Минкультуры поможет актерам трудоустроиться

Татьяна ФИЛИППОВА

В России заработала электронная актерская биржа: она должна помочь молодым актерам и театрам найти друг друга.



Идею электронной актерской биржи поддержали и в ведущем театральном вузе страны. «Как и в других вузах, у нас есть такое понятие, как целевое обучение, — объясняет ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Какой-то регион направляет нам письмо, что вот нам нужны такие-то актеры, театроведы или балетмейстеры, и ребята приезжают к нам учиться. К сожалению, эта система сейчас не работает. Я для себя проводил статистику, и оказалось, что только четыре с половиной процента выпускников очного отделения возвращаются в регионы. Мы очень хотели бы, чтобы ребята не рассматривали возвращение в свои родные города как ссылку, но для этого нужно, чтобы директора театров понимали, что им нужно как-то заинтересовать молодого артиста».



Механизмом для решения всех этих вопросов и должна стать электронная актерская биржа. Проект цифровой платформы, соединяющей всех участников процесса, был разработан инициативной группой, которую год назад собрали в Ярославском драматическом театре. В группу разработчиков вошли IT-специалисты и профессионалы театральной сферы. Соединив компетенции, они смогли выработать систему, которая реализует базовые сценарии Всероссийской электронной актерской биржи. В дальнейшем этот функционал будет наращиваться дополнительными разделами, а с базовой версией можно познакомиться уже сейчас. Адрес портала —

Сайт разделен на два больших модуля: для актеров и для театров. В разделе «Актер» пользователь может бесплатно зарегистрироваться, указать свои анкетные данные, приложить фотографии и документы, подтверждающие профессиональное образование. После модерации пользователю предоставляется доступ ко всем вакансиям, которые есть на этом сайте.

В разделе «Вакансии» размещаются предложения для актеров с разными параметрами: на конкретный проект, на постановку и так далее. Театры получают доступ к анкетам всех пользователей и могут пригласить актера к диалогу прямо на платформе.

В ближайшее время появится функционал и для театральных вузов: вуз сможет заполнять анкеты своих выпускников. В этом случае подтверждение актерского образования не требуется.

Задачи электронной актерской биржи не исчерпываются сбором и обработкой данных о выпускниках и их потенциальных работодателях, которыми могут стать не только театры, но и телевизионные и кинопродюсеры. По замыслу авторов идеи, портал должен стать неким карьерным центром в театральном мире: молодого актера будут сопровождать на всех этапах его становления. Специалисты биржи организуют юридическое сопровождение будущего трудового контракта и проследят за тем, как выполняются его условия.

Электронная биржа уже начала работать: списки выпускников этого года с фотографиями, амплуа и актерскими визитками на видео — подлинные. Вакансий пока немного, но среди них есть, например, предложение сыграть Ромео и Джульетту в современной версии шекспировской пьесы. Особое условие: актеры должны ездить верхом и обладать навыками альпинизма.

Портал будет работать круглогодично, а вот увидеть выпускников «в деле», то есть на сцене, директора театров смогут раз в году, на фестивале «Будущее театральной России» в Ярославле, куда привозят дипломные спектакли всех театральных вузов.

В прошлом году на фестивале протестировали работу актерской биржи: организаторы объявили, что запускают проект, и убедились в том, что он действительно нужен. «К нам приехали семнадцать театров из восьми регионов, — рассказал директор Ярославского драматического театра Айрат Тухватуллин, — специалисты биржи обеспечили пятьдесят два собеседования, и двадцать три выпускника получили предложения работы. И это еще без информационной поддержки!»

Фотография: Денис Гришкин / АГН Москва. Механизмом для решения всех этих вопросов и должна стать электронная актерская биржа. Проект цифровой платформы, соединяющей всех участников процесса, был разработан инициативной группой, которую год назад собрали в Ярославском драматическом театре. В группу разработчиков вошли IT-специалисты и профессионалы театральной сферы. Соединив компетенции, они смогли выработать систему, которая реализует базовые сценарии Всероссийской электронной актерской биржи. В дальнейшем этот функционал будет наращиваться дополнительными разделами, а с базовой версией можно познакомиться уже сейчас. Адрес портала — актерскаябиржа.рф. Сайт разделен на два больших модуля: для актеров и для театров. В разделе «Актер» пользователь может бесплатно зарегистрироваться, указать свои анкетные данные, приложить фотографии и документы, подтверждающие профессиональное образование. После модерации пользователю предоставляется доступ ко всем вакансиям, которые есть на этом сайте.

Символично, что идея такого нужного для театрального мира инструмента родилась в старейшем театре страны — Ярославском драматическом театре имени Волкова, где ежегодно проходит фестиваль дипломных спектаклей «Будущее театральной России». Идея заключалась в том, чтобы соединить прошлое и будущее, найти для актерской биржи, которая существовала в России вплоть до тридцатых годов прошлого века, новую форму.Министерство культуры Российской Федерации поддержало предложение Ярославского театра: Ольга Любимова напомнила, что актерская биржа — это одна из традиций нашего театра, и привела в пример историю своей семьи: по словам министра культуры, ее прадед, знаменитый мхатовский актер Василий Качалов, попал в труппу Станиславского через актерскую биржу.По мнению министра, биржа могла бы помочь в трудоустройстве и современным молодым актерам, которым не всегда удается найти себе место в театре. «Статистика достаточно жесткая, —подчеркнула Ольга Любимова, — в стране тысяча театров, ежегодно актерский диплом получают тысяча триста выпускников театральных вузов, но каждый пятый из них не работает по специальности. Вы понимаете, что такое пять лет учебы в театральном институте? Это невероятное счастье, это семья, это невероятные интриги, первые победы, слезы, истерики, диплом, и… А если после «и» тишина?».