Ледовых дел мастера создали скульптуры по произведениям Пушкина

Ирина ЕЛИСЕЕНКО, Красноярск

В Красноярске на набережной Енисея появилась скульптурная галерея пушкинских героев. Правда, жизнь фигур не будет долгой, потому что выполнены они изо льда. Создали скульптуры студенты и молодые преподаватели красноярских художественных учебных заведений — участники конкурса «Волшебный лед Сибири».

Чтобы работать со льдом, нужно обладать не только талантом, но и определенной выносливостью, ведь молодым скульпторам пришлось творить под открытым небом. На неделе, которую организаторы дали конкурсантам для создания скульптур, мороз в Красноярске доходил до минус 25 градусов. Но ребят это не остановило: они хорошо утеплились, взяли в руки стамески, электропилы и создали на набережной настоящую сказку.

— С погодой справились. Укутывались. Нам выдали теплые жилетки, а валенки пришлось купить, но они нам в любом случае пригодятся — на пленэре работать или в морозы гулять. Организаторы поставили для нас теплый фургончик, в нем можно было согреться и попить горячего чаю, — рассказала газете «Культура» участница конкурса Яна Каспирович.

Яна учится на втором курсе Красноярского художественного училища имени Василия Сурикова, специализируется на живописи. Вместе с однокурсницей Алиной Селютиной девушка решила сделать скульптуру по мотивам пушкинского романа «Евгений Онегин».

— Мы вдохновились строчкой «Летит кибитка удалая...». Решили делать жанровую композицию: вот кибитка, кучер, лошадка, мальчик с саночками и собачкой. Со льдом мы работаем впервые. В училище был предмет «Скульптура», но там мы имели дело с глиной. Лед от глины сильно отличается. Из глины нужно налепливать форму, а изо льда высекать. Было немного страшно и непривычно: нужно так прорубить лед, чтобы получилась картинка: сделать фактуру, объем. Мы пытались аккуратно вырезать фигуры, и сначала работа практически не шла. Тогда наш инструктор Александр Зайцев посоветовал работать смелее, не сюсюкаться со льдом, — рассказала Яна.

Для студенток отделения живописи участие в конкурсе стало вызовом. Алина Селютина — вторая участница команды, которая создает скульптуру по мотивам «Евгения Онегина», — признается, что пришлось изменить мышление, чтобы выполнить эту работу.

— Когда нам предложили участвовать в конкурсе, мы решили, что нужно приобретать новый опыт. С идеей проблем не было: Пушкин — знаменитый автор, поэтому эскиз мы придумали быстро. Но потом перед нами встала задача уйти от привычной живописцам плоскости к объемной работе. Результат вышел близким к эскизу, но некоторые моменты нам сам лед подсказал. Считаю, что это невероятный опыт. Лед нас уже не отпустит, — поделилась Алина.

Александр Зайцев, инструктор молодых скульпторов, а заодно и член жюри конкурса, рассказал журналистам, что лед не отпускает его уже несколько десятилетий. Он участвовал в престижных мировых состязаниях по ледовому искусству и неоднократно становился чемпионом. Также он постоянный соорганизатор ледовых конкурсов, которые проводятся в Красноярске с 2013 года. В этом году все пять с половиной дней, в течение которых участники конкурса создавали скульптуры, он присутствовал на набережной, помогал ребятам. Александр Зайцев уверен, что опыт работы со льдом для студентов и молодых преподавателей не пройдет даром.

— Обычно скульпторы работают с глиной или камнем, оттачивают навык на маленьких фигурках. А здесь мы даем им масштаб, возможность выполнить фигуру в натуральную величину, — рассказывает он.

По его словам, год от года качество работ растет. Скульптуры становятся более утонченными, изящными. Кроме того, раньше конкурсантам для выполнения фигуры выделялся ледовый блок размером один на два метра. Сейчас же молодые скульпторы просят снабжать их большим объемом материала. В этом году, как отмечает Александр Зайцев, ребятам дали столько льда, сколько они запросили, и у них появилась возможность создавать многоплановые композиции, украшать основную скульптуру дополнительными фигурами. А материал для скульпторов, по словам Александра Анатольевича, заготовили на песчаном карьере. Там очень чистая вода, прозрачный лед.

— Лед — материал для скульптуры относительно новый и сам по себе необычный: его сопротивление зависит от температуры воздуха: если холодно, то сложно режется, если тепло, то он податливый, как пластилин. Сегодня мороз, поэтому лед матовый, а в теплую погоду он становится прозрачным. Особенно красив лед по вечерам, когда включается подсветка: скульптуры сияют всеми цветами радуги, — делится Александр Зайцев.

Он говорит, что опыт создания ледовых фигур в Красноярске перенимают другие города. Маленьких и больших секретов в проведении масштабных мероприятий у красноярских скульпторов много. Организаторы считают, что в конкурсе «Волшебный лед Сибири» никакие мелкие неприятности не должны повлиять на волшебство преображения ледяного блока в прекрасные скульптуры.

— Здесь, на набережной, уже видна магия. Еще несколько дней назад это были одинаковые, безликие ледяные кубы. Но как только человек, творец приложил к ним руку, сердце, талант — лед ожил, начал разговаривать, приобрел невероятные формы. И мы уже узнаем в этих формах героев из произведений Пушкина. В 2024 году мы отмечаем 225-летие со дня рождения поэта, поэтому заявили именно эту тему. Для меня участники конкурса — настоящие герои, они не побоялись мороза и ветра, чтобы проявить себя как ледовых дел мастера, — поделилась впечатлениями с журналистами руководитель главного управления культуры Красноярска Любовь Сахарова.

В конкурсе участвовали 10 команд, каждая из которых состояла из двух человек. Это молодые художники в возрасте от 15 до 35 лет: студенты Сибирского государственного института искусств имени Хворостовского, Красноярского художественного училища имени Сурикова, преподаватели детских художественных школ и школ искусств. В выборе пушкинских сюжетов их не ограничивали. На Ярыгинской набережной Енисея, где проходил конкурс, можно увидеть персонажей «Барышни-крестьянки», «Сказки о рыбаке и рыбке», «Руслана и Людмилы», «Сказки о золотом петушке» и других произведений.

Высококвалифицированное жюри назовет победителей — три лучшие команды — 20 января. За первое место награда составит 50 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч, за третье — 30 тысяч рублей. Еще одна команда получит приз зрительских симпатий — своего фаворита выберут жители Красноярска.



Фотографии предоставлены Главным управлением культуры администрации города Красноярска.