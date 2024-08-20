Девяностолетие со дня рождения Георгия Гараняна отметили в цирке

Татьяна ФИЛИППОВА

Программа «Грани Георгия Гараняна» объединила джазовых, эстрадных и цирковых артистов.

Вечер памяти выдающегося советского джазового саксофониста, дирижера, композитора и аранжировщика решили провести в цирке не случайно. В 1989 году Георгий Гаранян, в то время уже очень известный музыкант, создатель легендарного ансамбля «Мелодия», принял приглашение Юрия Никулина и пришел работать в Цирк на Цветном бульваре главным дирижером. Цирковая атмосфера его затянула, он остался здесь на пять лет и написал много музыки, которую до сих пор используют в своих номерах цирковые артисты.

Цирковое искусство маэстро считал самым честным — ведь когда ты работаешь на манеже, а то и под куполом, ты никого не можешь обмануть — и сравнивал его с джазом. Потому что в музыке, как и на манеже, можно делать невероятные вещи.

Это ощущение волшебства и чуда, ради которого люди приходят в цирк, пытались передать зрителям создатели юбилейного вечера — режиссер Георгий Долмазян и продюсеры Нелли Гаранян и Давид Смелянский. Программу назвали «Грани Георгия Гараняна», потому что она напоминает о разных сторонах таланта маэстро и разных периодах его жизни.

Ансамбль «Мелодия», который весь вечер играл музыку Гараняна (вместе с оркестром Цирка Никулина), продолжение той самой «Мелодии» 70-х, созданной саксофонистом Георгием Гараняном и трубачом Владимиром Чижиком при всесоюзной фирме грамзаписи. В «Мелодии» играли виртуозные музыканты, которые прошли школу биг-бэндов Олега Лундстрема и Вадима Людвиковского и могли играть любую музыку, от джазовой классики до эстрадных композиций и народных песен. За тринадцать лет «Мелодия» записала около двадцати дисков-гигантов, и это не только превосходные записи джазовой музыки, но и, например, первый альбом Владимира Высоцкого. В начале 90-х советская фирма звукозаписи «Мелодия» перестала существовать в своем прежнем виде: часть структур упразднили, а остальное в 1993 году стало федеральным государственным унитарным предприятием «Фирма Мелодия». Вместе с ней в 1992-м был расформирован и музыкальный ансамбль, но в 2004-м Гаранян создал его вновь. Два года спустя ансамбль получил новое название — «Биг-бэнд Георгия Гараняна» — и с тех самых пор продолжает традиции легендарной «Мелодии».

Цирковое шоу открыли джигиты из конного аттракциона под руководством заслуженного артиста Северной Осетии Сергея Муратова, они вихрем неслись по арене под мелодию Гараняна «Звездный хоровод», а в завершение по кругу полетело огромное белое знамя с красными буквами: «Георгий Гаранян» — и стилизованным портретом маэстро.

Групповые акробаты на дорожках показывали свой аттракцион «Русская» под «Русскую» и «Буяну» Гараняна, номер соло-жонглера Александра Кулакова шел под композиции «Между таймами» и «Лимбо», а эквилибр с голубями самой юной артистки в этом шоу Камилы Степановой, шел под песню из кинофильма «рецепт ее молодости» — Гаранян писал музыку для картины про нестареющую артистку.

Если у кого-то еще оставались сомнения в том, что цирк и джаз имеют много пересечений, то выступление клоунского дуэта Сергея и Андрея Просвирниных их развеяло. Заслуженный артист России Сергей Просвирнин, серебряный призер международного циркового конкурса в Монте-Карло, играет на многих музыкальных инструментах — в своих репризах он использует флейту, кларнет, саксофон, барабаны. Сначала он выкатил на сцену ритм-секцию и устроил для публики небольшой урок джазового вокала, а потом исполнил соло на саксофоне.

Команда музыкантов ответила на клоунский музыкальный номер выступлением барабанщика «Мелодии» Александра Иванова, исполнившего соло на стиральной доске — привычного для джазового оркестра ритм-инструмента, который на манеже тем не менее выглядит очень эффектно, особенно если к нему, как в данном случае, добавлены еще и маленькие тарелки.

Предполагалось, что так же легко, как ударная установка, появится из-за кулис рояль для джазового пианиста Даниила Крамера, но этот фокус не удался — у электронного пианино случился какой-то сбой со звуком. Образовавшуюся паузу шпрехшталмейстер Владимир Кожевников заполнил, начав рассказ о том, как ехали как-то на концерт в Рязань три столпа советского джаза — Георгий Гаранян, Даниил Крамер и Алексей Кузнецов. Узнать, чем была примечательна эта поездка, публике не удалось, потому что звук был довольно быстро отлажен, и музыкант сел за инструмент, чтобы исполнить собственную композицию.

Джазовую тему поддержали певица Мариам Мерабова и кинокомпозитор Сергей Носков, который в последние годы успешно осваивает образ Фрэнка Синатры, а также студенты Академии джаза и других детских музыкальных школ. Завершила вечер композиция Георгия Гараняна «Старый цирк» в исполнении музыкантов оркестра Московского цирка Никулина.

Но юбилейные торжества на этом не заканчиваются. В Большом зале консерватории 25 октября ансамбль «Мелодия» будет играть с «Виртуозами Москвы» и Jazz Guitar Band Алексея Кузнецова. А в Музее-квартире Сергея Прокофьева открылась выставка «Легенды российского джаза. Георгий Гаранян», где можно увидеть саксофон-альт, барабан том-том и синтезатор, принадлежавшие Гараняну. И совсем скоро выйдет виниловая пластинка «Гаранян известный и неизвестный», которая, возможно, откроет для фанатов джаза еще одну грань маэстро.

Фотографии: Леонид Селеменев/ предоставлены Фондом Георгия Гараняна.