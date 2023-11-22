Трудящийся богач, кроткий богатырь: как при царе-миротворце развивалась национальная экономика

Юлия КУДРИНА

Материал опубликован в июльском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

«Никакой другой политики не может быть у нас, как чисто русская, национальная». Следуя этому неизменному кредо, император Александр III в августе 1890 года издал высочайший указ, в котором министру финансов настоятельно указал на необходимость «равномерного ограждения и оживления всех отраслей промышленности». В ту пору предприниматели России благодаря протекционизму со стороны верховной власти готовились осуществить невиданный экономический рывок.

В октябре 1894-го Александр III умер, и уже в те дни, когда страна прощалась с государем, Дмитрий Менделеев опубликовал в газете «Новое время» статью под названием «Подъем русской промышленности в царствование императора Александра Александровича». Великий ученый утверждал: «Царствование Александра III навеки будет блистать тем, что поставило интересы русской промышленности на самый первый план среди сложнейших задач руководителя обширнейшей монархии, как царствование Александра II блещет освобождением крестьян...

Быть может, и хотели бы иные все время и впредь видеть в России только 120-миллионный рынок для сбыта своих товаров и только обширнейшую местность, доставляющую избытки хлеба и сырья для богатеющих других стран, но сказанное Царем-Миротворцем было так естественно и просто, так чуждо какого-либо задора и так твердо поставлено, что нельзя было и подумать мешать России выполнять волю своего державного Вождя, всегда согласную с затаенною мыслью народа...

На гроб покойного Императора ляжет много драгоценных венков, но самым прочнейшим будет венок поднятой Им русской промышленности. Она еще очень и очень молода. Она залог мира. Помешать ей извне теперь уже нельзя...

Свободы крестьян давно и долго ждали не одни крестьяне, но и весь образованный мир, а ее осуществление составило блестящий и всем сразу видимый исторический момент. Не таково, от многих еще скрытое, развитие русской промышленности. Она дело более новое, она результат сложных усилий прогресса, и во многих умах еще не уложилась мысль о том, что без нее нельзя двигаться вперед, что с нею связаны теснейшим образом и общий мир, и вся будущность человечества, — словом, ее значение еще многие не разумеют в должной мере, и только здравый ум крестьянина давно ждет преумножения своих заработков на фабриках и заводе, дающих новую жизнь целой окружности, и давно чует, что избыток его сил может найти полезное приложение, не отрываясь от земли, только при повсеместном распространении всяких видов промышленности... Надо было громко, со всею русскою силою сказать: пора развиться русской промышленности, как залогу экономической независимости и зрелости и как средству к достижению возможного народного благосостояния, просвещения и всяких видов прогресса; пора направить русские силы на покорение обильной природы страны, вывести ее из эпохи земледельческой в более сложную — промышленную, совершенно неизбежную по строю развития всего образованного мира. Своевременно сказал это Александр III в своих мероприятиях и предначертаниях, и в голосе Хранителя мира все поняли заветную и твердую мысль народную, — коренное дело, занимающую отныне Россию».

Сам Дмитрий Иванович вел все те годы непримиримую борьбу с либералами-западниками, выступавшими за доминирование иностранного капитала, влияние чужеземцев в ключевых сферах экономики пореформенной России. Эти лоббисты, по сути, ратовали за экономическую зависимость нашей страны от западных держав.

По указанию и с одобрения Александра III правительство в начале 1890-х ввело новый таможенный тариф, давший мощный толчок развитию отечественной промышленности. В основу нововведения лег разработанный Менделеевым труд «Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года». Суть этой работы сводилась к необходимости установления пошлин на экспортные и импортные товары. По мнению ученого, к делу привлечения иностранного капитала надо было подходить с особой осторожностью, ему, как выразился Дмитрий Менделеев, «нельзя было давать какие-либо права, кроме процентов».

