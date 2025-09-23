Документалист Андрей Титов: «Мои герои всегда пытаются перекроить карту звездного неба»

Алексей КОЛЕНСКИЙ, Керчь

Фотографии предоставлены Андреем Титовым

— Да. Стала попыткой осмыслить жизнь вместе с моими героями, людьми, вместе с которыми интересно что-то в себе открывать, познавать, учиться. Изначально сценарий был написан про трех наших современников, но о третьем отдельную новеллу снимаем только сейчас...— В свое время меня удивили неожиданные кульбиты судеб: успешный директор завода, рокер, скинхед вдруг становились священниками. Я старался понять, как в душе человека претворяется завет «ищите и обрящете». В дальнейшем нашел еще нескольких иереев, которые могут стать героями документального цикла о том, как через сомнения, терзания человек не только приобретает огромный личный опыт, но и старается поделиться им с другими, наставить их на верный путь.Когда я начал делать текстовый подстрочник «Служения», удивился переводу названия на английский. Оказалось, что Service — это «сервис», «обслуживание»... Обратился к профессиональным толмачам. Да, говорят, так правильно... Понимаете, служения как бескорыстной самоотдачи по-английски просто не существует! И этот факт свидетельствует не только о богатстве русского языка, но и о широте русской души. Наш человек не может замыкаться в меркантильном существовании, жить для себя. Самые простые мужички, которых я часто снимаю, всегда пытаются как-то, фигурально выражаясь, перекроить карту звездного неба...— Любому документальному фильму предшествует сценарий, который никогда не сбудется как задумано, ведь соавтором картины станет жизнь, подкидывающая более интересные сюжетные повороты, чем ты способен вообразить. Сценарий лишь позволяет определиться: чего ты хочешь от своих героев? Как человек, познающий мир, я хотел его познавать вместе с ними.— У него было два инсульта, перешедшие в рассеянный склероз. Это — необратимый процесс, но он купируется, и — странная история — когда ему выпало служить детям, так и произошло, развитие болезни прекратилось, хотя до этого она резко прогрессировала. Священник из первой новеллы тоже не сразу обрел свое призвание. По просьбе прихожан он посещал окрестные тюрьмы и удивлялся тому, как много там его бывших одноклассников, тех, кто не хуже и не лучше него, кому просто не повезло, кого лукавый попутал. Да и сам он оказался бы на соседних нарах, если бы не секция скалолазания. Потом стал кузнечным мастером, часто трудился с «братками», понимая, что это люди со своим «каноном», с собственным стержнем... Все в них вроде верно, кроме изначального: в первичной основе что-то «не докручено». В девяностых этот человек увлекся коммерцией и был успешен (со всеми издержками такого образа жизни). На основе собственного опыта, совершенных ошибок он вывел: не бывает совсем пропащих, и никто так, как он, не поймет оступившихся. Пошел окормлять зоны, а дом, который построил для себя, отдал для реабилитации бывших заключенных.— Как правило, да. Многие его духовные чада, выйдя, обзаводятся профессиями, семьями, новыми друзьями. Пропащих, повторюсь, не бывает, нужно помнить: пока человек жив, Бог Своего слова еще не сказал. Итог земной жизни подводит лишь смертная черта.— Пока на православные фестивали мой фильм не зовут.— Видимо, то, что я делаю, не укладывается в каноны православного кино — такого, где много душеспасительных речей и церковного пения.— На момент съемок он уже отсидел девятнадцать лет из двадцати за умышленное убийство правоохранителя (хотел помочь друзьям, поступил «по-пацански»). Сейчас освободился, стал строителем, даст Бог, у него все устроится. Те, кого зона не ломает, становятся думающими, содержательными людьми — как мой герой, выверяющий каждое свое слово. Это — вековечный типаж русской классической литературы. Не случайно такого больше нигде в мире нет. Западный преступник — просто преступник. В России сложнее: ты преступил, но... взвалил на себя крест, который едва ли в силах облегчить другой человек или даже целая социальная система.— Первый — надежду, второй — успокоение. В каждом случае страждущим нужно прежде всего примириться с собой, а эту проблему трудно одолеть в одиночку.— На фронтах СВО. В начале девяностых он закончил военное училище, готовился стать армейским политработником, но внезапно все, чем он жил, во что верил, стало никому не нужно. Жизнь его закрутила, как речной водоворот: йога напополам с алкоголем; пытался уйти в дацан, заниматься бизнесом... В результате благодаря супруге обратился в лоно православной церкви, стал приходским священником и отправился на донецкий фронт. Мы начали снимать его во время кратких побывок по ранению и контузии, но его подразделение внезапно перевели на передок, куда у нас допуска не было. (Вслед за отцом и его сын пошел на войну, получил тяжелейшее ранение.) В общем, продолжить съемки смогли только сейчас.— Как-то отрихтовала, утихомирила, от своих героев я подпитался смирением... По крайней мере, стараюсь и часто, особенно в трудные минуты, говорю «Слава Богу за все!».— Безусловно, частицами своих душ... Это мой принцип: кино нужно снимать только по любви! Если мне с человеком не интересно, то как фильм о нем может стать интересен зрителю?— Уральская школа документалистики — Анатолий Балуев, Григорий Негашев и Владимир Ротенберг. Владимир Викторович и сегодня является моим наставником. Когда я начинал заниматься неигровым кино как сценарист, он сказал мне правильную вещь: есть герой — будет и фильм! Если персонаж не раскрылся или ты долго ломился в запертую комнату, зашел туда и обнаружил лишь вешалку и сапоги, то кина не будет, никакие спецэффекты и фиги в карманах тут не помогут. На экране мы сопереживаем только человеку, душа — душе, сердцу не прикажешь. Моя стихия — простые люди с внутренним содержанием. Статусные персонажи, знающие себе цену, малоинтересны, так как предсказуемы... Правда, и среди них встречаются люди, которых всякий раз открываешь по-новому, и в этом смысле я в восторге от фестивальной премьеры Вадима Цаликова «Народный» — об актере Юрии Назарове, открывшемся мне как новосибирский парень с собственным стержнем.— Как говорил известный кинокритик, мой наставник Андрей Шемякин, «одно из предназначений документального кино — знакомить страну со страной». Наверное, главным откровением для меня стала Керчь — город суровый, в чем-то даже брутальный, с особенной стержневой мощью, открывающейся в подземельях Аджимушкайских каменоломен. Там пять месяцев без воды, без еды, травимые газами сражались насмерть наши воины. В России примерно тысяча сто городов, я побывал в четырехстах, но подобного места еще не встречал.