«Я живу жизнью тех, кого рисую»: выставка работ Нади Рушевой в Музее А.С. Пушкина

Татьяна ФИЛИППОВА

Избранные рисунки к произведениям Пушкина и Булгакова — к 70-летнему юбилею художницы.

Наде Рушевой — семьдесят, и, если бы ей выпала другая судьба, она, наверное, встречала бы гостей на этой выставке. Но все сложилось иначе: талантливая художница ушла из жизни в семнадцать лет, оставив нам десять тысяч рисунков, которые удивляют даже тех, кто привык ничему не удивляться.

Ее иллюстрации к роману «Мастер и Маргарита» высоко ценила Елена Сергеевна Булгакова, любимая женщина писателя, хранительница его наследия. «Как свободно!.. Зрело!.. — отзывалась она. — Чем больше смотришь, тем больше это затягивает... Какая амплитуда чувств!.. Девочка прекрасно все поняла. И не только поняла, но и убедительно, великолепно изобразила».

Ее понимание людей и эпох восхищало историков и искусствоведов. «Это загадка, которая никогда не будет разгадана. Она не выдержала тяжести своего дарования, умерла внезапно, точно устав от своего творчества», — писал видный советский ученый, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Надя Рушева умерла 6 марта 1969 года. Время было чем-то похоже на нынешнее — в Москве свирепствовал грипп. У семнадцатилетней Нади осложнением после гриппа стал инсульт — как оказалось, у нее был врожденный дефект сосудов, о котором до этого никто не знал.

Отец Нади, театральный художник Николай Рушев, перенести эту трагедию не смог, его не стало через пять лет, а мама, Наталья Ажикмаа, первая профессиональная тувинская балерина, осталась жить в Москве. В восьмидесятые годы она передала в дар Государственному музею А.С. Пушкина около трех тысяч рисунков Нади — в основном это иллюстрации к произведениям русских и зарубежных писателей.

«Рисунки Нади Рушевой хранятся не только в нашем музее, но и во многих музеях страны — Всероссийском музее Пушкина и Пушкинском доме в Санкт-Петербурге, и в музее Толстого в Москве, и в Шахматове, и в Тувинском музее изобразительных искусств, и в московской школе, где училась Надя Рушева» — рассказывает старший научный сотрудник Музея А.С. Пушкина на Пречистенке Светлана Белехова.

Выставку к семидесятилетию художницы Музей Пушкина подготовил совместно с Музеем Булгакова. Выставка небольшая, немногим больше шестидесяти листов, и состоит из двух частей. В первой — «пушкиниана» Нади Рушевой. Она сама вспоминала, что рисовать начала в пять лет, прежде чем научилась читать, зарисовывала свои впечатления от пушкинских сказок. «Папа читал, я рисовала». Так как все началось со сказок, пушкинскую часть выставки обрамляют иллюстрации к «Сказке о царе Салтане», сделанные пастелью. А между ними — рисунки, у которых есть собственная история. «Культуре» ее напомнила Светлана Белехова.

— В 1968 году известный пушкинист Арнольд Ильич Гессен обратился к Наде с просьбой проиллюстрировать его книгу «Жизнь поэта», которая готовилась к печати. Он предложил ей сделать рисунки к главам, посвященным детству и лицейскому периоду Пушкина, объясняя свой выбор тем, что она молодой художник, а ему очень нужен новый взгляд на Пушкина.

Надя очень серьезно отнеслась к этому предложению: прочитала труды многих литературоведов, посетила музей Пушкина на Мойке, изучала рисунки самого Пушкина, а чтобы почувствовать атмосферу эпохи, писала гусиным пером при свечах. Однако маститый пушкинист, увидев ее работы, остался недоволен. Его не устраивал стиль: рисунки на полях. По его мнению, такой стиль мог позволить себе только Пушкин, а Надю он попросил сделать обычные книжные иллюстрации, от чего она решительно отказалась. Книга вышла без ее участия, но работу над этой серией она продолжила. Таким образом сложилась пушкиниана Нади Рушевой — около трехсот пятидесяти листов, которые охватывают все годы жизни поэта, от рождения до смерти. И это буквально можно проследить и по рисункам, представленным на выставке: вы увидите малютку Пушкина на руках у матери Надежды Осиповны Ганнибал, или маленького Пушкина на руках у няни перед разгневанным Павлом Первым — помните пушкинское «Видел я трех царей»? Ну, и здесь же, рядом, Пушкин в кругу семьи с женой и детьми, Пушкин на смертном одре, благословляющий детей. Есть листы, на которых он изображен и в кругу друзей, и с Адамом Мицкевичем, и танцующий на балу с Амалией Ризнич, и знакомящийся с дорогим для него семейством героя войны 1812 года Николая Николаевича Раевского.

— Как получилось, что о рисунках шестнадцатилетней девушки знали ведущие советские пушкинисты?

— Она была достаточно известна, в первую очередь благодаря выставкам. Первая была в 1964 году, и в последующие пять лет состоялись еще пятнадцать, причем не только в нашей стране, но и за рубежом, в Румынии, Индии, Польше, Чехословакии.

На противоположной стене вы видите серию иллюстраций к роману «Мастер и Маргарита», это первые иллюстрации к булгаковскому роману, поэтому они нам особенно дороги. Эти работы отец Нади Рушевой назвал ее «лебединой песней». Роман Булгакова был впервые опубликован в журнале Москва в 1966–1967-м, и, прочитав его на одном дыхании, она бросилась рисовать. Отец Нади очень боялся грандиозности этого замысла, ему казалось, что она не справится, потому что ей всего пятнадцать лет. Однако рисунки получились восхитительные, и не только отец, но и многие современники по достоинству оценили эти работы, в которых Надя предстала как взрослый, сложившийся художник, способный убедительно передать страдание больного Мастера, жертвенность Маргариты и суровость Понтия Пилата.

Возможно, в ближайшее время рисунки Нади Рушевой оживут — современные технологии способны превратить ее пушкиниану в анимационный фильм. Сенатор от Тувы Дина Оюн, которая была знакома с мамой художницы и принимала участие в организации выставки, поделилась с журналистами своим планом — инициировать мультимедийный проект, возможно, на конкурсной основе. Наде Рушевой эта идея понравилась бы — она мечтала о профессии художника-мультипликатора.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости