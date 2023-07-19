«Великие русские злодеи»: пилите, Шура, пилите!

Елена СЕРДЕЧНОВА

В середине мая иноагент Михаил Зыгарь запустил проект «Великие русские злодеи». Как выглядит инициатива спустя два месяца — выясняла «Культура».

14 мая иноагент Михаил Зыгарь с большой помпой объявил о запуске нового проекта «Великие русские злодеи», «разоблачающего» традиционную трактовку российской истории. Приверженный нетрадиционным подходам журналист и «писатель», удачно, надеемся, вышедший замуж за актера Жан-Мишеля Щербака, уже давно профессионально обличает Россию, начиная от монументального труда «Вся кремлевская рать», написанного в далеком еще гетеросексуальном для Зыгаря 2015 году, а также книги «Империя должна умереть» и заканчивая таким диджитал-проектом, как «1968.Digital». Это сериал для мобильных телефонов, в котором рассказывается о событиях 1968 года в Чехословакии.Появление цикла «Великие русские злодеи» г-н Зыгарь объяснил так:— Год назад я начал думать о том, что нам надо переосмыслить нашу историю. Многовековая гордость военными победами, насилием и убийством привела Россию к нынешней ситуации. Поэтому мы с кинорежиссером Ильей Хржановским придумали анимационный сериал — попытку взглянуть на самых известных героев из Российской истории под другим углом. Мы считаем, что цель нашего эксперимента — подтолкнуть российское общество к дискуссии по поводу нашего имперского прошлого.Подтолкнули ли ролики к общественной дискуссии — судить сложно. Скорее вызвали, если выражаться красиво, вомитус-рефлекс. Поначалу мультистории посыпались как из рога изобилия. С 14 по 18 мая Михаил выложил целых четыре. Первая, про которую мы уже упоминали, посвящена Екатерине Великой, вторая — полководцу Александру Суворову. Третий ролик ругал плохого царя Ивана III, при котором произошло значительное объединение земель вокруг Москвы. В следующем произведении почему-то речь шла о Ленине. 25 мая скачок в прошлое — вот он, злодей московский князь Иван Калита, и сразу ролик, посвященный Петру I.Дело иноагентское хлопотное. Не до единой исторической линии, тут бы и отдохнуть, и с молодой женой-мужем на променад сходить. Поэтому, видимо, сложился перерыв — две недели Зыгарь томил публику молчанием, ролики не выкладывались, пока 8 июня экс-журналист не выложил еще два чуда — короткометражные мультфильмы, посвященные, конечно, Александру Невскому и Николаю I. Месяц творческие люди снова отдыхали, — когда, если не летом? И вот 10 июля появились последние шедевры — про Петра Столыпина и почему-то Ермака. Не такой уж и большой список русских злодеев, если так мучительно приходится их искать в истории Отечества.Нельзя сказать, что мультфильмы взорвали интернет. Просмотры, прямо скажем, копеечные. В основном от 8000 до 32 000. Больше всего зрители заинтересовались роликом про великого русского полководца Суворова — 115 000 просмотров. А ведь видео снимали, по мнению Зыгаря, «выдающиеся российские аниматоры», тексты для некоторых роликов написали иноагент Дмитрий Быков и Орлуша (Андрей Орлов). Озвучила их Чулпан Хаматова.По мнению историка, главного редактора «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Владимира Симиндея, которым он поделился с «Культурой», можно говорить, с одной стороны, о деградации нашей беглой оппозиционной тусовки. С другой — о попытке освоения немалых бюджетов, которые даются для того, чтобы расшатывать настроения наших граждан, влиять на прежде всего молодое поколение, у которого еще не сформировано представления об исторических героях.— Безусловно мы видим здесь попытку повлиять прежде всего на неокрепшие умы юного поколения. Но качество, на мой взгляд, достаточно низкое. На сегодняшний день есть попытка смешать в одной серии разных исторических персонажей, как спорных с точки зрения вклада в нашу общую историю, так и достаточно бесспорных, коим был Александр Васильевич Суворов. Скажем, про Владимира Ильича Ленина можно многое говорить: есть его сторонники, есть противники. Но здесь мы видим попытку протащить польский нарратив в русскоязычное пространство с помощью очернения Суворова.И, конечно, попытка таким же образом представить Екатерину Вторую, — говорит он.Еще один собеседник «Культуры» — кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Васильевич Башлыков называет произведения беглого журналиста пропагандой.