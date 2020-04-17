«Русские сезоны» проведут онлайн-трансляцию богослужения Пасхи

Фото: moskva.bezformata.com

Эфир будет организован в рамках инициативы Stay home with Russian Seasons, сообщает сайт Минкультуры РФ.

В прямом эфире международного культурного проекта будут представлены Пасхальная утреня и Божественная Пасхальная литургия.

Видеотрансляция начнется 18 апреля в 23:00 на сайте http://russianseasons.org/, а также в социальных сетях проекта «Русские сезоны». По традиции, богослужение начинается поздним вечером в Великую субботу, когда православный мир отмечает Пасху – древнейший и важнейший христианский праздник в честь Воскресения Иисуса Христа.

Трансляция будет идти из храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения) на Большой Ордынке в Москве.

Возглавит богослужение настоятель храма, митрополит Волоколамский Иларион, иерарх Русской Православной Церкви, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, постоянный член Священного Синода, председатель Синодальной Библейско-богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. В службе примет участие Московский Синодальный хор под управлением Алексея Пузакова.