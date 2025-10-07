О музыке интересно: новая премия «Диапазон»

Денис БОЧАРОВ

Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов и Российский музыкальный союз при поддержке Союза композиторов России и Министерства культуры Российской Федерации представили новую награду «Диапазон», вручаемую лучшим авторам, пишущим и рассказывающим о музыке.

По задумке организаторов, проект направлен на повышение качества публикаций, развитие профессиональных навыков и компетенций авторов, распространение знаний о музыке среди широкой аудитории, а также на поддержку новых форматов подачи музыкального материала. Премия присуждается наиболее талантливым представителем профессии, работающим в различных форматах — от печатных изданий до современных медиаплатформ.

Члены жюри: Евгения Кривицкая, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», и Ольга Русанова

Необходимость подобной инициативы давно назрела, поскольку, как ни удивительно, по-настоящему качественная, вдумчивая профессиональная музыкальная аналитика — явление не самое распространенное. На пресс-конференции, посвященной итогам первой премии «Диапазон», прошедшей в Российском национальном музее музыки, генеральный директор Российского музыкального союза, заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий отметил: «Как музыкант, могу с уверенностью сказать, что сегодня настоящая критика встречается достаточно редко. Порой мы имеем дело либо с неприкрыто хвалебными статьями и отзывами, либо, напротив, с неоправданно жесткими текстами — но в обоих случаях, эти материалы не глубоки по содержанию. А работы, которые бы действительно раскрывали суть проблемы, позволяли любителям музыки лучше понять исполняемое произведение, а самим музыкантам помогали осознать собственное место в творческой жизни, появляются, к сожалению, нечасто. Надеюсь, с помощью нашей премии положение дел в области профессиональной и объективной музыкальной критики заметно изменится к лучшему. Тем более, что, помимо сугубо творческого стимула, у конкурсантов появится и материальная заинтересованность. Ознакомившись с работами, художественный уровень которых оказался весьма высоким, мы приняли решение не только отмечать победителей дипломами и памятными призами, но и вручать им денежные премии в размере 100 тысяч рублей».

На конкурс принимались работы, опубликованные в 2024 году. Авторы из разных регионов России прислали более ста заявок. Работы номинантов оценивало авторитетное жюри: известные теле-и радиоведущие, главные редакторы профильных музыкальных изданий, радиостанций и интернет-порталов, композиторы и искусствоведы. Экспертный совет проекта сформировал шорт-лист премии, куда вошли 43 публикации в восьми номинациях: «Интересно о премьере», «Интересно о фестивале», «Интересно об артисте», «Интересно об исполнительском коллективе», «Интересно о современной (актуальной) музыке», «Интересно о юбилее», «Интересно об истории», «Интересно о звукозаписи».

Слово «интересно» присутствует в названиях всех номинаций неслучайно. Более того, для премии «Диапазон» оно является ключевым. Один из членов жюри конкурса, известный музыкальный и театральный журналист, лауреат Премии города Москвы в области журналистики Ольга Русанова подчеркивает: «Крайне важно сегодня уметь «попадать» в самую широкую аудиторию. А для этого необходимо предлагать материалы, которые написаны именно интересным языком. К сожалению, многие работы, в особенности, присланные из регионов, страдают тем, что написаны они «по-акынски»: что вижу, о том пою. А это довольно обидно, тем более, если в тексте речь идет о событии, которое уже состоялось. Ведь одно дело, когда человек пишет анонс предстоящего мероприятия, из которого читателю следует сделать, по сути, лишь один вывод: идти на концерт или нет. И совсем другое — рассказ о прошедшем действе. Какой смысл в таком случае заострять внимание на том, кто что пел, на чем играл, во что был одет, и так далее? Увы, иные репортажи (порой даже сделанные не на основе состоявшегося концерта, а увиденной репетиции) этим грешат. Премии «Диапазон» важен именно интересный, грамотно построенный и со знанием дела поданный рассказ. И еще: особое значение в материале имеет авторская позиция, личное отношение музыковеда к происходящему, а также четкое понимание того, для кого он, собственно, пишет».

Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая состоится 8 октября в театре «Школа драматического искусства». В рамках мероприятия пройдет концерт, в котором примут участие известные исполнители: ансамбль im Spiegel (дирижер Федор Безносиков), пианист Энджел Вонг, скрипач Даниил Коган и его творческое объединение «Притяжение», Камерный хор Московской консерватории под управлением художественного руководителя и дирижера Александра Соловьева.

Фотографии предоставлены пресс-службой РМС