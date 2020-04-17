Археологи попытаются раскрыть тайну гибели древнего городища в Тамбовской области

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Раскопки пройдут этим летом вблизи села Давыдово, сообщает ТАСС.

Участникам экспедиции предстоит изучить крепость IХ-Х века на берегу реки Серп, рассказал кандидат исторических наук, археолог Сергей Андреев.

«Давыдoвскoе гoрoдище является ключевым памятникoм археoлoгии в Тамбoвскoй oбласти, пoскoльку там на небoльшoй плoщади представлены практически все эпoхи древнoсти, егo культурные слoи неверoятнo насыщены артефактами пoзднегo энеoлита, скифскoгo периoда, средневекoвья», – пояснил он.

По словам ученого, городище представляет собой остатки сгоревшей в древности мордовской пограничной крепости. Укрепления здесь четыре раза строились и столько же раз разрушались в результате нападения.

Первые поверхностные раскопки здесь были проведены еще в 1905 году. Спустя сто лет на территории древнего городища работала археологическая экспедиция Тамбовского государственного университета (ТГУ) им. Г. Р. Державина, которая нашла бронзовые украшения, железные орудия труда и керамика древне-мордовской культуры, остатки жилищных и хозяйственных построек разных эпох.

Крепость была сожжена в 11 веке, но какой именно конфликт здесь произошел, непонятно, учитывая, что жившие тут славяне и мордва существовали друг с другом вполне мирно.

Новые исследования позволят историкам воссоздать 3D-модель древней крепости на всех четырех этапах ее существования. В раскопках примут участие студенты-историки ТГУ.