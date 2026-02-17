«Мне интересно создавать то, чего не было раньше»: Игорь Растеряев выступит на этой неделе с большим юбилейным концертом









— Будет ли у столичного выступления продолжение? В смысле, предпримете ли турне по городам России или ограничитесь московским сетом? Часто ли вообще ездите по стране с концертами в последнее время?



— Будет турне по Рязани: два концерта запустили и все продали, третий хотели, но там дата занята. Потом — Самара, Ярославль, Волжский, Архангельск. Ну и, конечно, родной Питер.



— Изобразительное искусство — значительная составляющая вашего творчества: в частности, альбом графики с короткими рассказами «Волгоградские лица», изданный в 2012 году, получился весьма любопытным. Есть ли еще подобные работы, которыми планируете поделиться с публикой?



— Да вот, нарисовал календарь. Еще клип мультяшный, «Девочка Тамара», про бабушку мою. Сестра Катя его анимировала. Кстати, помимо «Волгоградских лиц», есть книга «Это чё за балаган?!». Там тоже рисунки.



— Гармонь — важнейший музыкальный инструмент для русского человека, можно даже сказать, часть его культурного кода. Не было ли у вас задумки сделать программу (концертную или студийную), целиком состоящую из новых обработок известных советских и российских композиций — таких, где гармонь играет, простите за невольный каламбур, «партию первой скрипки»?



— Нет, такого не было. Я ж все-таки не музыкант-исполнитель — скорее, аккомпаниатор под собственные тексты. А то, о чем вы сказали... Там исполнительское мастерство нужно безупречное. Плюс само желание что-либо переиначить. Мне же интереснее создавать то, чего раньше не было.







— Как вы оцениваете положение дел в области современного песенного искусства? В какой мере оно вам интересно? Следите ли за новыми авторами, исполнителями?



— Обязательно слежу. Исполнители хорошие. А вкусы мои специфичны, равняться на них не надо. Но могу сказать, что нравятся мне те вещи, в которых жизнь есть — не приглаженная и вылизанная, а оригинальная, индивидуальная. Мне важно внутреннее, а не показное, когда человек с самоиронией дружит, но и за свое стоит серьезно.



— Насколько важно художнику откликаться на окружающие события? Что лично для вас является источником вдохновения в современной турбулентной реальности?



— Художники разные, тут не скажешь за всех. Виталий Бианки — вот он откликался на окружающие его события? Наверно, откликался, только событиями у него было что-то из жизни птиц и лесов, капельки там или зимушка-зима на поляне...



Если же вы про СВО — у меня вот откликнулось, даже все нервы в лохмотья из-за этих откликов. Но по-другому стихи про пацанов из госпиталей, наверно, и не родились бы.



— Сегодня у всех на устах вопросы, связанные с искусственным интеллектом. В частности, его проникновение в сферу музыкального творчества многим представляется весьма тревожным. Разделяете ли вы подобные опасения?



— Я не разделяю никаких опасений. Вот мы снимаем в клипе людей. Там все пусть непрофессиональное, но зато живое, и это становится частью творческого лица истории песенной. Вряд ли ИИ может передать выражение глаз живого человека, который скачет по лужам или устал бить в бубен. В хорошем смысле слова, я имею ввиду: в бубен музыкальный, а не в жбан, то есть в голову. Так что слукавить тут не получится.



— Ваши песни очень человечны — в том смысле, что адресованы они, в основе своей, простым людям. Какие качества в людях вам более всего импонируют, а какие вы, напротив, на дух не переносите?



— Мне импонируют веселость и легкость в общении, отзывчивость и простота в решении дел. Ясность, то есть. А также находчивость и способность не накручивать — действовать соразмерно реальным проблемам.



Ну а не люблю чванливость, хамство, понятное дело. И высокомерие не переношу. И еще: если у человека нет самоиронии, если он к себе уж очень серьезно относится — тогда это вообще труба.

— Я никогда на самом деле не разделяю концерты по значимости и важности. Для меня это, например, общение с людьми, песен попеть, понимаете? Так было всегда: песни набирались постепенно и входили в репертуар, составляли канву концерта, все естественно формировалось по ходу развития...Недавно, например, с Лехой Ляховым (друг детства Игоря Растеряева, оператор. — «») снимали клип в наших местах. Или вот только что был концерт: в Глинище заехали, к дяде Вове Слышкину, билет ему завезти на предстоящий московский концерт. А там пацаны отдыхают: Роман Дьяков, Санек Костров, дядя Вова сам. Ну, туда-сюда… И гармошка появилась, и неплохой концерт сыгрался — считаю, ничем не хуже юбилейного. Пацаны довольны. Главное ведь, чтоб по-живому все было, от души.