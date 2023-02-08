«Эрнест и Селестина: Новые приключения»: куда уходит детство, в какие города?

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — продолжение приключений мишки и мышки. На сей раз неразлучная парочка испытает крепость семейных и дружеских уз, духовного родства и голоса крови.

Десять лет назад зрителей покорил экранный дебют «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя», увенчанный «Сезаром» и номинированный на «Оскар». Спустя годы ведущий мульт-продюсер Европы Стефан Роэлантс решил повторить успех и, набрав новую команду, превзошел оригинал: продемонстрировав скурпулезную работу с источниками вдохновения, «Новые приключения» утвердили статус рисованной анимации.

Основой экранизации послужила серия альбомов бельгийской писательницы и художницы Габриэль Венсан, в начале восьмидесятых издавшей акварельные книжки-картинки о трогательной дружбе медведя Эрнеста, удочерившего проказливую мышку Селестину. Спустя несколько лет тандем вдохновил реплику бельгийских анахоретов — «Петсона и Финдуса» Свена Нурдкивста и иллюстратора Эгмонта Кэрнана. Вследствие дефицита образной базы экранная жизнь норвежской парочки сложилась крайне неудачно, чего не скажешь о российских звездах — снискавших всемирную популярность «Маше и медведе». Опомнившиеся французы решили дать ответ на высшей планке, заданной национальным гением Полем Гримо.

С тридцатых годов прошлого века пионер жанра мечтал стать европейским Диснеем, но из-за проблем с финансированием ему удалось завершить лишь два полных метра. Второй из них — выпущенный в восьмидесятом шедевр «Король и Птица» — покорил публику фантастичной эксцентриадой, вписанной в глобальный архитектурный шедевр, ставший ареной противоборства исчадий творческой свободы и самоупоенной власти. В данной коллизии прорисовывается и зачарованный акварельный мир «Эрнеста и Селестины»; балансируя между гротескным сарказмом Гримо и пасторальной идиллией Венсан, аниматоры Жан-Кристоф Роже и Жюльен Шен запускают и расвечивают радугу визуальных приемов, грациозно размывающую грани волшебных снов и обескураживающе сказочной яви, не оставляя зрителям ни шанса задуматься: где мы, как тут оказались и что здесь твориться?

Очнувшись от зимнего сна, уличные музыканты Эрнест и Селестина ищут чем подкрепиться, но от былой роскоши остался лишь кофейник шоколада, да старая разбитая скрипка… Починить «страдивариуса» способен лишь один косолапый на свете — мастер из страны Тарабарии, но Эрнест категорически отказывается возвращаться на родину и заваливается спать, а Селестина берет инициативу на себя и, прихватив скрипку, отправляется в дальний путь. Проспавшемуся мишке не остается ничего иного, как последовать за взбалмошной подружкой — разумеется, речь о путешествии в подсознание, где от золотых детских лет сохранились лишь оригинальный вывески с кириллическо-латинским шрифтом напоминающим титлы православных икон, столь же туманны локации, архитектурный облик и образы горожан.

Фантазийная Тарабария напоминает не то средиземноморский гордишко, не то набоковский кошмарик, раскинувшийся среди заснеженных гор в сонной южноальпийской долине к северу-востоку от Франции и населенный молчаливым медвежьим народцем, рядящемся в полушубки да ушанки. Обитатели приунывшего детского уголка почти не говорят и не музицируют — местный закон запрещает все ноты кроме «до». Угодив в кутузку за импровизированный концерт, путешественники узнают, что этот закон называется «Эрнестофф» и введен городским судьей, папашей медвежонка, но может быть отменен, если блудный сын останется дома...

Другими словами, бродячий музыкант, отказавшийся следовать по стопам родителя-законодателя, невольно похитил музыку детства из собственного подсознания — решив жить собственным умом, Эрнест лишил природный дар ментальной опоры — косолапый едва не впал в спячку, от которой его спасла лишь погоня за ветреной и озорной музой Селестиной!..

К счастью, в Тарабарии действует музыкальное подполье, которому не хватает лишь вождя, а стало быть, дело за малым — стоит лишь починить скрипку и сыграть не на публику, а для оживших теней детства, которые так этого ждали…

Оказывается, вернуться к себе довольно просто — нужно отправиться в родные края, окунуться в образы и перспективы, не громоздящиеся друг на друга, как в цифровой преисподней, а проступающие сквозь акварельное сновидение о превращении детской страсти в подлинное искусство.

«Эрнест и Селестина: Новые приключения». Франция, Люксембург, 2022

Режиссеры Жюльен Шен и Жан-Кристоф Роже

6+

В прокате с 9 февраля