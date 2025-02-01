Врагу никогда не добиться: как Дунаевский Гимн Москвы создавал

01.02.2025
Материал опубликован в декабрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».
Маэстро не скупился на музыкальные фразы. Из одной его насыщенной мелодическими оборотами песни можно было бы сделать не меньше пяти современных шлягеров. Тонко чувствуя жизнелюбие фольклора (русского и еврейского), он украшал свои вещи элементами темпераментной народной музыки. Исаак Осипович говорил: «Мое творчество я посвятил молодости. Без преувеличения могу сказать, что, когда пишу новую песню или иное музыкальное произведение, мысленно всегда его адресую нашей молодежи».
Когда началась война, ему шел 42-й год. В один из первых советских «боевых киносборников» вошла его песня на слова давнего соавтора Василия Лебедева-Кумача «На врага! За Родину — вперед!». Со своим оркестром композитор разъезжал по стране, включая прифронтовые территории, давал концерты, однако новых ярких мелодий сочинил в ту пору мало. Военные марши и баллады получались... слишком обыкновенными.
Еще в 1941 году в журнале «Новый мир» было опубликовано стихотворение мало кому известного тогда поэта-фронтовика, командира саперного взвода Марка Лисянского, который перед возвращением в родную дивизию (после ранения) отдал стихи в редакцию. Энергичные, искренние, взволнованные строчки брали за душу:
Я по свету немало хаживал
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но всегда я привык гордиться
И везде повторял слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
У комбайнов, станков и орудий.
В нескончаемой лютой борьбе
О тебе беспокоятся люди,
Пишут письма друзьям о тебе.
Никогда врагу не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Весной 1942-го руководивший ансамблем песни и пляски Центрального Дома культуры железнодорожников Дунаевский прочитал это стихотворение в вагоне агитпоезда и, пожалуй, впервые за без малого год войны испытал настоящее вдохновение. Тут же решил: вот она, настоящая боевая песня — с верой в победу, нужными словами, воспевающими героический характер нашего солдата, неодолимого чудо-богатыря, словно вышедшего из древней былины.
Ансамбль в то время гастролировал по Сибири, выступал перед трудовыми коллективами, нередко под открытым небом. На полях журнальной страницы Исаак Осипович записал навеянную первым четверостишием «Моей Москвы» мелодию. Для марша-баллады, где основная тема раскрывалась бы с разных сторон, требовались еще два-три куплета. В те тяжелые месяцы Дунаевский, как и миллионы советских людей, увидел в контрнаступлении Красной армии под столицей первый проблеск великой Победы. Воспоминания о решающем успехе наших воинов, отбросивших гитлеровцев от Москвы, должны были обязательно отразиться в песне. Найти Марка Лисянского не удалось (он воевал), и композитор попросил режиссера своего ансамбля Сергея Аграняна дописать текст. Так появились знаменитые строки:
Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
А завершало песню новое четверостишие — о возвращении домой с победой:
Я увижу родные лица,
Расскажу, как вдали тосковал...
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Теперь, по завершении грандиозной панорамы, Дунаевский доработал незабываемую мелодию.
Для автора «Марша энтузиастов» и гимна «Широка страна моя родная» песня была не совсем обычной. Ее исполненные суровости, решимости, недюжинного темперамента и готовности к самопожертвованию строки волновали слушателей необычайно. Захватывали с первого куплета, отразившего беспримерный народный подвиг военного времени: «Похоронен был дважды заживо...»
«Песня о Москве» раскрыла нам совершенно иного композитора, скупого на эмоции, очень сдержанного, но по-прежнему необыкновенно лиричного. Только лирика его на этот раз была очень мужественной, подтянутой», — отмечал коллега Дунаевского Кирилл Молчанов.
Первое исполнение состоялось недалеко от Читы, на станции Дивизионная, а спела песню в сопровождении хора и оркестра ансамбля солистка Марина Бабьяло. Много лет спустя она вспоминала: «Представьте себе ночь, железнодорожный разъезд, импровизированную сцену, составленную из нескольких платформ, и тут же рядом — составы воинских эшелонов, отправляющихся к фронту: вагоны, платформы с зачехленными танками и орудиями, суровые лица бойцов в касках, с автоматами на груди. Этот необычайный концерт навсегда мне запомнился. Волновалась я, конечно же, очень. Вы не представляете, как трудно было сдерживать слезы: москвичи ведь все мы, а Москва-то далеко, а Москве трудно... Отзвучали последние аккорды. Что творилось! Заставили петь снова. Пять раз подряд исполняли мы эту песню. Видели бы вы лица, в особенности глаза слушавших нас бойцов и командиров! Они светились решимостью и гневом, гордостью и печалью. Это непередаваемо!»
Однако Дунаевский после концерта был недоволен (говорил солистке, что петь нужно иначе — «светлей», «мажорнее»). Ему даже не понравилось, что люди плакали. Автор надеялся, что его произведение будет поднимать боевой дух. Как бы то ни было, песня очень быстро облетела всю страну, тысячекратно прозвучав и на фронте, и в тылу.
Через год оркестр железнодорожников впервые исполнил «Дорогую мою столицу» на правительственном концерте. Ее трижды просили повторить на бис, а Иосиф Сталин указал записать на грампластинку. В радиокомитете неизвестный автор добавил к тексту куплет о верховном главнокомандующем:
Над Москвою в сиянии славы
Солнце нашей победы взойдет.
Здравствуй, город Великой Державы,
Где любимый наш Сталин живет...
Так и записали. Солировала на этот раз еще одна ученица Дунаевского Зоя Рождественская. Верховному такое славословие не понравилось, и «Москву» стали петь в первоначальном варианте.
После Победы, в 1947 году, к 800-летию столицы на экраны вышел документальный фильм «Тебе, Москва!», где в качестве лейтмотива звучала мелодия Дунаевского. Ее уже воспринимали как музыкальный символ главного города страны.
Своей популярности с годами песня не утратила. Звучала в исполнении Краснознаменного хора, Юрия Гуляева, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона и даже французской звезды Мирей Матье...
На гранитном постаменте памятника героям-панфиловцам на Волоколамском шоссе у разъезда Дубосеково, там, где в 1941 году красноармейцам удалось остановить рвавшихся к Первопрестольной гитлеровцев, высечены слова:
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
14 июля 1995 года согласно выбору москвичей песня стала гимном Белокаменной. В этих аккордах — священные мотивы русской истории, отражение бесчисленных подвигов и несокрушимой веры в Победу, свидетельство величия страны, одолеть которую никому не дано.
Фото: Photoxpress и РИА Новости