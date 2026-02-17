«Мне интересно создавать то, чего не было раньше»: Игорь Растеряев выступит на этой неделе с большим юбилейным концертом
Известный певец, поэт и актер Игорь Растеряев 21 февраля в столичном клубе Base выступит с концертом «15 лет — полет нормальный». «Культура» побеседовала с виновником торжества, незаурядным, харизматичным артистом.
— Игорь Вячеславович, казалось бы, только недавно сетевое пространство взорвал ролик «Комбайнеры», мгновенно прославивший Игоря Растеряева на всю страну. А ведь с тех пор миновало уже полтора десятилетия — срок немалый. Чем стали для вас эти пятнадцать лет, как бы оценили пройденный путь?
— Оценил бы его как продуктивный. Очень много песен понаписалось. Очень много проведено концертов и изведано городов, много замечательных людей повидал и со многими подружился, много дорог пройдено. Но главное, что все эти дороги по-прежнему сливаются в одну главную, исконно русскую дорогу.
— Что будет собой представлять концерт? Исполните хиты прошлых лет или представите на суд зрителя свежую программу?
— Я никогда на самом деле не разделяю концерты по значимости и важности. Для меня это, например, общение с людьми, песен попеть, понимаете? Так было всегда: песни набирались постепенно и входили в репертуар, составляли канву концерта, все естественно формировалось по ходу развития...
Недавно, например, с Лехой Ляховым (друг детства Игоря Растеряева, оператор. — «Культура») снимали клип в наших местах. Или вот только что был концерт: в Глинище заехали, к дяде Вове Слышкину, билет ему завезти на предстоящий московский концерт. А там пацаны отдыхают: Роман Дьяков, Санек Костров, дядя Вова сам. Ну, туда-сюда… И гармошка появилась, и неплохой концерт сыгрался — считаю, ничем не хуже юбилейного. Пацаны довольны. Главное ведь, чтоб по-живому все было, от души.
— Будет ли у столичного выступления продолжение? В смысле, предпримете ли турне по городам России или ограничитесь московским сетом? Часто ли вообще ездите по стране с концертами в последнее время?
— Будет турне по Рязани: два концерта запустили и все продали, третий хотели, но там дата занята. Потом — Самара, Ярославль, Волжский, Архангельск. Ну и, конечно, родной Питер.
— Изобразительное искусство — значительная составляющая вашего творчества: в частности, альбом графики с короткими рассказами «Волгоградские лица», изданный в 2012 году, получился весьма любопытным. Есть ли еще подобные работы, которыми планируете поделиться с публикой?
— Да вот, нарисовал календарь. Еще клип мультяшный, «Девочка Тамара», про бабушку мою. Сестра Катя его анимировала. Кстати, помимо «Волгоградских лиц», есть книга «Это чё за балаган?!». Там тоже рисунки.
— Гармонь — важнейший музыкальный инструмент для русского человека, можно даже сказать, часть его культурного кода. Не было ли у вас задумки сделать программу (концертную или студийную), целиком состоящую из новых обработок известных советских и российских композиций — таких, где гармонь играет, простите за невольный каламбур, «партию первой скрипки»?
— Нет, такого не было. Я ж все-таки не музыкант-исполнитель — скорее, аккомпаниатор под собственные тексты. А то, о чем вы сказали... Там исполнительское мастерство нужно безупречное. Плюс само желание что-либо переиначить. Мне же интереснее создавать то, чего раньше не было.
— Как вы оцениваете положение дел в области современного песенного искусства? В какой мере оно вам интересно? Следите ли за новыми авторами, исполнителями?
— Обязательно слежу. Исполнители хорошие. А вкусы мои специфичны, равняться на них не надо. Но могу сказать, что нравятся мне те вещи, в которых жизнь есть — не приглаженная и вылизанная, а оригинальная, индивидуальная. Мне важно внутреннее, а не показное, когда человек с самоиронией дружит, но и за свое стоит серьезно.
— Насколько важно художнику откликаться на окружающие события? Что лично для вас является источником вдохновения в современной турбулентной реальности?
— Художники разные, тут не скажешь за всех. Виталий Бианки — вот он откликался на окружающие его события? Наверно, откликался, только событиями у него было что-то из жизни птиц и лесов, капельки там или зимушка-зима на поляне...
Если же вы про СВО — у меня вот откликнулось, даже все нервы в лохмотья из-за этих откликов. Но по-другому стихи про пацанов из госпиталей, наверно, и не родились бы.
А так, у кого откликается — у того откликается, у кого нет — у того нет. Бегать и допрашивать, как у кого что отозвалось — это, конечно, бред: никто никому ничего не должен, особенно в творчестве. Там всем рулит Господь Бог, у него свои планы на отклики.
— Сегодня у всех на устах вопросы, связанные с искусственным интеллектом. В частности, его проникновение в сферу музыкального творчества многим представляется весьма тревожным. Разделяете ли вы подобные опасения?
— Я не разделяю никаких опасений. Вот мы снимаем в клипе людей. Там все пусть непрофессиональное, но зато живое, и это становится частью творческого лица истории песенной. Вряд ли ИИ может передать выражение глаз живого человека, который скачет по лужам или устал бить в бубен. В хорошем смысле слова, я имею ввиду: в бубен музыкальный, а не в жбан, то есть в голову. Так что слукавить тут не получится.
Искусственный интеллект может обмануть, склепав что-то на базе уже имеющегося, но реально создать нечто, не поддающееся логике, рожденное на ассоциациях из детства, каких-то тревогах и переживаниях — это вряд ли.
— Ваши песни очень человечны — в том смысле, что адресованы они, в основе своей, простым людям. Какие качества в людях вам более всего импонируют, а какие вы, напротив, на дух не переносите?
— Мне импонируют веселость и легкость в общении, отзывчивость и простота в решении дел. Ясность, то есть. А также находчивость и способность не накручивать — действовать соразмерно реальным проблемам.
Ну а не люблю чванливость, хамство, понятное дело. И высокомерие не переношу. И еще: если у человека нет самоиронии, если он к себе уж очень серьезно относится — тогда это вообще труба.
Фотографии предоставлены pr-менеджером артиста Фазуллиной К.М.