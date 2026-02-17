Тимофей Гольберг: «Должность художественного руководителя хора солистов врагу не пожелаешь, а дирижировать таким хором — одно удовольствие»

Тимофей Гольберг: «Должность художественного руководителя хора солистов врагу не пожелаешь, а дирижировать таким хором — одно удовольствие»

Московский государственный академический камерный хор в особом представлении не нуждается. Достаточно послушать исполнение Хором Минина «Перезвонов» Валерия Гаврилина или «Пушкинского венка» Георгия Свиридова. У «мининцев» всегда много событий. Ближайшие — первый Фестиваль Антона Рубинштейна в Усадьбе Прове — Калиш, открывшийся на днях в изысканном старинном особняке на Новой Басманной, а также концерт «Шедевры хоровой музыки», который пройдет 21 февраля в Малом зале Московской консерватории. Сегодняшний собеседник «Культуры» — художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического камерного хора Тимофей Гольберг.

Московский государственный академический камерный хор

Фото: Антон Галкин/предоставлено пресс-службой Хора Минина

— Тимофей, расскажите, как пришла идея провести фестиваль? Антон Рубинштейн известен как выдающийся пианист, педагог, один из основоположников музыкального образования в России. Но как композитор, кажется, не очень на слуху у публики...

— Идея принадлежит моему другу Роману Романову, который возглавляет Центр наследия Антона Рубинштейна, и Евгению Стодушному, генеральному продюсеру фестиваля, директору Хора Минина. Мы задумали такой смотр именно по этой причине: считается, что Антон Рубинштейн — композитор второго порядка, а кто-то, наверное, даже думает, что третьего, но это не так. У него есть потрясающие вещи, например, оперы «Демон», «Купец Калашников», «Маккавеи». Чтобы о них и других сочинениях этого автора узнали, вокруг фигуры Рубинштейна нужно выстраивать события.

В программе фестиваля — четыре концерта. Три уже состоялись. 8 февраля женский состав нашего коллектива представил хоры из опер Рубинштейна и других отечественных композиторов. 13 февраля мужской состав Хора Минина исполнил вокальные квартеты Рубинштейна, Кюи, Шуберта и Мендельсона. 15 февраля в Усадьбе Прове — Калиш была представлена программа «Поэзия великого князя Константина Романова». Прозвучали сочинения Антона Рубинштейна и других русских авторов на стихи К.Р. (так подписывал свои сочинения великий князь), а также стихи и музыка самого Константина Константиновича (великий князь был одарен не только поэтически, но и музыкально). Исполнители: женский состав Хора Минина, сопрано Анастасия Сагайдак — лауреат международных конкурсов, участница V Международного фестиваля Ильдара Абдразакова; меццо-сопрано Ольга Глебова — артистка Молодежной оперной программы Большого театра, а также лауреат международных конкурсов пианист Владимир Родин. Чтец — известный актер Егор Бероев.

Завершает фестиваль фортепианный вечер «Костюмированный бал»: 21 февраля будет исполнена сюита Антона Рубинштейна для фортепиано в четыре руки. Рубинштейн любил танцы, игры, переодевания. Костюмированный бал в Академии художеств оказался для него судьбоносным: там Рубинштейн встретил свою будущую супругу, княжну Веру Чекуанову. Исполнители: лауреат международных конкурсов, обладатель специального приза XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015) Михаил Турпанов и лауреат международных конкурсов Даниил Цветков.

— В концерте-открытии фестиваля женский хор исполнил «Вот тебе лютики, вот васильки» из «Иоланты», «Улетай на крыльях ветра» из «Князя Игоря», «В зелени ярко рдейте, гранаты» из «Маккавеи». Кто составлял программу?

Московский государственный академический камерный хор

Московский государственный академический камерный хор

Фотографии: Антон Галкин/предоставлены пресс-службой Хора Минина

— Программу делали совместно с Центром наследия Антона Рубинштейна, я ее дорабатывал. Если программу делают только музыковеды, она слишком умная и правильная получается, но на концертной эстраде это не работает. Тут немножко другие законы, другие энергии. Дело в том, что женский хор довольно редко используется в опере отдельно, обычно он сосуществует с мужским, в масштабных сценах, а мы сделали очень нежные хоры, из каждой оперы выбрали, сложили в единую канву и разбавили сольными номерами, получился целостный «продукт» или «плод» любви к искусству.

— Другой хит — спектакль-концерт «Рассказы Горького» Евгения Миронова с участием Хора Минина. Премьера прошла в августе 2024 на фестивале «Горький+». С тех пор было несколько постановок: в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, а 30 января этого года — в Балтийском доме в Санкт-Петербурге.

— Да, в конце января мы с удовольствием выступили в Питере. Суть в том, что худрук Театра Наций и замечательный артист Евгений Миронов читает два рассказа Горького — «Старуха Изергиль» и «Макар Чудра», а хор создает атмосферу — мы исполняем Свиридова, Рахманинова, песни народов мира. Получился очень сильный спектакль, потому что одно дело с оркестром, сейчас уже все так читают, а другое дело с хором — это совсем другая краска, это удивительная композиция голосов — актерского и певческих. Необычнее только коллаборации хора и балета.

