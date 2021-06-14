Италия в Петербурге: выставка «Искусство Средневековья»

Екатерина ГИНДИНА, Санкт-Петербург

В Эрмитаже до конца лета открыта выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из собрания Национальной галереи Умбрии». Это 40 произведений итальянской живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XIII – начала XV века.

О замечательных произведениях искусства и о времени, которое в них отразилось, рассказывает Ирина Сергеевна Артемьева, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, директор Центра «Эрмитаж-Италия» с российской стороны:

- Думаю, никогда еще такого уровня выставки итальянской живописи с XIII по XV век в стенах Эрмитажа не было. Нам прислали совершенно потрясающие вещи – из постоянной экспозиции Национальной галереи Умбрии (сама галерея сейчас закрылась на ремонт). Это возможность познакомиться с искусством не только Умбрии, но и окружающих ее областей, с культурой периода, который у нас называется Средневековье. Для итальянской культуры правильнее говорить о Проторенессансе.

- Проторенессанс – переходный период от Средневековья к Возрождению. С какими историческими событиями он связан? С чего начался?

- Это связано с очень яркой фигурой в истории Италии – Франциском Ассизским. Он прожил недолгую, но бурную, полную событий жизнь: начинал как представитель золотой молодежи, а в 27 лет стал основателем ордена нищенствующих монахов. Его учение произвело огромнейшее впечатление на все итальянское общество.

Через два года после смерти Франциска канонизировали, и началось строительство огромной базилики, над росписями которой работали лучшие художники Италии. В первую очередь, Тосканы. Нужно было в красках представить деяния нового святого. До этого вся живопись в Италии подчинялась византийскому канону – художники повторяли одни и те же композиционные схемы. Но когда потребовалось в росписях храма представить сцены из жизни реально существовавшего человека, стало возможным отступить от них. И вот с этого момента начинается новая иконография, новый этап в итальянской живописи.

- На выставке есть изображения Франциска Ассизского?

- Конечно. Самые ранние вещи, которые здесь представлены, это работы так называемого Мастера святого Франциска. Он жил в Ассизи и первым начал изображать сцены из жизни Франциска, еще до того, как было опубликовано его жизнеописание. Поэтому некоторые изображения у него не канонические.

Первый экспонат – двусторонний крест, здесь поклоняющийся святой Франциск изображен под ногами распятого Христа. Второй – фрагменты доссале (алтарной преграды, которая в церкви отделяла паству от причта) со сценами Страстей Христовых и святыми. Здесь мы тоже видим святого Франциска. Надо сказать, что сцены страстей приобретают в это время совершенно новое звучание, потому что святой Франциск воспринимается как alter ego Христа. Соответственно, сцены страстей Христовых перекликаются со сценами его жизни.

- Имя Мастера святого Франциска неизвестно?

- Да, имена многих мастеров того времени не сохранились. Их принято называть условно – Мастер из Фарнето, Мастер Мадонны из Перуджи, Мастер перуджинского триптиха… Хотя это как раз тот момент, когда личность художника обретает совершенно новое значение, его индивидуальность начинает ярче проявляться.

Когда исследователям удается узнать подлинное имя художника – это большая удача. Одно из таких открытий связано с нашей выставкой. В процессе работы над каталогом директор Национальной галереи Умбрии Марко Пьерини сумел установить полное имя мастера, которого до сих пор условно называли Вигорозо да Сиена. Профессор Пьерини нашел в архивах Перуджи счета по выплатам Вигорозо за росписи различных церквей Перуджи. И теперь мы знаем, что его звали Вигорозо Раниери. Кстати на выставке представлена единственная подписная (читается имя – Вигорозо) и датированная работа этого художника («Мадонна с младенцем, святой Марией Магдалиной, Иоанном Крестителем и святой Юлианой»).

- Выставка построена по хронологическому принципу?

- Да, в первой ее части представлена живопись XIII века, в следующей – начало XIV. 1304 год – очень важный момент для Перуджи. Туда приезжает папа Бенедикт XI, который дарит монахам доминиканцам землю для постройки своего монастыря. И для украшения главной церкви этой обители перуджинцы приглашают одного из самых знаменитых художников того времени, представителя сиенской школы Дуччо ди Буонинсенья.

«Мадонна с младенцем» Дуччо – один из главных шедевров Национальной галереи Умбрии, и мы счастливы, что можем показать на нашей выставке это произведение одного из величайших художников Проторенессанса.

Чем отличаются работы Дуччо? Если мы будем сравнивать их с византийскими прототипами, отличия видны сразу. Его Мадонна выглядит более трогательной, более живой. Она как бы задумалась, и младенец пытается привлечь ее внимание, дергая за отворот вуали…

- У Дуччо были последователи среди современников?

