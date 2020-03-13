В Якутске открылась ретро-выставка женского быта времен СССР

Экспозиция «Винтаж» посвящена Международному женскому дню, сообщает S akha L ife.

Выставка стартовала в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, ее организовал Ресурсный образовательно-методологический центр в сфере национальных отношений. Экспозиция представляет бижутерию, парфюмерию, косметику, предметы интерьера, шкатулки и сувениры времен СССР.

Экспонаты собраны из частных коллекций жителей Якутии.

Представлены коллекции ручных часов, украшений и сумочек руководителя республиканской группы коллекционеров Эльвиры Семеновой. Посетители смогут увидеть броши в виде бабочек из коллекции Дарии Ючюгяевой.

Также представлена старинная посуда, сундуки и шкатулки 1960-х годов Светланы Кузнецовой, традиционные якутские сережки начинающего коллекционера серебряных украшений Анастасии Захаровой, бусы и брошки из коллекции Тамары Новгородовой (Шишигиной), винтажные украшения и другое.

Выставка проводится с 10 марта по начало апреля. Вход свободный.