Министры Николай Бунге, Иван Вышнеградский и Сергей Витте для достижения поставленной императором задачи придерживались прогрессивной таможенной политики, контролировали заключение торговых договоров с другими странами, заботились о повышении производительности фабрично-заводского труда, проводили мероприятия с целью привлечения в промышленность отечественного капитала.

В 1892–1893 годы в России произошел самый большой за весь капиталистический период ее развития промышленный подъем, причем во всех отраслях. Огромная заслуга в этом принадлежит русским предпринимателям, выходцам из самых разных классов и сословий. Из крестьян вышли такие знаменитые промышленники и фабриканты, как Петр Губонин, Морозовы, Рябушинские, Прохоровы, Гучковы, Коноваловы. Из купцов — Савва Мамонтов, Алексей Абрикосов, Бахрушины, Солдатенковы, Алексеевы. Из дворян — Бобринские, Браницкие, Потоцкие, Шиповы, фон Мекк... Помимо высоких деловых качеств, личной предприимчивости и трезвого расчета многим из них были присущи глубокая религиозность, патриотизм, способность сочувствовать бедным и сострадать больным, тяга к «разумному, доброму, вечному», любовь к подлинному искусству. В памяти россиян эти люди остались не только как крупные хозяйственники, но и как меценаты, филантропы, просветители.

В последние годы царствования Александра III ежегодный промышленный прирост достигал 10 процентов, а в тяжелой промышленности доходил до 20 процентов. Россия стремительно преодолевала свое техническое отставание.

Несмотря на тогдашний бурный промышленный подъем в странах Запада, индустриальное развитие у нас шло быстрей, чем в Германии или Америке. Особенно успешно развивались горно-металлургическое производство (прежде всего в Донбассе, Криворожье, Приднепровье), нефтяная отрасль (в Баку), судостроение, выпуск сельскохозяйственных орудий.

Потребности индустриализации рождали повышенный спрос на металл, уголь, нефть, паровозы, вагоны. Металлургия и машиностроение нуждались в новых изобретениях и передовых технологиях.

Продукция крупной промышленности за время подъема 1890-х почти удвоилась. За годы царствования Александра III выплавка чугуна в стране увеличилась на 159%, стали — на 95%, добыча нефти — на 1463%. В 1890 году Коломенский завод начал поставлять русские паровозы на внешний рынок. Распоряжение императора о необходимости государственных капиталовложений в строительство железных дорог и последовавший приток иностранного капитала привели к ускорению индустриального развития Российской империи.

При значительном участии в этом деле иностранцев (прежде всего французов и бельгийцев) доля отечественных инвестиций в 1893 году в два раза превосходила зарубежные.

Протекционистская политика Александра III наиболее ярко проявилась весной 1887 года, когда строительство экспортного нефтепровода Баку–Батуми (проект разработали иностранные концессионеры, а поддерживали некоторые высшие сановники России) оказалось под запретом. В результате бакинская нефть пошла не за границу, а по Каспию и Волге в наши центральные промышленные районы.

В те годы Россия перегнала по добыче нефти США, а 9/10 производства горюче-смазочных продуктов потреблялись внутри страны.

B 1891 году пошлины на вывозимую нефть были повышены в 10 раз. По мере капиталистического развития наших регионов усиливалось непосредственное государственное вмешательство в экономическую жизнь империи. Дмитрий Менделеев справедливо полагал, что подъем промышленности должен создавать благоприятные условия для «развития общественности», увеличения числа жителей, научного прогресса, удовлетворения потребностей населения.

Созидательная роль государя была чрезвычайно велика и в освоении Сибири и Дальнего Востока. Менделеев об этом в своих «Заветных мыслях» писал: «Внимание наше к ним (сибирским, дальневосточным проблемам. — «Свой») обратилось только после того, как Миротворец Александр IІІ, провидевший суть русских и мировых судеб более или далее многих своих современников, решил, что надо всеми способами покровительствовать развитию всех видов промышленности в своей стране, и как можно скорее, с двух сторон, повелел строить Великую Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Россию с теми берегами Тихого океана, где нет ни полярных льдов, ни стесняющих проливов в чужих руках… Только неразумное резонерство спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело, теперь же, когда путь выполнен, когда мы крепко сели на теплом и открытом море и все взоры устремлены на него, всем стало ясно, что дело здесь идет о чем-то очень существенном, что тут выполняется наяву давняя сказка».