- Безусловно. Один из них – Мео ди Гуидо да Сиена. Он происходит из Сиены, но всю жизнь прожил в Перудже, имел там большую мастерскую и образовал целую школу. Через него его ученики тоже следовали манере Дуччо.

Другой пример – местный мастер Марино ди Элемозина. Если вы посмотрите на его Мадонну и Мадонну Дуччо, то сразу увидите, что художник ориентировался на своего старшего коллегу.

Наконец, небольшая икона работы неизвестного мастера, которую мы выбрали как манифест нашей выставки – Мадонна совершенно небесной красоты. Золотой фон изукрашен чеканкой, на Деве – чудесный, светло оранжевый мафорий... Мастер здесь, с одной стороны, полностью в русле византийской иконографии. С другой, он очевидно знаком с достижениями современных живописцев и подражает Дуччо.

- Какие еще события повлияли на художников того времени?

- Нарастание куртуазных, светских тенденций в то время во многом связано с так называемым Авиньонским пленением пап (когда центр католического мира переместился в Авиньон). Многие художники работали тогда при папском дворе, и на них сильно сказалось влияние французской культуры.

С другой стороны, в середине XIV века в Италию приходит черная смерть, чума. И это тоже влияет на образный строй, на настроение живописи. В центре экспозиции у нас представлена «Мадонна с младенцем, святыми и ангелами» Мастера из Субиако – очень суровая Мадонна, что, наверное, связано с наступлением таких нелегких времен.

- Один из главных признаков нового времени – ориентация на светскую культуру?

- Да, после того, как черная смерть отступила, светская тенденция в искусстве начинает особенно сильно чувствоваться. В этом смысле показательна «Мадонна с Младенцем, святым Иоанном Евангелистом и святой Екатериной Александрийской» Мелло да Губбио, художника, который, как мы знаем, уже расписывал и светские помещения. Его Мадонна одета в платье придворной дамы, плащ подбит мехом, а на пальце – кольцо. Зауженное в бедрах платье святой Екатерины – примета моды конкретного времени, 1360-х годов.

Своего апогея эти веяния достигают в творчестве Джентиле да Фабриано. Один из главных шедевров этой выставки – его «Мадонна с младенцем», очень изящная, поэтичная. Роскошное платье Девы ниспадает сложными, обильными складками, плащ скреплен крупной брошью, она сидит на троне, спинка которого сплетена из растений, на прекрасной лужайке. Это такое изысканное воплощение райского сада…

И здесь есть интересная деталь. Внизу представлен сонм музицирующих ангелов, которые, к сожалению, плохо сохранились, видны только их силуэты. Зато читаются ноты на ленте, которую они держат. Это известный пасхальный григорианский кант. Итальянские коллеги передали нам его запись – теперь его можно услышать в зале, а на экране в аванзале послушать рассказ о григорианских песнопениях и исполнении старинной музыки на аутентичных инструментах .

- На выставке есть не только живопись, но и скульптура?

- У нас представлено три скульптуры. Одна из них – работа знаменитого скульптора Арнольфо ди Камбио, часть фонтана. В 70-е годы XIII века в Перудже построили акведук (город расположен на большом холме, и устройство водопровода стало для него большим событием). Тогда же были сооружены два фонтана. Один – большой, парадный, другой – малый, для общественного пользования. Малый фонтан был украшен двенадцатью скульптурами, которые исполнил из каррарского мрамора Арнольфо ди Камбио. Но весь этот декор довольно скоро был разобран, и до нашего времени сохранилось только пять фигур. Одна из них – жаждущая женщина, приникающая к источнику, показана на выставке. Это очень интересно, потому что она выглядит неожиданно современно, не зря замечено, что в периоды обновления скульптура опережает живопись.

Еще мы показываем фигуры Мадонны и святого Лаврентия, одного из патронов Перуджи. Всего их у города три – святой Геркулан, святой Констанций и святой Лаврентий. Их мраморные статуи украшали когда-то Дворец приоров, административный центр Перуджи. Именно в этом дворце сейчас располагается Национальная галерея Умбрии: нижнем этаже находится городской муниципалитет, а два верхних полностью отданы музею.

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Ирина Сергеевна готова рассказать о каждом из экспонатов этой выставки, и, в данном случае, многие знания не умножат печали. Напротив, обогатят впечатление, сделают его ярче, объемнее. Однако и тот, кто не обладает столь глубокими знаниями, сможет получить удовольствие. Экспозиция очень красива: огромный зал, много воздуха, чуть приглушенный свет, стенды, оформленные в виде готических арок, и уникальные памятники. Их одухотворенная красота – действенное лекарство от стресса, который стал частью нашей жизни в последнее время.