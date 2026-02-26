«Пришел успех к заслуженной ондатре»: композитор Александр Чайковский обратился к творчеству Влада Маленко

Юбилейный вечер, приуроченный к 80-летию композитора Александра Чайковского, стал одним из самых громких событий XIX Зимнего международного фестиваля Юрия Башмета в Сочи.

Конец февраля в музыкальных кругах прошел под знаком юбилея Александра Чайковского — композитора, пианиста и педагога, народного артиста РСФСР, лауреата Госпремии Российской Федерации и Премии правительства РФ.

Классик нашего времени загодя начал сетовать на то, что праздновать дни рождения не любит: «что отмечать — старость». Однако спрятаться не удалось. Стараниями друзей, в том числе Юрия Башмета, финал московского Зимнего фестиваля искусств приурочили ко дню рождения Александра Чайковского: на сцене КЗЧ прозвучали сразу два сочинения мэтра — драматическая симфония «Слово о полку Игореве» и хоровая опера «Сказание о Борисе и Глебе». В конце юбиляра вызвали на сцену, а актер Андрей Мерзликин, солировавший в роли Ярослава Мудрого, похулиганил. Надел на композитора боярскую шапку и провозгласил громовым голосом: «Вот наш князь».

Публика зааплодировала, а оркестр грянул Happy Birthday.

Завершив мероприятие в Москве, фестиваль плавно переместился в Сочи, где чествования именинника продолжились.

А надо сказать, что именно в Сочи Чайковский обычно устраивает все самое «хулиганское». Два года назад он представил маленький комплимент местным жителям в виде «Сочинской токкаты» со специфическим текстом собственного сочинения «Очень-очень хочем в Сочи».

Но на сей раз мэтр похулиганил еще хлеще.

Благословляю все

Композитор Александр Чайковский на гала-концерте в честь открытия фестиваля XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. 2026.

«Пе-е-есец»! — громогласно пропел со сцены сочинского Зимнего театра Ильдар Абдразаков. Солист тщательно выделял звук «е», но публика все равно страшно захохотала. Раздались аплодисменты. Судя по реакции, мировая премьера «Ондатры в театре», басни для голоса и симфонического оркестра на стихи Влада Маленко и музыку Александра Чайковского, прошла с успехом.

Про музыку только хорошее. Александр Чайковский — профессионал, каких больше нет. Но вот текст вызвал вопросы. «Ондатра в театре» — сочинение, относящееся к раннему творчеству бывшего артиста Театра на Таганке Влада Маленко. Когда-то Влада чуть не «съели» в театре, и тогда он — «от отчаяния», как выразился сам, — начал писать басни, в которых представлял своих коллег то утками, то кротами в запое, то еще кем-нибудь.

«Ондатра в театре» — одна из первых и самых известных басен Маленко, носящая, судя по всему, автобиографический оттенок. Речь идет об актрисе-ондатре, которая пала жертвой подковерных театральных интриг за то, что «снялась в масштабном сериале, купила джип и ей квартиру дали». На протяжении всей басни животному говорят пакости, суют в хвост иглы, «чихвостят» за игру, обманывают с зарплатой и гадко сплетничают на ее счет: «Хорек кривился: «Крыса молодец — / Поди, ночами ходит к ней песец...» В итоге несчастное животное «съедают».



Пока основная масса зала гоготала, поэты, приехавшие на фестиваль для участия в ежегодном поэтическом турнире, переглядывались. В их взглядах читалось недоумение и зависть.

— Вот так делают карьеры, — заметил в кулуарах один из поэтических мэтров.

Взять в качестве литературной основы для музыкального произведения басню Влада Маленко — вызов. А исполнить Маленко после романсов на стихи Тютчева и Пушкина, фактически уравняв троих авторов, — пощечина общественному вкусу!

19 февраля, помимо премьеры «Ондатры», Чайковский провел юбилейный авторский вечер, представив камерно-вокальный цикл «Благословляю все». В цикле он объединил стихи семи разных поэтов разных эпох. Наряду с Блоком, Евтушенко, Лермонтовым и Пушкиным прозвучал и романс «Сорок лет» — на стихи все того же Маленко. Также прозвучали два романса из вокального цикла «Из жизни Петербургской актрисы» и музыка к спектаклю «Провинциалка».

Наследник традиции

Александр Чайковский, вице-президент Академии Российского телевидения Александр Митрошенков, главный дирижер Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет во время вручения премии имени Дмитрия Шостаковича композитору Александру Чайковскому в концертном зале «Зарядье». 2022.

Сказать, что Чайковский — один из самых известных композиторов сегодня, — не сказать ничего. Настоящий классик нашего времени. Художественный руководитель Московской филармонии, завкафедрой композиции Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, председатель Совета Союза композиторов России. Его произведения не сходят с театральных афиш.

Александру Владимировичу было на роду написано стать музыкантом. Папа был директором Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Дядя — известнейший композитор, пианист, народный артист СССР Борис Чайковский. С семьей дружила элита страны. Александр Владимирович вспоминал, что с ним, маленьким мальчиком, здоровался Дмитрий Шостакович, знакомый его отца...

Изначально Саша готовил себя к карьере пианиста, но перетрудил руку, готовясь к парижскому конкурсу. И тогда помог Тихон Хренников. «Ты — композитор», — сказал он, услышав первые романсы, написанные Александром.

К своему учителю Чайковский сохранил пиетет и благодарность.

— Я стал композитором благодаря Тихону Хренникову, — неоднократно отмечал Александр Владимирович.

