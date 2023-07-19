«Великие русские злодеи»: пилите, Шура, пилите!

Елена СЕРДЕЧНОВА
19.07.2023
В середине мая иноагент Михаил Зыгарь запустил проект «Великие русские злодеи». Как выглядит инициатива спустя два месяца — выясняла «Культура».
14 мая иноагент Михаил Зыгарь с большой помпой объявил о запуске нового проекта «Великие русские злодеи», «разоблачающего» традиционную трактовку российской истории. Приверженный нетрадиционным подходам журналист и «писатель», удачно, надеемся, вышедший замуж за актера Жан-Мишеля Щербака, уже давно профессионально обличает Россию, начиная от монументального труда «Вся кремлевская рать», написанного в далеком еще гетеросексуальном для Зыгаря 2015 году, а также книги «Империя должна умереть» и заканчивая таким диджитал-проектом, как «1968.Digital». Это сериал для мобильных телефонов, в котором рассказывается о событиях 1968 года в Чехословакии.
Появление цикла «Великие русские злодеи» г-н Зыгарь объяснил так:
— Год назад я начал думать о том, что нам надо переосмыслить нашу историю. Многовековая гордость военными победами, насилием и убийством привела Россию к нынешней ситуации. Поэтому мы с кинорежиссером Ильей Хржановским придумали анимационный сериал — попытку взглянуть на самых известных героев из Российской истории под другим углом. Мы считаем, что цель нашего эксперимента — подтолкнуть российское общество к дискуссии по поводу нашего имперского прошлого.
Подтолкнули ли ролики к общественной дискуссии — судить сложно. Скорее вызвали, если выражаться красиво, вомитус-рефлекс. Поначалу мультистории посыпались как из рога изобилия. С 14 по 18 мая Михаил выложил целых четыре. Первая, про которую мы уже упоминали, посвящена Екатерине Великой, вторая — полководцу Александру Суворову. Третий ролик ругал плохого царя Ивана III, при котором произошло значительное объединение земель вокруг Москвы. В следующем произведении почему-то речь шла о Ленине. 25 мая скачок в прошлое — вот он, злодей московский князь Иван Калита, и сразу ролик, посвященный Петру I.
Дело иноагентское хлопотное. Не до единой исторической линии, тут бы и отдохнуть, и с молодой женой-мужем на променад сходить. Поэтому, видимо, сложился перерыв — две недели Зыгарь томил публику молчанием, ролики не выкладывались, пока 8 июня экс-журналист не выложил еще два чуда — короткометражные мультфильмы, посвященные, конечно, Александру Невскому и Николаю I. Месяц творческие люди снова отдыхали, — когда, если не летом? И вот 10 июля появились последние шедевры — про Петра Столыпина и почему-то Ермака. Не такой уж и большой список русских злодеев, если так мучительно приходится их искать в истории Отечества.
Нельзя сказать, что мультфильмы взорвали интернет. Просмотры, прямо скажем, копеечные. В основном от 8000 до 32 000. Больше всего зрители заинтересовались роликом про великого русского полководца Суворова — 115 000 просмотров. А ведь видео снимали, по мнению Зыгаря, «выдающиеся российские аниматоры», тексты для некоторых роликов написали иноагент Дмитрий Быков и Орлуша (Андрей Орлов). Озвучила их Чулпан Хаматова.
По мнению историка, главного редактора «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Владимира Симиндея, которым он поделился с «Культурой», можно говорить, с одной стороны, о деградации нашей беглой оппозиционной тусовки. С другой — о попытке освоения немалых бюджетов, которые даются для того, чтобы расшатывать настроения наших граждан, влиять на прежде всего молодое поколение, у которого еще не сформировано представления об исторических героях.
— Безусловно мы видим здесь попытку повлиять прежде всего на неокрепшие умы юного поколения. Но качество, на мой взгляд, достаточно низкое. На сегодняшний день есть попытка смешать в одной серии разных исторических персонажей, как спорных с точки зрения вклада в нашу общую историю, так и достаточно бесспорных, коим был Александр Васильевич Суворов. Скажем, про Владимира Ильича Ленина можно многое говорить: есть его сторонники, есть противники. Но здесь мы видим попытку протащить польский нарратив в русскоязычное пространство с помощью очернения Суворова.И, конечно, попытка таким же образом представить Екатерину Вторую, — говорит он.
Еще один собеседник «Культуры» — кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Васильевич Башлыков называет произведения беглого журналиста пропагандой.