— Постановка пластического спектакля «Знаем благую весть» Максимом Севагиным в МАМТе имени Станиславского и Немировича-Данченко — на музыку из «Перезвонов» Гаврилина — стала большим событием. Как работалось с балетной труппой?

— Скорее это не балет, а высокохудожественная пластика. Это очень необычный художественный язык, сложившийся из языка тела и языка звука. И это вдвойне необычно, потому что там у нас нет музыкальных инструментов, и у танцоров нет ничего, кроме их тел. Весь спектакль мы находимся в оркестровой яме с подзвученными микрофонами. Строго говоря, там есть один номер с ударными — «Весело на душе», но это так, чисто вспомогательный аккорд, а на протяжении всего действа артисты балета танцуют под а капелла, при том, что у Гаврилина есть совсем не ритмичные фрагменты, например «Скажи, голубчик», где просто нет ни размера, ни тактовых линий. В общем, это — потрясающий спектакль. Несмотря на то, что это относительно недавняя постановка, «Знаем благую весть» номинировали на «Золотую маску».

«Знаем благую весть»

«Знаем благую весть»

«Знаем благую весть». Фотографии: Александр Филькин/предоставлены пресс-службой Хора Минина

— Хор Минина традиционно воспринимается как коллектив в русской эстетике и, кажется, что основу его репертуара составляют именно русские композиторы. Это так?

— Да, это прежде всего русский хор — полнокровный, с вибрацией, с мощными тембрами. Но нам захотелось добавить краски, и в ближайшее время в нашем репертуаре появится западная музыка. Например, 21 февраля в Малом зале Московской консерватории будет концерт, который состоит из фрагментов произведений Антона Брукнера, Джоаккино Россини, прозвучит достаточно крупное сочинение современного британского композитора Джона Тавенера «Мать и дитя». В общем-то, это — музыка, которая требует эстетики, несколько отличающейся от той, к которой наш хор привычен.

— Не боитесь размыть формат?

— Одно другому не помешает, просто нужно, чтобы у нас в репертуаре появилось что-то новое, классное, что можно будет возить потом по городам и весям, где эти концерты будут иметь успех. На самом деле, хватит пальцев двух рук, чтобы пересчитать все крупные формы русской а капеллы, и духовной, и светской... Так что сейчас мы немножко уточняем наш вектор и эстетику нашего звучания. Важно разработать немного другой подход к этим программам, потому что, я считаю, у нас такой состав, с которым можно делать многое. Конечно, мы не будем петь Баха всем хором. Это не наша зона деятельности. Вся база наша остается и надстраивается — мы будем участвовать в Пасхальном фестивале Гергиева с Чайковским, Рахманиновым, Свиридовым, и в джазовом фестивале Игоря Бутмана с легкой программой, где исполним и спиричуэлс, и джаз, Гершвина с Бернстайном. Все эти штуки очень хорошо делать с нашим голосистым хором, у нас же прекрасные солисты — под стать оперным.

Тимофей Гольберг

Тимофей Гольберг. Фото: Полина Гольберг/предоставлено пресс-службой Хора Минина

— Раз уж заговорили о традициях хора, что такое хор солистов и насколько сложно управлять хором солистов?

— Да, это более энергозатратная история, чем коллектив из хоровиков. Тут все очень просто: условно, хоровики имеют дипломы дирижеров хора, то есть у них достаточно тонкий, выровненный звук, хорошие сольфеджийные мозги (они хорошо читают с листа), замечательный слух и ритм, но у них есть определенные вокальные ограничения. Хор вокалистов медленнее читает с листа, он сложнее ансамблирует, то есть «сливается», распадается на голоса, но у него безграничный диапазон красок. Потому что звук, нота — это частота в герцах. Вот нажмите на пианино «ля» первой октавы, 440 герц, это — физический параметр, он не несет в себе смысловой нагрузки. А когда тенор или сопрано окрашивает ноту своим голосом, это несет в себе содержание, огромную образную сферу, и тем самым может выражать композиторский замысел. Вот именно поэтому мне интереснее работать с хором солистов. С ними я могу экспериментировать на репетициях. Получается невероятная красота, дыхание замирает у слушателей. И дело не в том, что это — какие-то спецэффекты, просто музицирование с хором солистов происходит на более рельефном, глубоком, интересном уровне.

— А издержки тут есть?

— Конечно, моя должность называется художественный руководитель и главный дирижер. Должность художественного руководителя хора солистов врагу не пожелаешь, а дирижировать таким хором одно удовольствие.

— А почему? У солистов амбиции?

— Ну, конечно. В принципе, это — личная проблема каждого. Но когда ты худрук хора солистов, ты двадцать четыре на семь находишься в жизни каждого певца. Можно отстраниться, заниматься своими делами, но почему-то, если ты солистов не оберегаешь, все начинает сыпаться. Например, человек ходит неделю смурной, а ты этого просто не заметил. Оказывается, у него что-то произошло и сейчас его надо просто отпустить на денек, пока цикл концертов и гастрольных туров не начался, чтобы он решил какие-то свои домашние дела и неурядицы. От этих микронов зависит общее звучание хора, на который люди идут, покупая билеты в филармонию.

Московский государственный академический камерный хор

Фото: Антон Галкин/предоставлено пресс-службой Хора Минина

Фото вверху: Владимир Вяткин/РИА Новости