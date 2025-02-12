Умение, талант, патриотизм: В Большом театре вспомнили Ирину Архипову

Светлана НАБОРЩИКОВА

Гала-концертом солистов оперы, хора и оркестра под управлением Валерия Гергиева Большой театр отметил столетие со дня рождения народной артистки СССР Ирины Константиновны Архиповой. «Культура» оценила событие на Исторической сцене.

Ирина Архипова была перфекционисткой — все, за что бралась, делала с максимальной ответственностью и стопроцентным результатом. В ее биографической книге «Музыка жизни» есть строки о том, как она защищала свой дипломный проект в Московском архитектурном институте (МАРХИ). Музей-пантеон в память героев Великой Отечественной войны проектировался для города Ставрополя.

«Внутри ротонды с колоннами я планировала разместить музей Славы со скульптурными изображениями героев, на стенах которого были бы выбиты имена павших. Аллеи парка, детальная планировка которых (и прилегающей территории) должна была сходиться к этой ротонде, я тоже сделала сама. В старину так строились храмы, и я предложила создать пантеон», — пишет Архипова.

Председателем государственной экзаменационной комиссии был известный архитектор Владимир Гельфрейх, создатель первых московских высоток, он и дал работе выпускницы оценку, которую, думается, можно отнести ко всей ее жизни: «Это редчайший проект. Это и умение, и талант, и патриотизм»

Юбилей Ирины Константиновны Большой театр отметил соразмерно ее личности — масштабно и с точным архитектурным расчетом. В первом отделении была представлена русская музыка, во втором — зарубежная. Прозвучали сцены и арии из опер Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского, Масканьи, Бизе, Сен-Санса, Верди — знакового репертуара певицы. В части оформления обошлись без утомительных конферансов, цвето-световых эффектов и пространных жизненных экскурсов. Факты биографии юбилярши уместились на декорированном заднике. Зрители увидели череду фотоснимков и фрагменты выступлений Архиповой. К счастью участников концерта, фрагменты были короткими. На юбилейных торжествах сравнения, как правило, оказываются в пользу юбиляра, и чем продолжительнее ретроспектива, тем выше градус зрительской ностальгии.

Впрочем, певицы, выступившие в этот вечер, а это был настоящий парад меццо-сопрано, без колебаний отдают Ирине Константиновне пальму первенства и называют себя ее ученицами. Хотя Московскую консерваторию по ее классу оканчивала только одна из них — солистка ГАБТа Елена Манистина, вышедшая в сцене и арии Ульрики из «Бала-маскарада», одной из коронных партий Архиповой. Солистка Мариинского театра Зинаида Царенко, спевшая арию Жанны д’Арк из редко исполняемой «Орлеанской девы», считает себя вокальной внучкой Архиповой — ее педагог Ольга Кондина занималась у Ирины Константиновны в аспирантуре. Ольгу Бородину, сделавшую блистательную международную карьеру, Архипова приметила на вокальном конкурсе имени Глинки. Это соревнование, сначала всесоюзное, затем всероссийское она возглавляла 40 лет и поддержала немало талантов. Для своего выхода Бородина выбрала сцену и романс Графини из «Пиковой дамы» и спела ее по-архиповски, услышав каждое слово, штрих, нюанс.

Графиня замкнула список из 27 партий, исполненных Архиповой в Большом театре. А началась ее карьера в ГАБТе с роли Кармен в одноименной опере. Выступление с Марио дель Монако открыло певице путь к международной славе. «Кармен» Инны Архиповой — именно такая Кармен, какую я вижу в этом образе: яркая, сильная, цельная, без всякого налета вульгарности и пошлости, человечная», — восхищался партнершей знаменитый тенор.

Маэстро Гергиев, руководивший оркестром и хором Большого театра, поставил заключительную сцену оперы Бизе на финал вечера. Заглавную роль исполнила Агунда Кулаева, певица мастеровитая и харизматичная. Юбилейный концерт стал для нее своего рода личным бенефисом — к зрителям солистка ГАБТа выходила еще трижды: cпела ликующую сцену Весны с птицами из «Снегурочки», драматическую сцену Любаши и Грязного (Александр Краснов) из «Царской невесты» и экстатический романс Сантуццы из «Сельской чести».

«Все эти партии я начинала учить с прослушивания записей Ирины Константиновны. Это мой абсолютный эталон, идеал и учитель в плане культуры пения, произношения текста, интерпретации характера», — поделилась артистка с журналистами. Свои способы посоветоваться с Архиповой обнаружились и у других певиц. Обладательница бархатного голоса Алина Черташ, спевшая дуэт Кончаковны и Владимира (Игорь Морозов) из «Князя Игоря», рассказала, что много полезного почерпнула из вышеупомянутой биографической книги, где так хорошо отражен сильный характер автора.

Трехчасовой концерт, конечно, не мог отразить всех граней дарования народной артистки. Жаль, что не было в программе таких великих ее партий, как Марфа из «Хованщины» (о ней маэстро Гергиев вспомнил, исполнив «Рассвет на Москве-реке») и Амнерис из «Аиды». За кадром осталось камерное исполнительство, а концерты она давала часто и записывалась, к радости нас, потомков, много. Но этот пробел скоро будет восполнен. 25 и 27 февраля в рамках цикла «Антология русского классического романса» артисты Молодежной оперной программы Большого театра представят произведения Сергея Танеева. Русская вокальная лирика во всех ее жанровых разновидностях была постоянной любовью Ирины Константиновны. Помимо Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Свиридова она пела менее исполняемых, но не менее достойных авторов, в частности, того же Танеева. Его романсы Архипова, можно сказать, вернула в концертный обиход, и это еще одно достижение ее «редчайшего проекта».

Фотографии: Павел Рычков/пресс-служба Большого театра