— Ролики являются антироссийской пропагандой, нацеленной на очернение деятелей российской истории, создание негативного имиджа государства и дискредитации идеи российской государственности вообще. Видимо авторы хотели создать у зрителей представление о том, что история нашей страны — это просто цепь преступлений. А те, кого мы со школьной скамьи считаем великими историческими деятелями, на самом деле преступники, поступки, которых обусловлены низкими инстинктами или собственной корыстью, — делится он.Историк, преподаватель, автор научных статей по Отечественной истории XX века Анатолий Сивовов в разговоре с «Культурой» обращает внимание на то, что в роликах отсутствуют адекватные причинно-следственные связи, а соблюдение принципа историзма заменено на упрощенное повествование с элементами психоделики, рассчитанное на людей, мало знакомых с историческим процессом. преимущественно молодёжи.— В сущности, сюжет роликов методологически повторяет подходы некоторых западных исследователей в период «холодной войны», когда они стремились обозначить СССР как тоталитарное государство, угрожающее «свободному» миру. Факты, что великий полководец Суворов получил от жителей Варшавы табакерку с надписью: «Варшава своему избавителю» и отдал приказ при вступлении в город: «Ружья разрядить», авторов псевдоисторических видео не интересуют. Примечательно и то, что в проекте у Зыгаря нередко фигурируют отсылки к специальной военной операции, с которой постоянно проводятся аналогии, не оставляющие сомнений в политической ангажированности, — говорит он.Молодая супруга, иноагент Михаил Зыгарь, хотя, что греха таить — молодая была уже немолода — до боли похож на Остапа Бендера. Бесхитростный распил западных средств — ах, это бессмертное: «Заграница нам поможет»! вызывает даже некое уважение. Не каждому дано, все-таки. По мнению Владимира Симиндея, это не первая и не последняя акция. Можно совершенно определенно говорить о том, что это элемент операции, направленной против России. В ней участвуют и деятели, которые давно участвуют в подобных акциях, и неприкаянные персонажи, например, беглая актриса Чулпан Хаматова, которая не прижилась в Латвии и вынуждена мыкаться в поисках заработка.Оставив в покое профессиональных релокантов, стоит обратить внимание на формат роликов. Недаром все спикеры заметили, что эти произведения аудиовизуального искусства нацелены на молодежь. Ролики короткие, не больше 2,5 минут, записаны или в стиле детской поэзии, или в стиле рэп, иногда и зачитаны «детским» голосом».Можно говорить о том, что идет активное вливание средств в различные формы и методы пропаганды. Безусловно, для людей, у которых сформировано историческое сознание, это все ерунда. Но можем ли мы также уверенно сказать о школьниках или молодых людях? Вряд ли.Владимир Симиндей считает, что нужно противодействовать этому — снимать лихие и смешные как мультипликационные, или, как уже принято говорить, анимационные ролики. Не нужно сосредотачиваться только на каких-то масштабных больших проектах, малые формы — это прекрасный рабочий вариант. Подойдут и видеоклипы, и компьютерные игры.Историк, писатель, члена общества «Знание», участник проекта «Знание.Вики» Юлия Шувалова добавляет, что необходимо снимать ролики о западных политиках и западной культуре. Но задача должна состоять не в том, чтобы их «размазать», а в том, чтобы показать, что идеальных обществ на земле нет, нет смысла выбирать между Россией, Западом и Востоком. Нужно изучать и понимать свою историю и культуру на условиях нашей идентичности.Она полагает, что при работе с молодежью требуется, в первую очередь, отказаться от либерально-постмодернистского дискурса, который противопоставляет народ, общество, страну и государство друг другу.— Любому обществу нужна структура, которую как раз и обеспечивает государство. Нужно объяснять молодежи, что страна, государство и народ друг без друга не существуют. Что страна — это семья народов, а не тюрьма, и здесь у всех, помимо прав, есть обязанности, и что все вопросы и претензии нужно решать внутри семьи, а не с помощью внешних «рычагов» и «экспертов», — говорит она.Тимофей Башлыков обращает внимание на то, что прежде всего необходимо знакомство с результатами реальных исторических исследований. При этом историки могут придерживаться различных политических взглядов: от радикально правых до радикально левых. Но принципы научной этики и воздействие профессионального сообщества не позволяют им опускаться до откровенной «агитки». Поэтому важно создавать как можно больше информационных ресурсов, рассказывающих об истории.Фото: скрины из сериала