— Ролики являются антироссийской пропагандой, нацеленной на очернение деятелей российской истории, создание негативного имиджа государства и дискредитации идеи российской государственности вообще. Видимо авторы хотели создать у зрителей представление о том, что история нашей страны — это просто цепь преступлений. А те, кого мы со школьной скамьи считаем великими историческими деятелями, на самом деле преступники, поступки, которых обусловлены низкими инстинктами или собственной корыстью, — делится он.
Историк, преподаватель, автор научных статей по Отечественной истории XX века Анатолий Сивовов в разговоре с «Культурой» обращает внимание на то, что в роликах отсутствуют адекватные причинно-следственные связи, а соблюдение принципа историзма заменено на упрощенное повествование с элементами психоделики, рассчитанное на людей, мало знакомых с историческим процессом. преимущественно молодёжи.
— В сущности, сюжет роликов методологически повторяет подходы некоторых западных исследователей в период «холодной войны», когда они стремились обозначить СССР как тоталитарное государство, угрожающее «свободному» миру. Факты, что великий полководец Суворов получил от жителей Варшавы табакерку с надписью: «Варшава своему избавителю» и отдал приказ при вступлении в город: «Ружья разрядить», авторов псевдоисторических видео не интересуют. Примечательно и то, что в проекте у Зыгаря нередко фигурируют отсылки к специальной военной операции, с которой постоянно проводятся аналогии, не оставляющие сомнений в политической ангажированности, — говорит он.
Молодая супруга, иноагент Михаил Зыгарь, хотя, что греха таить — молодая была уже немолода — до боли похож на Остапа Бендера. Бесхитростный распил западных средств — ах, это бессмертное: «Заграница нам поможет»! вызывает даже некое уважение. Не каждому дано, все-таки. По мнению Владимира Симиндея, это не первая и не последняя акция. Можно совершенно определенно говорить о том, что это элемент операции, направленной против России. В ней участвуют и деятели, которые давно участвуют в подобных акциях, и неприкаянные персонажи, например, беглая актриса Чулпан Хаматова, которая не прижилась в Латвии и вынуждена мыкаться в поисках заработка.
Оставив в покое профессиональных релокантов, стоит обратить внимание на формат роликов. Недаром все спикеры заметили, что эти произведения аудиовизуального искусства нацелены на молодежь. Ролики короткие, не больше 2,5 минут, записаны или в стиле детской поэзии, или в стиле рэп, иногда и зачитаны «детским» голосом».
Можно говорить о том, что идет активное вливание средств в различные формы и методы пропаганды. Безусловно, для людей, у которых сформировано историческое сознание, это все ерунда. Но можем ли мы также уверенно сказать о школьниках или молодых людях? Вряд ли.
Владимир Симиндей считает, что нужно противодействовать этому — снимать лихие и смешные как мультипликационные, или, как уже принято говорить, анимационные ролики. Не нужно сосредотачиваться только на каких-то масштабных больших проектах, малые формы — это прекрасный рабочий вариант. Подойдут и видеоклипы, и компьютерные игры.
Историк, писатель, члена общества «Знание», участник проекта «Знание.Вики» Юлия Шувалова добавляет, что необходимо снимать ролики о западных политиках и западной культуре. Но задача должна состоять не в том, чтобы их «размазать», а в том, чтобы показать, что идеальных обществ на земле нет, нет смысла выбирать между Россией, Западом и Востоком. Нужно изучать и понимать свою историю и культуру на условиях нашей идентичности.
Она полагает, что при работе с молодежью требуется, в первую очередь, отказаться от либерально-постмодернистского дискурса, который противопоставляет народ, общество, страну и государство друг другу.
— Любому обществу нужна структура, которую как раз и обеспечивает государство. Нужно объяснять молодежи, что страна, государство и народ друг без друга не существуют. Что страна — это семья народов, а не тюрьма, и здесь у всех, помимо прав, есть обязанности, и что все вопросы и претензии нужно решать внутри семьи, а не с помощью внешних «рычагов» и «экспертов», — говорит она.
Тимофей Башлыков обращает внимание на то, что прежде всего необходимо знакомство с результатами реальных исторических исследований. При этом историки могут придерживаться различных политических взглядов: от радикально правых до радикально левых. Но принципы научной этики и воздействие профессионального сообщества не позволяют им опускаться до откровенной «агитки». Поэтому важно создавать как можно больше информационных ресурсов, рассказывающих об истории.
Фото: скрины из сериала