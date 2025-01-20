Красное и белое: в наступившем году ДСО «Спартак» отмечает 90-летие

Валерий БУРТ

Материал опубликован в декабрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

90 лет назад в Советской России родился весьма своеобразный спортивный феномен под названием «Спартак». Перечислить всех, кто принес ему мировую славу и народную любовь, решительно невозможно. Пользуясь случаем, вспомним хотя бы тех, кто стоял у истоков общества, одержал в его рядах знаменательные победы. Заслуживает внимания и история появления клубного имени, доселе притягательного для миллионов соотечественников.

НЕУКРОТИМЫЙ ДУХ

Добровольное спортивное общество промкооперации «Спартак» было образовано в 1935 году. К прямым предшественникам этого всесоюзного объединения и популярнейшей футбольной дружины историки спорта причисляют в первую очередь клуб «Пищевики». До того команда называлась «Красной Пресней», а еще раньше — Московским кружком спорта.

В 1931-м профсоюз пищевиков был ликвидирован, и сплоченный коллектив футболистов оказался в ведении Всесоюзного совета промысловой кооперации (клуб какое-то время носил название «Промкооперация»). На этой основе и возник «Спартак».

Вначале появилась идея создания добровольного спортивного общества, которое намечали организовать на основе физкультурных кружков промысловой кооперации. В книге «Футбол сквозь годы» один из отцов-основателей Николай Старостин рассказывал: «Как капитан сборной СССР, я был знаком с генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ Александром Косаревым и председателем Всекопромсовета Иваном Епифановичем Павловым. Оба они были страстные охотники. Я же, выросший в семье егерей, рядом с ними чувствовал себя профессионалом, и они с удовольствием пользовались на практике моими советами».

Про охоту автор вспомнил неспроста. Именно в лесу, по его словам, возник замысел создания добровольного спортивного общества.

В дальнейшем братья Старостины и их сподвижники несколько вечеров в муках и спорах придумывали название и в конце концов переняли его у спортсменов немецкого рабочего клуба «Спартак», с которым советские футболисты играли в 1920-е годы.

«У них был значок — поднятая рука с твердо сжатым кулаком, — рассказывал Николай Петрович. — Я часто вспоминал впечатляющее зрелище: сотни встречающих и провожающих людей со вскинутыми в едином порыве руками. «Спартак» — в этом коротком и звучном слове слышалась мелодия порыва, таилась готовность к бунту, чувствовался неукротимый дух. Оно показалось мне очень подходящим... Конечно, я знал, кто такой Спартак. Но, признаюсь, прочитал знаменитую книгу Джованьоли уже после того, как все было решено».

ДВЕ ВЕРСИИ

Другой из братьев-основателей, Андрей Петрович, тоже присутствовал при рождении общества. Однако у него имелась другая версия появления названия. Ее он изложил в книге «Повесть о футболе». Когда их большое семейство, а также друзья собрались дома у Николая Петровича, все расселись за столом и хозяин квартиры торжественно объявил: «Вчера меня вызвал в ЦК комсомола Александр Васильевич Косарев. Подумайте над организацией добровольного спортивного общества, сказал он, которое объединило бы всех физкультурников промысловой кооперации».

То есть ни про какую охоту никто не вспомнил, зато снова всплыла фамилия Косарева, рекомендовавшего воспользоваться опытом «Динамо».

Идея комсомольского вожака была воспринята с энтузиазмом. Все стали наперебой предлагать названия. Звучали такие: «Феникс», «Штурм», «Атака», «Стрела», «Вымпел», «Звезда». Приходили в голову и другие варианты, но все они оказывались хуже вышеупомянутых. О кульминационном моменте исторических посиделок Андрей Старостин писал:

«Взгляд Николая упал на книгу, лежащую на столике возле дивана. Книжка называлась «Спартак» Джованьоли.

— Вот что нам нужно! — воскликнул Николай, показывая книгу. — «Спартак» — достойный девиз, отображающий лучшие качества спортсмена: мужество, волю к победе, ловкость и силу, верность идее!

Всем понравилось. Решение было единодушным».

