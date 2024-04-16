Вселенная в монохроме: выставка «Черно-белый космос» в галерее Ходынка

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Проект, представляющий мироздание глазами российских художников XXI века, открылся в канун Дня космонавтики.

На выставке «Черно-белый космос» (кураторы — Валерия Галлай и Дмитрий Буткевич), проходящей в галерее Ходынка объединения «Выставочные залы Москвы», расположены бок о бок документальные и «фантазийные» объекты. С одной стороны, целый зал отдан под черно-белые фотографии Олега Артемьева — летчика-космонавта, совершившего три космических полета: это уникальная возможность увидеть нашу планету с недоступных большинству землян ракурсов. С другой, по соседству висят удивительные «Новые города» Антона Чумака, вызывающие в памяти офорты Пиранези, проекты архитекторов-конструктивистов и «Метрополис» Фрица Ланга. Кстати, ассоциация с немым кино совсем не случайна: в 1920-е человечество стояло на пороге ошеломительных открытий, в том числе — связанных с освоением космоса, и это предчувствие было разлито в воздухе. Атмосферу эпохи на выставке воссоздают старые фильмы — прежде всего, «Аэлита»: экранизация фантастической повести Алексея Толстого, с костюмами и декорациями в конструктивистском духе. А также «Космический рейс» — первое советское научно-фантастическое кино на космическую тему.

— Нынешняя выставка — часть продолжающегося кураторского проекта, начатого еще в 2011 году. Она уже седьмая по счету и при этом юбилейная. Отмечаем два юбилея сразу. Прежде всего, конечно, — 90 лет со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, появившегося на свет 9 марта. И еще наш семейный юбилей: 16 апреля исполняется 110 лет со дня рождения легендарного летчика-испытателя Марка Галлая — дедушки Леры и прадедушки наших дочек. Он был инструктором «первого отряда» космонавтов и автором исторического слогана «Поехали!». Во время подготовки на тренажере слушателей-космонавтов Марк Лазаревич всегда говорил одни и те же слова: «К полету готовы?» Ему отвечали: «Готов». «Ну, тогда поехали!» Как известно, Юрий Гагарин повторил фразу «Поехали», которую постоянно слышал в ходе тренировок, на весь мир. В этом юбилейном проекте мы проводим промежуточные итоги. За все годы в наших выставках участвовали 70 художников, представивших более сотни работ. Некоторые из них принимали участие во всех выставках — как, например, Костя Батынков, Сережа Чернов или Леня Тишков. А другие делали паузу и потом возвращались: как Владимир Наседкин и Татьяна Баданина, которые участвовали в нашем втором проекте «К полету готов?» в Московском музее современного искусства в 2014 году и сейчас, спустя 10 лет, снова с нами, — рассказал «Культуре» куратор Дмитрий Буткевич.

Какие-то из работ могут показаться забавными, даже ироничными. Например, черный металлический объект на четырех «ногах», своими очертаниями напоминающий то ли пепелац из фильма «Кин-дза-дза», то ли гигантский самовар. Второй вариант, впрочем, ближе к истине: автор объекта, художник Сергей Чернов, дал ему необычное название: «СА (самостоятельный) МО (модуль космический) ВАР (вариативный)» и предложил в качестве альтернативы голливудским образам. Мол, дизайн космических кораблей нередко «подсматривают» в американских фильмах — а слабо вдохновиться отечественными реалиями? И какой предмет нам более родной, чем самовар? Между прочим, англичане называли его Russian tea machine, то есть «Русской чайной машиной» — звучит вполне внушительно. Впрочем, если Сергей Чернов размышляет о покорении космоса, то художник Борис Кочейшвили задумывается о том, откуда у нас возникло подобное желание — искать космос вовне, а не внутри себя. Об этом его белоснежный рельеф — с изображением взмывающей в небо ракеты и глядящего ей вслед ангела. Рядом, на этикетке, приводятся слова самого художника: «Человек на земле, в сущности, маленький муравей. И он очень привязан к этой земле. Пищей привязан, кровом. Может быть, от этой своей слабости человек со стародавних времен придумал себе всякое возвышенное. Египет. Средневековье или Сванские башни, — все это были варианты стремления вверх. Космос хотели приблизить, хотели познать. Но наступил ХХ век, и, вместо мистического ощущения приближения человека к космосу, материалисты придумали и создали скорейший способ непосредственного проникновения в космос. Они изобрели ракеты. Люди покорили околоземное пространство и хотят большего…»

Размышления о внутреннем космосе продолжают и произведения четы художников — Татьяны Баданиной и Владимира Наседкина. У Баданиной — рельефы «Геометрия неба», где лаконичные линии — как в народных орнаментах или искусстве Древнего Египта и Вавилона — отсылают к сакральным пластам бытия. А серия Владимира Наседкина «Созвездия» приоткрывает звездное устройство бесконечной Вселенной и погружает зрителя в своеобразный транс. Надо сказать, называние выставки — «Черно-белый космос» — выбрано не ради красного словца: действительно, все работы на выставке — монохромные, а стены и пол галереи эффектно выкрашены в черный цвет.

— Могу сказать, что мы готовимся к будущему музейному проекту и пока написали его первую главу — черно-белую. В этот раз взяли только графику, черно-белые фотографии космонавта Олега Артемьева, трижды побывавшего в космосе, монохромные объекты и инсталляции Чернова, Тишкова, Тыркина… Кстати, здесь много новых работ: например, графика Константина Батынкова, созданная в 2020—2024 годах. Или работы чебоксарского художника Ивана Михайлова, специально для выставки изобразившего черно-белые детские космические площадки — продолжение его серий с детскими космическими площадками, перешедшее в фантасмагорию, кстати, с использованием ИИ. Есть и совсем новые участники — в частности, Александр Дедушев с его романтическим космосом. Или Лена Ржевская — художник, дизайнер, модельер, сделавшая в коллаборации с брендом Xakama модели одежды (дизайнер — Лена Макашова) с принтами из серии «Мегагалактика» — специально для выставки. Мы рады, что проект привлекает новых участников. При этом он движется в своей парадигме: мы не ставим никаких акцентов и предоставляем слово самим художникам. Иногда получаются более ироничные выставки, но эта, мне кажется, получилась более серьезной. Любопытно, что каждый раз выставка поворачивается по-новому — независимо от наших намерений. В прошлый раз у нас было много работ с изображением Юрия Гагарина — наверное, около десяти. В этот раз только одна работа с его портретом — мончегорского художника Евгения Шнайдера — зато очень много образов Луны. Как это получается — вопрос для нас самих, — поделилась с «Культурой» куратор Валерия Галлай.

Еще одно измерение выставке добавляет неземная музыка — ее автором стала София Галлай, правнучка легендарного летчика-испытателя. Погрузиться в космическую атмосферу можно не только самостоятельно, но и с помощью кураторов: 21 апреля в 18-00 они проведут бесплатную экскурсию для всех желающих.

Выставка работает до 12 мая

Фотографии предоставлены объединением "Выставочные залы Москвы".