«Верит и ждет земля родных своих ребят». История одной песни

Денис БОЧАРОВ

В этом году песне «Там, за туманами», одной из лучших в репертуаре группы «Любэ», исполняется 25 лет. Впервые она появилась в альбоме «Песни о людях» (1997). Поэт Александр Шаганов, автор текста композиции, не растерявшей за четверть века ни популярности, ни любви слушателей, поделился историей ее появления.





Фотография на анонсе: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рассказывает «Культуре» Александр Шаганов:— Я придумал эти стихи на уже готовую музыку, которую мне предложил Игорь Матвиенко. Придумал буквально за одну ночь. Это редкий случай для меня — чтобы текст родился за один присест, обычно приходится попотеть, покорпеть. Конечно, здесь колоссально много зависело от мелодии Игоря, которая завораживала с первых нот.Но сыграло роль и то, что незадолго до этого я вернулся из двухнедельного круиза по Скандинавии: впервые в жизни путешествовал по северным морям. Когда я выходил в Санкт-Петербурге, в лучах заката я увидел Финский залив, — а на военной базе, что в тех краях располагается, в далеких 50-х на Балтийском флоте проходил военную службу мой отец.Он гордился своей флотской юностью, всегда отмечал День ВМФ, не терял связи с сослуживцами и на мой детский вопрос: «Папа, какие годы в твоей жизни были лучшими?», неизменно отвечал: «Сынок, конечно, те, когда я был на Балтфлоте». И под влиянием воспоминаний об отце, дум о романтике морской службы, равно как и под впечатлением от недавнего круиза, у меня сами собой родились строчки: «Синее море, только море за кормой...»Так получилось, что история этой песни соприкоснулась с историей нашей страны: спустя несколько лет трагедия на «Курске» и великий подвиг наших флотовцев-подводников взволновали всю Россию. Песня была дорога как погибшим на подводном крейсере — об этом в то время много писали в прессе, — так и вообще остается любимой моряками. И для меня очень трогательным является то, что на каждом концерте — и на выступлениях «Любэ», и на моих творческих вечерах, — «Там, за туманами» всегда находит теплый и, я бы сказал, точный прием. В любой аудитории эта вещь вызывает правильные эмоции.В песне нотки светлой грусти удачно переплелись с состоянием уверенности в завтрашнем дне, и суть этого гармоничного эмоционального сочетания, я думаю, выражена в строчке «И мы вернемся, мы, конечно, доплывем». Хотя меня поначалу некоторые даже упрекали за нее: дескать, что значит — «доплывем»? Моряки не плавают — ходят. На что я отвечал: это тот самый случай, когда они именно что плывут — буквально догребают до берега руками. Они в бою потеряли судно, но только не надежду. И вот эти самые надежда, вера и любовь возвращают героев на родной берег. Так что песня, несмотря на грустный лейтмотив, все же необычайно жизнеутверждающая...Также, мне представляется, ее популярность во многом объясняется еще и тем, что текст предельно прост — в нем нет ни одного незнакомого слова. Все эти образы — жена, дети, ребята, путь домой — понятны и близки каждому. Я хотел написать простыми словами, но без банальщины. А в совокупности с музыкальной темой и проникновенным исполнением Коли Расторгуева стихи эти приобрели, как мне кажется, глубинный чувственный смысл...Мы получили за «Туманы» огромное количество призов и наград. Но не покривлю душой, если признаюсь: мы этого не ожидали. Когда музыкальное озарение (в данном случае Игоря) совпадает с душевным лирическим подъемом (вашего покорного слуги), помноженным на трогательное вокальное прочтение Коли и грамотную инструментальную подачу участников ансамбля, последнее, о чем ты думаешь, какой это найдет отклик в народе, и уж тем более, боже упаси, как бы это монетизировать. Это просто было бы бессовестно. Просто получилась хорошая песня, которая, слава Богу, по сей день не утратила ни народной любви, ни своей актуальности...Мне вспоминается забавная история, связанная с этой песней. Я снялся в одном очень маленьком эпизоде в фильме «Экипаж» (2016) режиссера Николая Лебедева, где главную роль исполнил Данила Козловский. На съемочной площадке нас с Данилой представили друг другу, и он говорит: «Знаете, Александр, а ведь я когда-то исполнял одну вашу песню». И поясняет: «Когда я подростком обучался в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе, мы пели песню «Там, за туманами». Я выступал в роли солиста. И наш преподаватель, мичман, говорит: «Значит так, дети, прилагательное «пьяными» не поем. Вместо этого поем «рьяными»... Причем сообщил он это строгим военным голосом. Вот так мы в итоге и пели: «Там за туманами, вечными, рьяными...» Отвечаю Даниле: «Какой молодец был ваш преподаватель!» А сам думаю: ведь действительно — из уст 12-13-летних мальчишек слово «пьяными», да к тому же нараспев, выглядело бы не столько даже крамольно, сколько до безумия комично...У «Любэ» достаточно патриотичных песен, причем предельно искренних. И они, я знаю, актуальны не только в тылу, но, уверен, реально помогают на передовой. Думаю, так получается именно потому, что создавались они не по заказу, а по велению сердца. И я чувствую, их, и в частности «Там за туманами», еще долго будут петь не только в больших концертных залах, но и в уютных кухнях и на солдатских привалах.