Исторической правды ради заметим: название «Спартак» к тому времени в СССР уже вовсю использовали. К примеру, так именовались несколько футбольных команд в Ленинграде, где с 1924 года выходила еще и спортивная газета с именем легендарного гладиатора в логотипе. Можно вспомнить и одноименные предприятия — обувную фабрику в Казани, кондитерскую — в Гомеле. Все они были основаны задолго до появления добровольного спортивного общества...

ВСЕМОГУЩИЕ ХОЗЯЕВА

Как бы то ни было, всесоюзный «Спартак» быстро завоевал популярность. Под его знамена вставали один за другим лучшие спортсмены столицы: легкоатлеты братья Знаменские, боксеры Николай Королев, Иван Ганыкин, Виктор Степанов, тяжелоатлеты Серго Амбарцумян и Георгий Попов, конькобежцы Зоя Миронова, Иван Аниканов...

«Мы не могли понять, в чем дело, — вспоминал Николай Старостин. — Потом выяснилось, что по Москве пошел слух: в «Спартаке» во главе стоят свои люди — спортсмены. Молва, что у нас не надо ожидать очередного указания руководителей по поводу тренировок, оказалась устойчивой и была лучше всякой рекламы».

Была еще одна причина стремительного взлета — большие финансовые возможности промкооперации, не жалевшей денег на спорт. По словам Николая Петровича, «всемогущие хозяева не моргнув глазом отвалили 260 тысяч за базу в Планерном, перекупив ее у Осоавиахима».

Пожалуй, самым ценным приобретением стал участок земли в подмосковной Тарасовке, где за короткие сроки выстроили стадион с трибунами на 3 тысячи мест и деревянную гостиницу, в которой жили футболисты.

Этот уютный спартаковский уголок впоследствии сыграл огромную роль в судьбе всего советского футбола, долгое время оставаясь самой современной базой СССР, задействованной в подготовке национальной сборной к международным встречам.

Когда-то игроки «Спартака» приезжали в Тарасовку за полтора-два дня до игры. Тренеры полагали, что такой порядок объединяет команду, отвлекает спортсменов от московской суеты и всевозможных столичных соблазнов, способствуя плодотворной работе на результат.

В ту пору спартаковцы, нагруженные сумками со спортивной амуницией, уезжали после тренировок в Москву на электричке, и пассажиры с удивлением узнавали в крепких парнях своих спортивных кумиров. Возле Ярославского вокзала их поджидал клубный автобус, чтобы отвезти на стадион или в аэропорт.

На тарасовской базе принимал соперников дублирующий состав красно-белых. На те игры регулярно приезжали из столицы заядлые спартаковские болельщики, среди которых можно было встретить знаменитостей мирового уровня. Например, выдающегося шахматиста Тиграна Петросяна.

ТРИУМФ СОЮЗНОГО МАСШТАБА

Чтобы завоевать общесоюзную популярность, много времени «Спартаку» не потребовалось. К концу 1937 года в обществе насчитывалось уже более 120 тысяч энтузиастов.

Первые громкие успехи были связаны с именами легкоатлетки, мировой рекордсменки Евгении Егоровой, сильнейшего в стране боксера-тяжеловеса Николая Королева, лучших конников Союза ССР Галины Гвоздевой и Ивана Ковриги, непобедимого пловца Семена Бойченко.

В первом весеннем чемпионате СССР по футболу (1936) московский «Спартак» занял третье место, которое не могло принести удовлетворения ни команде, ни ее поклонникам. Красно-белые усиленно готовились к завоеванию чемпионства.

В последнем туре осеннего первенства того же года спартаковцам противостоял ЦДКА. Победа гарантировала им красное знамя (медалями в то время не награждали). «Довольно скоро «Спартак» открыл счет, — писал «Красный спорт». — Но через несколько минут нападению ЦДКА удалось забить ответный мяч. 1:1. Затем грубейшая ошибка защитников ЦДКА позволяла «Спартаку» снова получить преимущество, и первая половина матча закончилась со счетом 2:1 в пользу спартаковцев».