По словам студентов Чайковского, у их «папы» есть две любимые мысли. Первая — нужно быть коммуникабельным и уметь дружить. Вторая мысль — не нужно замыкаться в одном музыкальном направлении. «Надо уметь делать все и быть многоликим».

Александр Чайковский и Юрий Башмет. 2022.

Александр Чайковский не разводит слова и дела. Его любят за жизнелюбие, стойкость, работоспособность. Башмет рассказывал, как во время концерта в Лондоне организаторы срочно запросили мировую премьеру. Наши музыканты обратились и к Шнитке, и к Губайдуллиной. Все отказали, сославшись на страшную занятость. И лишь Чайковский откликнулся сразу, написав требуемое быстро и качественно. Ну а еще Александр Владимирович — прекрасный учитель, один из немногих мэтров, кто не боится конкуренции и печется о своих учениках. Именно Чайковский дал дорогу Валерию Воронову, Алексею Сюмаку и Кузьме Бодрову в проекты Юрия Башмета.

Он многое делает по любви, от чистого сердца. Уж если полюбит — то полюбит.

Совсем недавно Чайковский продвинул домру. Маэстро присмотрелся к народному инструменту, проникся, полюбил его и написал для него целый концерт.

Чего греха таить, композиторы такого уровня, как Чайковский, редко присматриваются к «народникам». Исполнителей на домре в профессиональной среде обзывали «пузочесами», а в широкой прессе и слова-то такого особо не знали и путали с казахской «домброй». Но все переменилось после исполнения концерта для домры с оркестром Чайковского. С легкой руки композитора домра «взлетела» и сегодня стала очень популярной.

О композиторах и литературе

Александр Чайковский (справа), дирижер Юрий Башмет с супругой Натальей Башмет на концерте в Зимнем театре Сочи. 2023.

На сегодняшний день Александр Чайковский — один из самых «литературных» композиторов. Значительная часть его произведений написана на литературную тему или вдохновлена прозой и поэзией.

Впрочем, русскую композиторскую школу в принципе отличает особая связь с литературой. Считается, что традицию запустил Глинка, когда положил на музыку романс Пушкина «Не пой, красавица, при мне» и доказал, что музыка и стихи могут образовывать идеальный творческий союз. После Глинки потянулись остальные. Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, конечно же, Чайковский.

В ХХ веке традиция не просто укрепилась, а стала чуть ли не главным способом существования серьезной музыки. Тот же Дмитрий Шостакович любил экспериментировать с текстами современных ему авторов: Блока, Цветаевой. За сочинения на стихи Евтушенко мастера сильно ругали, и он попал в опалу. Друг Александра Чайковского, композитор Родион Щедрин, в свое время шокировал общественность, когда обратился к тексту набоковской «Лолиты» для своей оперы.

Понятное дело, Александр Владимирович остается прямым продолжателем этой линии, умело соединяя слово и звук. Он — автор опер «Три сестры», «Один день Ивана Денисовича»... Чайковский не боится обращаться и к современной литературе. Так, например, создал оперу по произведению Орлова «Альтист Данилов».

Да и хулиганит композитор нередко. Обозреватель «Культуры» в одном из материалов отмечала, как хохотал зал на премьере комедийного балета Чайковского «Ревизор», где сцена встречи Хлестакова и Городничего проходила под «аккомпанемент» их кашля!

То, что серьезный композитор обратил внимание на басни Маленко, — не случайно, ведь и начинал Чайковский именно с басен: первым опытом в жанре музыкального театра была опера «Дедушка смеется», которая была написана в 1972 году по басням Ивана Андреевича Крылова. Произведение получилось очень удачным и прочно вошло в репертуар филармонии.

Удастся ли повторить успех? В кулуарах Чайковский рассказывал, что с новым автором познакомился случайно и оказался от него в полном восторге. Даже делился планами создать цикл произведений по басням. Мол, «Ондатра» была первой ласточкой, дальше будут и еще.

Путь к успеху

В свое время Влад Маленко «раскрутился» благодаря абитуриентам театральных вузов. К творческому конкурсу нужно обязательно готовить басню. Обычно все читают Крылова, но, понятное дело, Иван Андреевич давно набил оскомину, так что современный баснописец очень «зашел» молодежи.

Что греха таить, профессионалам поэтам басни Маленко не особенно нравились. В основном, корили за скромную поэтическую ценность уровня детских обзывалок: «У наркодилера-шакала нашли вещдок в кусочке кала», «Электрик-волк и слесарь-лис за пару лет вдвоем спились». Но со временем Маленко перерос свой басенный контент, стал писать иные стихотворения, качественно лучше и сильнее...

В свое время Юрий Башмет говорил, что для того чтобы «продвинуть» инструмент — крайне важно, чтобы крупный мастер написал для этого инструмента большое музыкальное произведение. Работает ли этот принцип в случае с поэтом? Поживем — увидим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



«Мы познакомились сорок лет назад, когда я прилетел из Мюнхена после победы на конкурсе. Я сходил по трапу из самолета, зазвучала музыка — скерцо из Шестой симфонии Петра Ильича Чайковского. Оказалось, что музыка играла из магнитофона, который держал в руках Александр Чайковский. Потом мы поехали отмечать мой конкурс, и так с ним и подружились.

Что касается его музыкального языка, он абсолютно ни на кого не похож. Вот только ты подумаешь, что как-то Стравинским «запахло», но нет. А вот тут вроде Шостакович — тоже нет. У него абсолютно уникальный свой композиторский почерк. И что интересно, во всех произведениях Александра Чайковского обязательно есть душевный оазис. В отличие от многих современных композиторов, он не стесняется сочинить красивую мелодию».

Юрий БАШМЕТ



Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет и Александр Чайковский.