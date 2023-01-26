Фильм «Чебурашка»: у нашего кино лучшее, конечно, впереди!

Елена СЕРДЕЧНОВА

Новогодние праздники подарили зрителям картину «Чебурашка», которая впервые в истории российского кино собрала в прокате более пяти миллиардов рублей.

В том, что локомотивом сборов в зимние каникулы станет «Чебурашка», не сомневался никто. Но ни скептически настроенные журналисты «Коммерсанта», уверенные, что Чебурашка не понравится современным детям, ни более лояльные эксперты сборов в 5 миллиардов не прогнозировали.

Таких темпов и цифр, которые показала кинокартина «Чебурашка», еще не видели никогда. «Холоп» — самый кассовый российский фильм до 2023 года, собрал 2 миллиарда рублей. «Чебурашка» за три недели проката принес пять.

А 17 января российская картина-ушастик поставила еще один рекорд — обошла первый «Аватар» по количеству проданных билетов. Именно эта лента 13 лет считалась самым посещаемой в нашей стране. В кинотеатры тогда на нее пришли 13,5 миллиона зрителей. У «Чебурашки» эта цифра перевалила за 14 миллионов. Интересно, что из них 1,669 миллиона билетов — 12,2% — проданы по Пушкинской карте.

Создали этот чудо-фильм студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, киностудия «Союзмультфильм». Поучаствовали в новом рождении Чебурашки и телеканалы «Россия 1» и СТС, также фильм получил поддержку Фонда кино как проект для детской и семейной аудитории.

Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила успехи кинокартины на встрече с ее создателями:

— Фильм «Чебурашка» показывает прекрасные результаты. И в целом кинопрокат в новогодние праздники доказал, что российское кино востребовано зрителями, способно собирать полные залы.

С этим мнением согласны и зрители. Елена, молодая женщина, и ее сын Лев семи лет посмотрели картину и рассказали «Культуре» о своих впечатлениях.

— Свободных мест в зале не было: бабушки, папы и мамы в возрасте, молодые родители, подростки, дети. Что самое интересное — во время просмотра смеялись и дети, и взрослые. В драматичные моменты затихал весь зал. Фильм получился симпатичным и милым. Чувствуется, что в него вложили душу. В «Чебурашке» много юмора, приключений, показана важность семейных ценностей, — говорит Елена.

Ее мнение поддерживает Лев.

— Мне фильм понравился, в нем смешные шутки. Например, спрашивает Чебурашка: «Я что, обезьяна? — Нет. — Я что, папузьяна? — Да!» В садике мы рассказываем шутки из «Чебурашки». Многие ребята уже были на фильме, а те, кто не сходил, собираются идти, — рассказывает Лев.

По мнению председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, которым она поделилась с «Культурой», команда фильма, куда на правах партнера входил «Союзмультфильм», хотела создать сказочное новогоднее семейное кино.

— Это удалось во многом потому, что главного героя знают и любят несколько поколений. И родителю, и ребенку было по-своему интересно наблюдать за происходящим на экране, переживать очень разные эмоции: от смеха до печали. Плюс сказочное «безвременье», созданное авторами проекта, производило дополнительный эффект полного погружения, ощущение аттракциона, праздника. «Чебурашка» очень точно попал в свою целевую аудиторию и, можно сказать, появился в нужное время в нужном месте. Что касается успеха картины — мы предполагали высокие кассовые сборы, поскольку над фильмом работала очень профессиональная команда, — говорит она.

Кстати, «Союзмультфильм» продолжает быть открытым к разного рода партнерствам и коллаборациям. Например, студия также выступает партнером картины «Сто лет вперед» по произведению Кира Булычева, премьера которой планируется в 2023 году.

Но вернемся к чудо-фильму. Сказочное «безвременье» в «Чебурашке» создавало множество профессионалов — таких как художник-постановщик Артем Кузьмин. По его словам, дом Гены — это «фьюжен из модерна и советской дачной архитектуры». События картины происходят в некоем ретромире, который иногда напоминает альтернативный СССР. Архитектурные элементы модерна вписывают «берлогу» Гены в роскошный парк давно не работающего санатория им. Орджоникидзе — именно там проходили съемки. Композитор Иван Канаев, написавший музыку к фильму, говорит, что стремился «отдать дань уважения стилистике музыки из оригинального мультфильма и при этом внести в звучание что-то актуальное и современное».

Пытаясь разгадать секрет успеха фильма, «Культура» обратилась к кинорежиссеру, почетному деятелю искусств города Москвы Евгению Соколову. По его мнению, у успеха картины три главные составляющие.

— Во-первых, было выбрано удачное время для выхода на экран — новогодние праздники, когда люди хорошо ходят в кино. Это заслуга дистрибьюторов, что они пробили это время. И прокатчики молодцы, и те, кто занимался продвижением фильма. Во-вторых, это семейное кино. Например, в прошлые новогодние каникулы на экран вышли взрослые фильмы, на которые с детьми не пойдешь, а на «Чебурашку» — пойдешь. Это очень важный плюс, потому что люди хотят ходить в кино с детьми. В-третьих, фильм качественно сделан, подобраны хорошие и любимые зрителями актеры, тот же Сергей Гармаш в роли крокодила Гены. Ну и, наверное, и сама лента — хорошая добрая сказка, главный герой, которой любим с детства. И родители, приведя детей в кинотеатр, познакомили детей с ним, — говорит он.

Соколов считает, что в России сохраняется дефицит качественного семейного кино и его рекламы. У нас есть хорошие семейные фильмы, но они не раскручены. А надо вкладываться и в рекламу, и в то, чтобы выйти на экран в правильное время. Кинорежиссер уверен, что российское кино вполне может заменить западное.

— Я рос в советское время, да, мы бегали смотреть фильмы с Луи де Фюнесом или американское картины. Все это присутствовало. Но на отечественное кино ходили с огромным интересом. Если поднять качество наших фильмов, которое часто — не всегда, но часто — связано с финансами, то потихоньку российское кино вернет себе утраченные позиции. Сейчас мы проигрываем в финансировании и в качестве, снимать надо больше. Это долгий процесс, дело не одного дня. Все привыкли уже к зарубежным кинофильмам, а они должны занимать лишь какую-то нишу, а не весь рынок. Главным игроком на российском рынке должно быть отечественное кино, — полагает он.

Главный помощник индустрии в этом нелегком деле — Министерство культуры. Юлиана Слащева считает, что именно «механизмы и инструменты поддержки, разработанные ведомством за последние годы, способствовали стремительному развитию кино и анимационной индустрии, появлению целого ряда ярких проектов и имен». «Мы также приветствуем инициативы государства по поддержке такого важнейшего сегмента, как детско-юношеское кино», — говорит она.

Так что голубой вагон российской киноиндустрии бежит, хотя иногда и качается, но лучшее у него, конечно, впереди!

Фотографии: Евгений Одиноков/РИА Новости, (на анонсе) кадр из фильма "Чебурашка".