Путин попросил деятелей культуры не убивать дракона

Татьяна ФИЛИППОВА

27 октября президент России Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству в режиме онлайн-конференции. На заседании шла речь о том, как помочь российской культуре пережить пандемию и оптимизацию.



В своем вступительном слове Владимир Путин поблагодарил работников музеев, театров и библиотек за то, что они продолжают активно работать, несмотря на все сложности, которые принес этот год, пообещал обсудить и оперативные меры поддержки отрасли, и стратегические долгосрочные шаги, направленные на ее устойчивое развитие в будущем. В соответствии с объявленной президентом повесткой и шло заседание.



Первым слово дали Владимиру Машкову, который рассказал, что несколько дней назад в театр пришел известный врач. Пройдя за кулисы, чтобы поблагодарить артистов, он заметил, что театр вырабатывает эмоциональный иммунитет к неприятностям. Помогает преодолеть страх. Именно поэтому, сказал Машков, мы не сдаемся и не собираемся сдаваться, хотя театральные залы разрешено заполнять только на 50 процентов.



Хотя в выступлении худрука «Табакерки» не было никаких вопросов, а только утверждение, главный вопрос дня очевиден, и президент ответил на него немедленно.



- Нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем. В Испании вон какие жесткие ограничения ввели – до мая. Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали.



Владимир Урин, гендиректор Большого театра, продолжил тему, начатую Машковым. Несмотря на то, что в Большом сейчас болеют 124 человека, театр в этом сезоне отменил только один спектакль, сыграл премьеру и провел концерт великого Пласидо Доминго. А на зрительский спад ответил специальной программой, которая называется «Большой – молодым». Зрителям от 18 до 25 лет билеты продают в пять-шесть раз дешевле, чем всем остальным.

От рассказа о новой ценовой политике Большого генеральный директор ожидаемо перешел к напоминанию, что без государственной поддержки театры не проживут. Нужно разработать меры по их адресной поддержке.



- Знаю, что такие просьбы раздаются сегодня из всех сфер государства, но это все-таки необходимо.



Просьбы, которые раздаются из всех сфер, озвучил советник президента Владимир Толстой.



- В текущем году для федеральных учреждений культуры выход найден. Их государственные задания сокращены без уменьшения выделения субсидий, отложена уплата по налогам на прибыль организаций. Однако на региональном и муниципальном уровне такие решения приняты не везде, и во многих регионах ситуация близка к критической. Остро необходимо продлить действие этих мер как минимум на 9 месяцев 2021 года и по возможности распространить их на территорию всех страны.



В негосударственной сфере, по словам Толстого, ситуация еще более тревожная.



- Рынок кинопоказа рухнул. Короткая передышка была в сентябре, когда относительно успешно выступил в прокате фильм «Стрельцов», но уже в октябре все это сменилось резким снижением посещаемости кинотеатров и их доходов. Уже сегодня ясно, что в 2020 году доходы кинотеатральной сети сократятся на 60 процентов. В денежном выражении это примерно 35 миллиардов рублей. Постепенно накапливается задолженность производителям фильмов. После весеннего карантина не открылись 15 процентов кинотеатров. К концу года эти потери могут составить уже 40 процентов. Утрата почти половины сети кинотеатров сделает нерентабельным отечественное кинопроизводство. Это особенно обидно, потому что могут пропасть огромные усилия по возрождению нашего кинематографа за последние десять лет.



Поделившись своими опасениями за судьбу российского кинопроизводства, Владимир Толстой сразу же и объяснил, что все не так плохо: план спасения отрасли есть, и он будет реализован.



- Здесь я хочу поблагодарить Министерство культуры, Министерство финансов и лично Дмитрия Николаевича Чернышенко – сейчас вырабатывается механизм поддержки всей цепочки нашей киноиндустрии, но важно и в дальнейшем держать ситуацию под контролем и анализировать риски, которые, безусловно есть.

По словам Толстого, уже готов ряд предложений по мерам поддержки тех, кто наиболее уязвим. В этом списке и киноконцертные организации, и книжная торговля, и цирк.



- Артисты циркового конвейера застряли в городах, где их застиг карантин, иногда с животными. Знаю, что сейчас Министерство культуры и аппарат правительства решают эту проблему, но возможно, и к вам обратимся за помощью, может быть, из резервного президентского фонда можно будет как-то… Животные уж точно не виноваты, их надо кормить.



