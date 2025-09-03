Хорошо отснятое старое: выходит новый фильм о Джоне Ленноне

Денис БОЧАРОВ

Девятого октября исполнится 85 лет со дня рождения главного битла. В этот день состоится российская премьера документальной ленты «Неизвестный Джон Леннон». Фильм, оригинальное название которого Borrowed Time: Lennon's Last Decade, повествует о жизни основателя The Beatles после распада группы.

Про Леннона снято много картин: начиная с 1980 года, то есть с того момента, как жизнь музыканта трагически оборвалась, попытки осмыслить его творческий и жизненный путь предпринимаются регулярно. С одной стороны, странно, если было бы иначе: помимо того, что Джон являлся основателем главного поп-музыкального феномена современности, он еще и (в отличие от большинства рок-идолов) был настоящим подарком для журналистов. Артист предельно искренне, подробно и порой с удовольствием отвечал на любые вопросы репортеров. Неудивительно, что кадров видеохроники, запечатлевших Леннона в самых разных обстоятельствах — дома, на сцене, в телестудии, на прогулке — сохранилось немало.

С другой стороны, каждый новый проект, связанный с «Битлз», неизбежно натыкается на скептические вопросы из серии: «Что же еще нового можно про них рассказать?». Однако авторы все же ухитряются представить на суд зрителей что-то новое. Один из недавних примеров — вышедший в 2021 году восьмичасовой (!) документальный мини-сериал Питера Джексона The Beatles: Get Back. Думается, даже самые прожженные «битломаны», полагавшие что знают о своих кумирах все, после просмотра этой работы, были вынуждены слегка убавить уровень снобизма.

Судя по всему, похожую цель преследует и Алан Дж. Паркер, режиссер ленты «Неизвестный Джон Леннон». Съемочная команда привлекла к сотрудничеству многих достойных «спикеров», среди которых известные музыканты, актеры, продюсеры и литераторы (в частности, писатель Филип Норман, автор нескольких подробных, увлекательных и достоверных монографий, посвященных как самому квартету, так и его участникам в отдельности). Картина пестрит неизвестными доселе широкой публике фрагментами выступлений Леннона и интервью, данными им в разные годы. Да и внушительный хронометраж ленты (около двух с половиной часов) свидетельствует в пользу того, что перед нами серьезный, вдумчивый и кропотливый труд.

Основные вехи пост-битловой биографии Леннона хорошо известны: создание на пару с Йоко Оно проекта Plastic Ono Band и выпуск знаковых синглов Give Peace a Chance, Instant Karma!, Happy Xmas (War is Over); отчаянная перепалка (как на записях, так и в прессе) с Полом Маккартни; отъезд из Англии (как оказалось, безвозвратно) в Соединенные Штаты Америки; участие в антивоенных демонстрациях, повлекших за собой сложности с получением грин-карты; запись в первой половине 1970-х умеренно успешных сольных альбомов Mind Games, Walls and Bridges и Rock'n'Roll; полуторагодичное расставание с Йоко, изрядно приправленное пьянством и кутежами, которое сам Джон позднее называл «потерянным уикендом»; рождение в 1975 году сына Шона и последовавший вслед за этим пятилетний период самоизоляции; триумфальное возвращение в 1980-м с пластинкой Double Fantasy; выстрелы у нью-йоркского здания «Дакота», оборвавшие жизнь музыканта...

Поэтому думается, основную интригу для большинства заинтересованных представляет именно тот этап в биографии Джона, когда артист скрылся от внимания широкой публики. Ведь жизнь кумира миллионов в отрыве от хит-парадов и мелькания на страницах журналов — это совсем другая история. Во второй половине 1970-х Джон, предпочтя свету софитов домашний уют, выполнял обязанности «няня», научился выпекать хлеб, бесконечно «флипал» по телеканалам и неустанно поглощал книги самого разного содержания. Ибо, несмотря на затворнический образ жизни в нью-йоркском особняке, Леннон никогда не отключался от окружающего мира — следил за новостями и литературными новинками.

Да и свой главный дар (сочинять, исполнять и записывать музыку) Джон тоже не собирался бросать. Более того, из зафиксированных им на закате жизни набросков десятилетия спустя родились «новые» песни The Beatles: речь о композициях Free as a Bird и Real Love с масштабного проекта 1995 года The Anthology (кстати, в ближайшее время выйдет расширенная и обновленная версия этого сборника) и вещице Now and Then, увидевшей свет в конце 2023-го и на данный момент поставившей точку в официальном аудио-каталоге «Битлз»...

Создатели фильма намекают, что, благодаря «Неизвестному Джону Леннону», вопросов у тех, кому интересна эта личность, останется еще меньше, а слоган ленты «Узнай легенду «Битлз» не будет пустым звуком. Проверить, так это или нет, поклонники музыканта смогут в самое ближайшее время.

«Неизвестный Джон Леннон», Великобритания, 2025

Режиссер Алан Дж. Паркер

18+

В прокате с 9 октября