Страсти тем временем достигли апогея, причем не только на футбольном поле. Маленькая арена армейцев в Сокольниках не могла вместить всех пришедших на матч болельщиков. «В перерыве зрители, оставшиеся за забором, произвели генеральную атаку стадиона. Тысячи людей лавиной хлынули на поле и окружили его тесной стеной, — писал тезка и однофамилец известного кинорежиссера Михаил Ромм. — Эта стена вырастала у самых линий, окружала ворота, срезала углы поля, превращая четырехугольник в овал. Судье приходилось оттеснять толпу, прежде чем игрок мог вбрасывать мяч из-за линии, при корнере в толпе прокладывался коридор для разбега, и игрок бил по мячу, почти не видя поля».

Во втором тайме «Спартак» забил третий гол, приблизивший его не только к победе в матче, но и к триумфу в союзном чемпионате. Финальный свисток утонул в радостных криках поклонников красно-белых...

ФУТБОЛ ДЛЯ СТАЛИНА

В том же 1936 году, в июле, под конец весеннего чемпионата, для Сталина устроили на Красной площади показательный матч, который было доверено провести спартаковцам (двум составам команды). Во главе с братьями Старостиными они заранее разработали сценарий представления, распределив между футболистами роли: один подает, другой прыгает, третий пропускает...

От храма Василия Блаженного до Исторического музея, прямо на брусчатке был выстелен огромный зеленый ковер. Генсек наблюдал за действом с трибуны Мавзолея в окружении соратников. Искоса поглядывал на вождя Косарев. Если бы зрелище Сталину не понравилось, то главный комсомолец страны махнул бы белым платком: «Прекратить!»

Но футбол руководителю страны пришелся по вкусу. «Хорошо играли», — таков был его вердикт.

У хоккеистов «Спартака» путь к высочайшим почестям и золотым медалям был гораздо длиннее. Сильнейшими в СССР спартаковцы стали только в 1962 году, оттеснив извечных гегемонов армейцев. 12 апреля в последнем матче первенства «народная команда» сыграла с ЦСКА вничью (об овертаймах и буллитах в ту пору не слышали) и впервые стала чемпионом. Как известно, годом ранее в тот же день и тоже впервые полетел в космос человек, так что болельщикам красно-белых выпал тогда двойной праздник.

«Московский «Спартак» — чемпион страны по хоккею, — сообщала «Правда». — Вряд ли кто мог предположить это три недели назад, когда начались решающие матчи первенства страны. «Спартак» занимал четвертое место. И предстояло шесть исключительно напряженных поединков. Шесть встреч с лучшими командами страны! Но спартаковцы выстояли. Пять побед подряд одержала команда. Ко вчерашнему дню «Спартак» уже возглавил турнирную таблицу. Оставался последний, решающий матч — с девятикратным чемпионом страны ЦСКА. Ничья устраивала «Спартак». В этом случае спартаковцы становились обладателями золотых медалей.

И команда добилась желаемого. Вчерашний матч закончился вничью — 4:4. Но скольких усилий, какого огромного напряжения воли и сил стоила эта ничья спартаковским хоккеистам!».

Огромная заслуга в том успехе принадлежала тройке братьев Майоровых и Старшинова. На хоккейной площадке они не только самоотверженно бились за победу, но и проявили высочайшее мастерство.

Очевидец огромного множества событий, сын великого русского поэта, неплохо умевший рифмовать, Константин Есенин по стопам отца не пошел. Трудился инженером-строителем, а его главным увлечением стала футбольная история. Константин Сергеевич никогда не скрывал симпатий к столичному «Спартаку», которому посвятил поэтические строки:

День придет, и перламутром шелка

В бирюзе, сверкающей росой,

Замелькают красные футболки

С знаменитой белой полосой.

За годы существования общества спартаковцы много раз побеждали на престижных международных соревнованиях, становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, первенств мира и Европы. По сей день любители спорта вспоминают гимнастку Нелли Ким, боксера Бориса Лагутина, лыжника Николая Зимятова, хоккеиста Александра Якушева, футболистов Игоря Нетто и Никиту Симоняна, Рината Дасаева и Федора Черенкова, а также других славных представителей самого популярного в стране спортивного общества.

За «Спартак» и сейчас болеют миллионы (а может, десятки миллионов) наших соотечественников от Калининграда до Владивостока.