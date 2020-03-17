В Иране нашли наскальный рисунок человека-богомола возрастом около 40 тысяч лет

Открытие сделали ученые Исламского университета Азад Арак, сообщает Journal of Orthoptera Research.

Наскальное изображение было найдено в центре Ирана, в округе Хомейн, в местечке Теймаре. Рисунок высотой около 14 сантиметров впервые был обнаружен в 2017-2018 годах, однако археологи долгое время не смогли идентифицировать его.

По мнению ученых, он изображает существо, похожее частично на богомола и на человека. Насекомое напоминают конечности и треугольная голова с большими глазами и цепкими предплечьями, человека – лапы в середине рисунка с кругами на концах.

По форме головы ученым удалось идентифицировать вид богомола, изображенного древним художником. Им оказался представитель распространенного и в наши дни вида Empusa.

Лапы в середине позволили ученым сделать вывод, что рисунок изображает типичную для древнего мира фигуру Squatter Man – «человека-захватчика». Подобные изображения известны по всему миру, для них характерно наличие кругов именно в том месте рисунка, в котором они находятся на иранском петроглифе. Однако от подобных изображений он отличается ярко выраженными атрибутами богомола.

Археологи не могут точно датировать петроглиф, так как санкции против Ирана запрещают использование радиоактивных материалов для радиоуглеродного датирования. По мнению экспертов Яна Брауэра и Гаса ванн Вина, рисунок был сделан примерно 40 тысяч лет назад.