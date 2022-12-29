Российские аниматоры смотрят на Восток

Татьяна ФИЛИППОВА

«Культура» узнала о перспективах сотрудничества отечественных и азиатских компаний по производству анимации





«Культура» решила подробнее изучить этот вопрос, и, как оказалось, взаимодействие анимационных компаний России и Китая в последние годы обрело реальные формы.



Первым китайско-российским копродакшеном в анимации стал сериал «Панда и Крош» совместного производства группы компаний «Рики», FUN Union и CCTV Animation Group. Подписание меморандума о совместном производстве сериала «Панда и Крош» между группой компаний «Рики» и CCTV Animation Group состоялось в июле 2017-го в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, а первая официальная презентация проекта — в сентябре того же года в рамках XVIII заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Гуанчжоу.



Премьера мультсериала на китайском телеканале ССTV состоялась 19 января, на российском телеканале «Карусель» — 8 февраля 2021 года. На данный момент вышло 52 серии длительностью 12 минут, в главных ролях — китайская Панда ХэХэ и кролик Крош из мультсериала «Смешарики». Дело происходит в магазине игрушек: когда посетители уходят, игрушки оживают и начинают общаться друг с другом. Разработкой персонажей, созданием сценария и анимации занималась международная команда специалистов из России, Китая, Малайзии, Индонезии, Сингапура, США и Великобритании.



Еще одним крупным копродукционным проектом стал анимационный сериал «Хранители Чудес» совместного производства российской компании Wizart Animation и китайской iQIYI — одной из крупнейших VOD-платформ мира (video on demand — «Культура»). Сериал вышел на платформе iQIYI в июне 2021 года и вошел в топ по просмотрам, заняв первое место в разделе iQIYIKids и пятнадцатое — в общем топе.



На июль 2023 года запланирован выход в России нового проекта ГК «Рики», российско-китайского анимационного сериала «Спроси Тому». Мировая премьера сериала прошла в феврале 2022 года на крупнейшем видеохостинге Youku Kids (китайский аналог YouTube).



«Спроси Тому» — сериал для детей младшего возраста, создававшийся при участии детских психологов и научных консультантов. Любознательный слоненок Тома изучает мир и ведет видеоблог, в котором отвечает на вопросы зрителей, опираясь на собственные представления об окружающем. Проект направлен на обучение детей в игровой форме: предполагается, что анимационный сериал даст им много полезной информации, не перегружая излишней серьезностью.



Сотрудничество ГК «Рики» и Alibaba Group (Youku Kids является частью холдинга) началось в 2018 году с подписания соглашения в рамках четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке. Соглашение стало важным шагом к развитию сотрудничества анимационных компаний Китая и России, а сериал «Тима и Тома» — первым российским проектом для дошкольников в портфеле Alibaba Group.



«Российские анимационные проекты достаточно давно известны в Китае, многие из них создаются совместно с китайскими партнерами с целью совместной дистрибуции лицензионных прав в этой стране, — рассказал «Культуре» Александр Саблуков, генеральный директор компании «0+ Медиа». — Несмотря на культурные отличия (например, героев сериала «Бумажки» лося Аристотеля и дятла Тюк-Тюка китайская аудитория определила как богомола и попугая) и разные привычки в потреблении контента, наши сериалы показали на крупнейших VOD-платформах и телеканалах, включая CCTV-14 — главный детский канал Китая. Поэтому при выходе компании «Цифровое телевидение» на международный рынок одним из приоритетных языков для дубляжа контента был китайский (путунхуа)».



В настоящий момент российская «0+ Медиа» работает с китайской компанией, занимающейся дистрибуцией анимационных проектов «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг» на территории Китая. Китайские коллеги также помогают «0+ Медиа» в поисках партнеров по производству лицензионных детских товаров.

«По новым проектам «Кошечки-Собачки» и «Геройчики» мы ведем переговоры о стратегическом партнерстве, включающем совместное производство новых сезонов, — поделился с «Культурой» Александр Саблуков, — мы обсуждаем также выпуск линейки игрушек, часть из которых уже производится на фабрике одной из крупнейших китайских компаний в этой отрасли — Alpha Group».



По словам гендиректора «0+ Медиа», многие российские студии заказывают услуги по аутсорсингу анимационного производства у китайских коллег, а наши дистрибьюторы закупают китайские проекты для показа в России. Поэтому любая возможность принять участие в контентных выставках, конференциях и рынках на территории Китая вызывает большой интерес у российских компаний.



В сотрудничестве с китайскими кинематографистами заинтересовано и российское Министерство культуры: выступая с докладом на Азиатском форуме, прошедшем в Гонконге в декабре 2022 года, Ольга Любимова напомнила, что Минкультуры поддерживает международные проекты в том числе и через государственное финансирование копродукции.



Фото: официальный телеграм-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой



На прошедшем в декабре в Гонконге Азиатском форуме министр культуры РФ Ольга Любимова и директор Бюро культуры, спорта и туризма правительства Гонконга Кевин Еунг договорились активизировать кооперацию между учреждениями культуры двух стран. На этой встрече, прошедшей в формате живого диалога, министр культуры РФ отдельно отметила возможности для совместного кинопроизводства, в том числе в области анимации.