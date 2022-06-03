Фильм о Морриконе: жизнь и судьба Суперпрофессионала

Денис БОЧАРОВ

В начале июня в отечественный прокат выходит документальная кинокартина «Эннио. Маэстро», посвященная выдающемуся композитору всех времен, автору саундтреков к более чем четыремстам картинам — Эннио Морриконе.

Впрочем, почему именно кинокомпозитору? Этот знаменитый уроженец Рима — Мастер музыки в самом широком смысле данного определения. Справедливость этого посыла подтверждает Квентин Тарантино, человек, неоднократно привлекавший Морриконе к сотрудничеству и один из «комментаторов» анонсируемой картины: «Эннио — мой любимый композитор. Причем я имею в виду не кинокомпозитор — он стоит в одном ряду с Моцартом, Бетховеном, Шубертом...»

Конечно, страсть Тарантино к гиперболам, метафорам и прочим словесным «украшательствам» хорошо известна. Однако в данном случае прославленный голливудский режиссер не так уж далек от истины. Ведь Морриконе в самом деле велик — помимо того, что написал музыку к огромному количеству фильмов, ставших подлинной классикой, он также является автором более чем 100 симфонических произведений. Что же касается непосредственно кинематографа, принесшего гениальному итальянцу сокрушительную всемирную славу, не будет большим преувеличением сказать, что Эннио Морриконе во многом жанр киномузыки изобрел.

Конечно, музыка как таковая присутствовала на экране всегда — с момента зарождения кино как искусства. Но музыка Эннио самоценна: помимо того, что украшает (а порой даже вытягивает) многие кинополотна, она живет своей собственной жизнью. Можно даже сказать, что для кинематографа Морриконе слишком хорош — в том смысле, что его произведения настолько завораживают и цепляют, что порой невольно отвлекают зрительское внимание от происходящего на экране, заставляя сосредоточиться на звукоряде.

Неслучайно, именно после того, как темы Морриконе зазвучали во всеуслышание, стало модным трендом выпускать саундтреки к фильмам. Кстати, альбомы звуковых дорожек с музыкой Эннио разошлись по всему миру тиражом, заметно превышающим 70 миллионов экземпляров.

Пожалуй, Морриконе — единственный не российский автор музыки к фильмам, имя которого в нашей стране известно каждому, мало-мальски интересующемуся кинематографом, человеку. Эннио был одним из самых востребованных композиторов в мире. Неслучайно поэтому его музыка знакома поклонникам самых разных киножанров. Вам нравятся спагетти-вестерны? Никто не создал более убедительного саундтрека картин Дикого Запада в таких лентах, как «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «За пригоршню динамита»... Любите боевики с участием Бельмондо? К вашим услугам бессмертные темы из «Профессионала» и «Вне закона». Восхищаетесь картинами про мафию и гангстеров? Без знания музыки к «Багси», «Однажды в Америке» или сериалу «Спрут» вы не можете считать себя знатоком жанра.

Драмы, триллеры, мистика, фэнтези, детективы — все было по плечу этому прославленному римлянину, написавшему музыку к фильмам и телесериалам, снятым в Италии, Испании, Франции, Германии, России, США. Над каким бы проектом Морриконе не работал, он всегда отказывался быть обычным «господином-оформителем». Его музыка — повторимся — не просто вспомогательный инструмент к услугам режиссера: она — сама себе режиссер и, одновременно, действующее лицо разворачивающихся на экране событий. И с экрана эта музыка чудесным образом перетекает в концертные залы и частные музыкальные коллекции. Авторитет итальянца был настолько велик, что являлся своего рода гарантом качества продукции: если в титрах значилось «композитор Эннио Морриконе», у зрителя уже неосознанно возникал кредит доверия к картине.

Учитывая все вышесказанное, нетрудно сделать вывод: подробный кинорассказ о жизни и творчестве композитора давно уже должен бы быть создан. Жаль, что до его премьеры маэстро не дожил: Морриконе скончался в июле 2020 года на 92-м году жизни в одной из больниц Рима, куда был госпитализирован несколькими днями ранее с переломом бедренной кости, полученным в результате падения...

Но все же неравнодушный зритель получил-таки внушительное (хронометраж картины составляет два с половиной часа) документальное жизнеописание блистательного итальянца, следующего по стопам своих великих соотечественников: Россини, Верди, Пуччини, Доницетти.

Фильм «Эннио. Маэстро», режиссером которого выступил оскароносный Джузеппе Торнаторе, выстроен по стандартной, в подобных случаях, схеме: закадровый авторский текст перемежается архивными кадрами, съемками и интервью с режиссерами, сценаристами, музыкантами, авторами песен, критиками и сотрудниками, работавшими с Морриконе на протяжении всей внушительной (первый фильм, для которого Эннио написал музыку, вышел в 1960 году, а последний датируется 2016-м) карьеры композитора.

Одно лишь перечисление имен, снимающих шляпу перед гением маэстро, впечатляет. В роли «спикеров», помимо упоминавшегося выше Тарантино, среди прочих, выступают: Клинт Иствуд и Оливер Стоун, Куинси Джонс и Брюс Спрингстин, Джоан Баэз и Лаура Паузини... Лента доходчиво и неспешно повествует о становлении музыканта, прослеживая его путь от простого трубача в небольшом оркестре до истинного мэтра, короля завораживающих ритмов, мастера виртуозных партитур и аранжировок и, конечно же, автора нетленных мелодий. К которым, кстати, у самого Морриконе, если верить ему самому, было весьма скептическое отношение — ему, дескать, более по душе была роль композитора-экспериментатора, авангардиста, искателя новых звуков и музыкальных интонаций. Не верьте. Дабы уличить маэстро в лукавости, достаточно послушать на выбор чуть ли не любую его тему. Запоминающуюся на раз и остающуюся с вами на всю жизнь.

Словом, этот фильм — весьма увлекательное и познавательное зрелище. Не только для тех, кто любит Морриконе, но и просто для всех, неравнодушных к прекрасной музыке. Одно лишь может слегка покоробить отечественного зрителя. Как известно, имя Эннио Морриконе стало своего рода «ширпотребом» именно в нашей стране в середине 1990-х, когда на пиратских кассетах стала выпускаться самая разная музыка. И вот тогда почти из каждого ларька раздавались две незабвенные темы из «Профессионала»: Chi Mai и Le Vent Le Cri.

Так вот, об этом фильме в «Эннио. Маэстро» нет ни единого упоминания. Равно как и о фантастическом звукоряде из всесоюзно и всероссийски обожаемого сериала «Спрут» (Морриконе не являлся автором музыки к первому эпизоду, зато сочинил саундтрек к следующим шести). Впрочем, простим создателям ленты это досадное упущение. Ибо если акцентировать внимание на каждой из написанных композитором тем, то не то, что двух с половиной часов экранного времени — суток не хватит.