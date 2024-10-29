Бахрушинскому музею исполнилось 130 лет

Татьяна ФИЛИППОВА

Сегодня это главный хранитель отечественного театрального наследия — в его фондах скрываются полтора миллиона раритетов, связанных с историей театра.

«29 октября Бахрушинскому музею исполняется 130 лет. Его история началась в позапрошлом веке, и создание Музейно-театрального квартала, я уверена, продолжит ее еще на века вперед», — написала в своем телеграм-канале Ольга Любимова.

Накануне юбилейной даты министр культуры РФ посетила музей, чтобы обсудить с его генеральным директором Кристиной Трубиновой подготовку к открытию музейно-театрального квартала «Бахрушинский».

«Первых посетителей готовятся принять обновленная Главная усадьба Бахрушиных, комплекс мемориальных зданий с парком миниатюр и зеленым лабиринтом, новые интерактивные пространства для взрослых и детей, а также высокотехнологичные фонды с зонами открытого хранения», — отметила министр.

Музейно-театральный квартал откроется в 2025 году масштабной выставкой «Премьеры русского авангарда: от эскиза к чертежу» в Центре театральной истории — это здание, построенное в тридцатых годах прошлого столетия и вошедшее в состав Бахрушинского квартала, объединяет современное фондохранилище и двусветный выставочный зал, спроектированный одним из самых востребованных театральных художников — Александром Боровским.

Бахрушинский музей, владеющий крупнейшим собранием театрального авангардного искусства, впервые в таком объеме представит миру работы его знаменитых представителей. На выставке будут представлены произведения предшественников авангардистов, художников объединения «Голубая роза», кубистов и футуристов — Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, Александры Экстер, Казимира Малевича. Участниками проекта станут Государственный Русский музей, Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева, Национальная галерея Армении и Музей русского искусства в Ереване.

В состав Бахрушинского музея входит несколько мемориальных квартир, в том числе музей-квартира великой балерины Майи Плисецкой. Сейчас там открыта выставка, посвященная 50-летию со дня выхода фильма-балета «Анна Каренина», ставшего не только первой хореографической интерпретацией одноименного романа, но и дебютом Плисецкой-хореографа.

В 2025 году балетный мир будет отмечать столетие со дня рождений Плисецкой. Бахрушинский музей готовит к этой дате выставочный проект «Плисецкая: полюс магии»: он должен раскрыть редкий дар этой удивительной женщины, которую считали своей музой многие мастера. Пьер Карден впервые увидел ее в «Кармен-сюите» и позже рассказывал, что был так поражен ее искренностью, обнаженностью ее эмоций, что на какое-то время забыл, что перед ним русская балерина — ему казалось, что это сама Кармен. Талантом и личностью Плисецкой вдохновлялись Ив Сен-Лоран и Денис Фужероль, Валерий Левенталь и Симон

Вирсаладзе, Сергей Кобуладзе и Борис Мессерер. Работы этих художников хранятся в фондах Бахрушинского музея и будут представлены на юбилейной выставке. Как и проект 2024 года «Пушкин и театр», она станет флагманским проектом музея в регионах: ее увидят жители Тулы, Рязани и Екатеринбурга.

Выставка «Качалов. Чародей русской сцены...» будет посвящена Василию Качалову — одному из самых знаменитых актеров Московского Художественного театра. Качалов был занят во всех значительных спектаклях МХТ: Тузенбах в «Трех сестрах» и Петя Трофимов в «Вишневом саде», Барон в «На дне» и Протасов в «Детях солнца». Он играл в пьесах Чехова и Горького, Ибсена и Гауптмана, был одинаково убедителен в роли царей и нищих. Талант и огромное личное обаяние сделали его не просто популярным актером, но буквально идолом публики. После одного из гастрольных спектаклей фанаты несли его к машине на руках. Выставка, посвященная Качалову, пройдет в пространстве Театральной лаборатории Бахрушинского квартала и затем также отправится в российские регионы.

В Театральной лаборатории состоится и выставка «Олег Табаков. Моя жизнь — счастливый билет», посвященная 90-летию мастера. Ее название пересекается с названием книги Олега Павловича Табакова, в которой он рассказывает о рождении легендарной «Табакерки» и о своих учениках, многие из которых стали известными актерами, а четверо –руководителями московских театров, радуется их успехам и вспоминает их лучшие работы. Выставка подготовлена в год 150-летия Союза Театральных деятелей, который теперь возглавляет ученик Олега Павловича — Владимир Машков и покажет материалы из фондов Бахрушинского театрального музея, «Табакерки», МХТ имени Чехова, театра «Современник» и из собрания семьи Табакова.

К 80-летию Великой Победы бахрушинцы представят проект «Фронтовые дороги театров России». Это будет выставка — посвящение подвигу артистов, вдохновлявших своим талантом солдат и офицеров советской армии. Посетители увидят дневники фронтовых бригад, кинохронику, фотографии, рисунки, афиши, эскизы декораций к постановкам с участием актеров-фронтовиков — Анатолия Папанова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения Весника.

В рамках федерального проекта «Новый музей театра», которую Бахрушинский запустил в этом году, новые музеи будут открыты в Ярославском драматическом театре имени Федора Волкова, в Самарском академическом театре оперы и балета, в Чувашском государственном театре «Волга Опера Балет» и в Донецком академическом театре кукол.

Фотографии: официальный ТГ-канал Ольги Любимовой.