В 1892-м русский царь назначил Витте сначала министром путей сообщения, а затем министром финансов. Впоследствии Сергей Юльевич вспоминал: «В феврале 1892 года во время одного из моих первых докладов императору Александр III высказал мне свое желание, свою мечту, чтобы была выстроена железная дорога из европейской России до Владивостока. Мысль эта глубоко засела у императора Александра III, и еще до моего назначения министром он постоянно толковал о сооружении этой дороги».

Витте подчеркивал: данная идея не встречала особого сочувствия в высших государственных сферах. 6 ноября 1892-го он представил государю доклад, где, в частности, говорилось: «Принимая протяжение Сибирской железной дороги от Челябинска до Владивостока круглым числом в 7100 верст и полагая, что эта дорога приблизит к европейской России только прорезываемую ею полосу не свыше стоверстного расстояния от линии пути в обе стороны, то и в таком случае, благодаря железной дороге, в новые условия существования становится территория в 1 420 000 квадратных верст, превосходящая Германию, и Австрию, и Венгрию, вместе взятых, с добавлением Голландии, Бельгии и Дании... Этот путь соединит через Россию с Европой 400 миллионов китайцев и 35 миллионов японцев».

«Сибирская магистраль открывает новый путь и новые горизонты для всемирной торговли, и это значение ее ставит сооружение ее в ряд мировых событий, которыми начинаются новые эпохи в истории народов и которые нередко вызывают коренной переворот установившихся экономических сношений между государствами», — утверждал Витте.

Проводя целенаправленную политику освоения территорий на востоке империи, государь помимо всего прочего ставил задачу переселения людей в эти богатые земли России.

После создания 21 ноября 1892 года Комитета Сибирской железной дороги, председателем которого был назначен цесаревич Николай Александрович, дела пошли в гору. В 1890-е сдавалось в год более 2,5 тысячи километров пути. В конце XIX века длина железнодорожной сети составляла уже 53,2 тысячи километров. Из общей протяженности вновь построенных линий, равной 25 060 верстам, за счет казны было проложено 10 910, за счет частного капитала — 14 150.

Благодаря казенным деньгам строились линии стратегического направления — те, что не могли окупить себя в ближайшее время. Частники же вкладывали средства в те магистрали, окупаемость которых не была рассчитана на долгие сроки.

19 мая 1891 года направленный отцом на Восток цесаревич Николай Александрович заложил во Владивостоке начало Уссурийской железной дороги, идущей в Хабаровск.

Символическое открытие строительства Великой сибирской магистрали было запечатлено на одной из известных гравюр: наследник российского престола везет тачку с землей, а на него почтительно взирает свита.

В рескрипте на имя наследника император подчеркнул: Россия начинает активное освоение своих восточных пространств. Неслучайно на установленном в Петербурге памятнике «Создателю Великого Сибирского пути» Александр III был одет не в порфиру, а в форму кондуктора железной дороги.

Развивая промышленность, государь заботился и о сохранении лесных богатств, природных ресурсов страны.

Писатель Александр Сухово-Кобылин в год смерти императора заявил: «Почивший Государь был единственное явление во всемирной Истории и радостное явление в Славянской России. Он был разумный Самодержец, трудящийся Богач, кроткий Богатырь, тихий и благодушный Повелитель 6-ой части Земного Шара!.. Немногие дни Царствования Государя Александра III были для России великими днями могущества и счастья. Величия, трудолюбия и золотая умеренность, т.е. мудрость Императора Александра III поразила весь мир — и все нации Европы с энтузиазмом чествовали Его честнейшую Память».