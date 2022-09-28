Россия готовится отметить 200-летие Островского

Татьяна ФИЛИППОВА

Особенно торжественно юбилей «русского Шекспира» пройдет в Москве и Кинешме

Центром юбилейных торжеств станет Москва, где Островский родился. Автор «Грозы» и «Бесприданницы» появился на свет в двухэтажном деревянном доме на Малой Ордынке, 31 марта 1823 года в четвертом часу утра. Дом чудом сохранился, входит в состав Бахрушинского музея и к юбилею великого русского драматурга должен открыться после комплексной реставрации. Конечно, это будет уже не совсем тот дом, о котором Островский вспоминал в одной из своих пьес, цитируя текст популярного романса: «Одиноко стоит домик-крошечка, он на всех глядит в три окошечка».

Малая Ордынка сейчас тоже мало походит на улицу того Замоскворечья, о котором Островский писал в «Записках замоскворецкого жителя», как о сказочном мире, о котором в Москве слагают легенды. «Еще рассказывают, что там есть такие места, что и жить страшно. — Отчего же страшно? спросите вы. — А вот отчего, скажут вам: там есть место, называемое Болвановка. — А почему она Болвановка? — Потому что там стоял татарский бог; по-нашему сказать идол, а по-татарски — болван. Вот и извольте жить на этом месте!»

На самом деле Болвановкой острые на язык москвичи прозвали золотоордынское подворье, которое находилось на месте нынешних Новокузнецких переулков. Александр Николаевич знал историю своего района, гордился ею и типы замоскворецких жителей ввел во многие свои пьесы.

После завершения реставрации площадь городской усадьбы, в которой драматург родился и провел детские годы, должна увеличиться в два раза. В главном доме воссоздадут исторические интерьеры, появится театральная галерея с новыми экспозициями и камерным залом для проведения концертов, творческих вечеров и мастер-классов, реставрационные мастерские и купеческая чайная. Сад усадьбы превратится в интерактивный парк, в котором посетители смогут встретиться с персонажами пьес Островского. Возможно, драматург вздрогнул бы, увидев, как потомки представляют себе его Ларису и Катерину, но, с другой стороны, он мог бы этого и ожидать, написал ведь, что «суровые, сударь, нравы в нашем городе». Скорее всего, это не о Москве, а о Кинешме, но кто может точно знать, что подразумевал автор строк, которые мы знаем наизусть со школы.

Главная часть юбилейных событий пройдет в другом Доме Островского — Малом театре, где были поставлены почти все его пьесы, с актерами которого он репетировал, дружил, проводил много времени. Он создал репертуар для этого театра, для всех амплуа и возрастов; во многом благодаря его пьесам театр сохранил тот язык, на котором говорили москвичи в девятнадцатом веке. Сейчас говорят по-другому, и только в Малом театре можно услышать правильный, ровный, сочный, как определил его ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов, язык московского жителя.

В Малом театре в юбилейный год пройдет тринадцатый по счету фестиваль «Островский в доме Островского», программа которого пока еще не сверстана, но уже известно, что заявки на участие прислали десятки российских театров. Помимо этого, на исторической сцене готовятся три премьеры по пьесам великого драматурга: «Горячее сердце», «На бойком месте» и «Гроза».

Вторым центром юбилейных событий должна стать Ивановская область, где в начале сентября побывала столичная делегация во главе с заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

«Александр Николаевич Островский для России — такая же величина, как Шекспир для Англии и Мольер для Франции. Это создатель русского театра и национальной драматургии. Фактически в год 200-летия Островского мы отмечаем и юбилей нашей отечественной театральной школы. Праздничные мероприятия и на региональном, и на федеральном уровнях пройдут по всей стране», — подчеркнула она.

В Кинешме, втором по величине городе Ивановской области, пройдут два фестиваля, связанных с жизнью и творчеством Островского, — Международный фестиваль русской классической драматургии «Горячее сердце» и фестиваль камерных театральных форм Островский-fest. Кроме того, Ивановский музыкальный театр получил грант Министерства культуры и Союза театральных деятелей России на постановку «Бесприданницы», которая должна выйти в канун юбилейного года.

Кинешма была для Александра Николаевича не просто станцией на пути в родовую усадьбу Щелыково, которая находилась в двадцати верстах от города. В течение двенадцати лет, с 1872 по 1884-й, он был почетным мировым судьей по Кинешемскому округу Костромской губернии, и шесть лет, с 1874 по 1880 год, — гласным земского собрания в Кинешме. Участие в земских делах (развитие образования, медицинского обслуживания жителей уезда, строительство школ, дороги) позволило ему узнать русскую жизнь так хорошо, что мы и сегодня удивляемся глубине этого знания. Какие экономические, административные или финансовые реформы не переживала бы Россия в последние тридцать лет, у Островского всегда найдешь что-нибудь соответствующее моменту.

Холодный Петербург долго не хотел признавать талант русского драматурга, его произведения с трудом попадали на столичную сцену. Премьера пьесы «Не в свои сани не садись» в Александринском театре сопровождалась обидной для автора актерской выходкой: один из исполнителей ходил за кулисами, зажав нос, и под общий смех объяснял: «Сермягой пахнет». Но в конце концов и Александринский сдался: по числу поставленных пьес Островского (42) он ненамного уступает Малому театру (48). В праздновании 200-летия Островского Александринский соперничает с Малым театром: петербуржцы готовят к юбилею фестиваль «Островский на площади Островского», выставку на Новой сцене и проект «Читаем Островского» в социальных сетях.

Круглую дату отметят и в других российских регионах: по словам Аллы Маниловой, в план торжественных мероприятий вошло 68 событий. В 2023 году творчеству Островского будут посвящены Международный фестиваль русских театров зарубежья, Международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России» и Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Алла Манилова также напомнила, что с 2022 года на подготовку новых постановок по произведениям Островского Министерство культуры выделило целевую субсидию Союзу театральных деятелей в размере 50 миллионов рублей. Восемнадцать региональных и муниципальных театров получили средства на новые постановки.

Фотографии: АГН Москва.