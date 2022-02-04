Осада Пскова: героическая легенда и предвестие триумфа Российской империи

Алексей ФИЛИППОВ

Почему это событие, произошедшее 440 лет назад, считается одним из ключевых в отечественной истории, а другие, не менее важные вещи почти забыты?

Четвертого февраля 1582 года войско Речи Посполитой сняло осаду Пскова. До этого на город почти полгода сыпались ядра, наемная, отлично подготовленная пехота врага рвалась в стенные проломы… Защитники Пскова стояли насмерть, сделали невозможное, и это стало переломным моментом Ливонской войны, которую Русское государство проигрывало. Если бы Псков не оборонялся пять месяцев, превосходное войско короля польского и великого князя литовского Стефана Батория двинулось бы вглубь страны, — и изменилась бы вся отечественная история…

Но были и другие, важные для нашего будущего страны события, многие из которых забыты, а осада Пскова стала одной из самых важных отечественных героических легенд.

В чем же тут дело?

Иван Грозный вел войну на несколько фронтов, его противниками были Речь Посполитая, Швеция и Дания, Ливонская конфедерация. А еще шла война с Крымским ханством. Современный историк Виталий Пенской, знаток военной истории вообще и военной истории XVI века в особенности, считает самым значимым противостояние с крымским ханом Девлет-Гереем.

Татары, а не поляки с литовцами дотла сожгли Москву в 1571 году. А во время похода 1572 года крымские мурзы уже делили московские земли, но русское войско наголову разбило Девлет-Герея в битве при Молодях. Погибло больше половины татарских всадников, крымские походы на русскую землю прекратились на 20 лет. Существованию Русского государства татары больше не угрожали.

Битва при Молодях тем не менее была надолго забыта, а осада Пскова стала одним из оснований нашей национальной памяти. Еще Карамзин писал, что Псков «спас Россию от величайшей опасности».

Причины этой памяти и этого забвения понятны.

Русь издавна воевала со степью, была ей покорена, и с переменным успехом сражалась с ней столетиями. Европеизация, устроенное на западный манер войско положили этому конец. Путь был долог, крымские походы Василия Голицына 1687 и 1689 годов провалились, но в XVIII веке Крым вошел в состав Российской империи. Степная угроза стала далеким прошлым, забылась, а противостояние с Западом идет и по сей день. В нем были и победы, и поражения, память о них свежа. Осада Пскова стала важной частью связанной с этим героической легенды. А еще это было столкновение двух совершено разных миров, иных культур и общественно-политических устройств.

Речь Посполитая, федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского, возникла в 1569 году как реакция на тяжелые поражения, которые Литва терпела в Ливонской войне. Аморфную личную унию, когда обоими государствами правил один король, сменил полноценный союз, вслед за этим на Русь обрушилась и Польша.

Так закончился многовековой спор о том, кто станет лидером, объединителем православного мира: православная Литва или Московское царство. Теперь речь шла о подчинении одной цивилизации другой. Во время Московского похода королевича Владислава, в конце последовавшей за Смутой русско-польской войны 1609–1618 годов, Речь Посполитая попыталась силой завладеть Русью, но это оказалось непосильным делом.

«Речь Посполитая» — дословный перевод на польский латинского Res Publica, а по русски это «общее дело». Королевство Польское и Великое княжество Литовское, или Светлейшая Речь Посполитая, или Речь Посполитая Обоих Народов, была шляхетской демократией, дворянской республикой, которой управлял выборный, сильно ограниченный в правах король. Теоретически были равны и бедные шляхтичи, и магнаты.

Время осады Пскова считается частью «золотого века» этой политической системы. Ее первичное звено, поветовые сеймики, осуществляли местное самоуправление и влияли на государственные дела. В Речи Посполитой существовала редкая в Европе того времени веротерпимость, католики, православные и протестанты были уравнены в правах. На Руси, разумеется, ничего подобного не было.

Осада Пскова стала одним из кульминационных моментов противостояния дворянской республики и абсолютистского государства, где дворяне были слугами царя. Псков выдержал осаду, но в дальнейшем сила была на стороне Речи Посполитой. В 1610 году, во время Смуты, боярское правительство пригласило на русский престол польского королевича Владислава, будущего короля Речи Посполитой Владислава IV.

Любопытно представить шляхетскую, дворянско-республиканскую Русь, которая могла бы появиться, утвердись Владислав на царском престоле. Но это относится к фантастике. Смута показала, что чуждую ей политическую культуру, власть и религию русское царство не принимало ни при каких обстоятельствах, даже лежа в руинах.

Изначально Речь Посполитая была богаче и сильнее Руси, но на долгой дистанции она проиграла. Сказалось превосходство свойственной самодержавному государству централизации, его способность концентрировать силы на ключевых направлениях.

Русское государство выстояло в Смуту, окрепло и вступило в борьбу за гегемонию — поначалу в Восточной Европе. А Речь Посполитая так и не оправилась после «Потопа», восстания на Украине, войн с казацкими армиями Богдана Хмельницкого, Швецией и Московским царством. Историкам XIX века осада Пскова казалась предвестием будущего триумфа Российской империи, победившей свою впавшую в хаос междоусобиц, некогда могущественную соседку.

А мы можем увидеть в ней пример того, как, оказавшись в безвыходном положении, русские люди совершают невозможное и в конце концов побеждают. И поразмышлять о том, какое государственное устройство органично для нашей страны…

Иллюстрации: «Осада Пскова королём Стефаном Баторием в 1581 году». К. Брюллов, 1843. «Стефан Баторий под Псковом», Ян Матейко, 1872.