Владимир Путин, конечно же, не мог не откликнуться на призыв помочь голодным животным.



- Что касается цирка, я услышал это, обязательно обратим внимание. Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже не виноваты? – спросил президент Владимира Ильича Толстого, но не стал ждать ответа. – Ладно, шучу.



После этой реплики выступления участников заседания приняли новое направление. От сиюминутного – к вечному. Михаилу Пиотровскому заседание дало возможность рассказать о недавно принятой конституционной поправке, которая определяет обязанности государства хранить культуру и защищать. Директор Эрмитажа подчеркнул, что те меры по поддержке театров и музеев, которые сейчас принимает государство, являются исполнением этой поправки, и предложил еще одно структурное изменение.



- Правительство принимает меры по повышению эффективности расходов на капитальное строительство за счет бюджетных средств, переведя строительство в сфере культуры под эгиду министерства строительства. Это замечательно, это правильное решение. Но мы не можем допустить начинающееся уничтожение уникальной отечественной школы научной реставрации. Для этого нужно повысить возможности Министерства культуры по контролю за качеством, а не расходом материалов. Нужно в каком-то виде, наверное, восстановить Росохранкультуру, можно в составе Министерства культуры.



Елене Ямпольской, председателю комитета Госдумы по культуре, новая поправка подсказала идею целого ряда законодательных актов.



- Я предлагаю закрепить в нашем законодательстве иной статус бюджетных и автономных учреждений культуры, при котором сохранение культурных ценностей в музеях, библиотеках, архивах, а также поддержание потенциала творческих коллективов будет гарантированно обеспечено государством.



Причем для тех, кто занимается сохранением наследия, работой с фондами, научной деятельностью, такие изменения нужно ввести раз и навсегда. Они не должны зависеть от так называемой внебюджетки. Что касается исполнительских искусств, мне кажется, полгода, в сказочном варианте – месяцев девять. Мы все надеемся, что публичная деятельность к этому времени будет восстановлена.

Еще два предложения Ямпольской – перевести книжную торговлю в разряд социального предпринимательства и отменить возрастную маркировку книг – уже сформированы как законопроекты, второй из них (об отмене всех маркировок, кроме одной, 18+) уже прошел первое чтение в Госдуме.



Владимир Гриценко, директор музея-заповедника «Куликово поле», в своем выступлении сосредоточился на охране культурного наследия. По его наблюдениям, закону об охране памятников в России не подчиняется никто. Около 120 тысяч выявленных объектов архитектурного наследия годами не обеспечиваются документами, которые необходимы для внесения в реестр. Чтобы сломать этот невидимый заслон, необходимо придать охранному законодательству особый статус.



- Чтобы выше была только Конституция, - сказал Гриценко.



Следующие выступающие говорили о школах искусств, которые могут погибнуть, потому что новая система финансирования дополнительного образования рассчитана на кружки при доме пионеров, но не на музыкальные и художественные школы. О ситуации в кинопроизводстве – по словам Карена Шахназарова, на «Мосфильме» она не самая плохая, киностудия хотя и потеряла 150 миллионов рублей за время карантина, но быстро восстановилась и вышла на докарантинные показатели. О комплектации библиотек – Наталья Солженицина рассказала, что тендерная система приводит к тому, что в библиотеки поступает макулатура. И о самом наболевшем – о том, что пора уже, наконец, признать, что культура – это не услуга.



Валентина Музычук, замдиректора Института экономики РАН, назвала оптимизацию, которая идет с 2018 года в российских регионах, новым крестовым походом.



- Сливают, Владимир Владимирович, театр, клуб и цирк в один флакон.



Президент страны согласился с тем, что оптимизация не везде проходит удачно, но отметил, что многие тезисы в выступлении специалиста по экономике культуры считает дискуссионными. В том числе и необходимость вывести культуру из сферы услуг.



- Здесь тонкая вещь: если нет госуслуг, то нет и госзадания, и тогда государственные деньги можно направить на что угодно.



На завершающую реплику Валентины Музычук, призвавшей Владимира Путина убить дракона, президент, уже высказавший свое отношение к животным, ответил в том же ключе:



- Вместе будем его лечить. Дракон может еще пригодиться.

