, оставившей свои памятники. Если не урегулировать законом профессиональный уровень тех, к кому они попадают в руки, мировое сообщество может лишиться шедевров, подчеркнула эксперт.