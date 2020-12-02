Распознать героев нашего времени: в Екатеринбурге объявили победителей фестиваля документального кино

Светлана ТОЛМАЧЕВА









Гран-при 31-го Открытого фестиваля документального кино «Россия» получила картина «Спецы» Анны Драницыной. Церемония награждения, как и показы большинства конкурсных фильмов и фестивальных программ, впервые проходила для зрителей онлайн. В этом году из 435 заявленных на конкурс фильмов из России, Белоруссии, Литвы, Киргизии, Таджикистана было отобрано 55 картин: 31 документальная и 24 телевизионных документальных. Гран-при фестиваля получил документальный фильм режиссера из Санкт-Петербурга Анны Драницыной «Спецы», рассказывающий о буднях воспитателя спецшколы для трудных подростков. По мнению жюри, зрители на экране увидели настоящего героя нашего времени, который не станет телезвездой и не соберет миллионы просмотров и лайков в соцсетях. Он просто спасает чьи-то жизни.



История Открытого фестиваля документального кино «Россия» началась еще в Свердловске в 1988 году. По традиции он проводился в первую неделю октября. Но эпидемиологическая ситуация в этом году внесла коррективы — организаторы перенесли кинофорум на 23–28 ноября. Офлайн-показы прошли в Екатеринбурге, Нижнем и Верхнем Тагиле, Верхней Салде, Невьянске, Новоуральске, Полевском, Верхней Пышме и селе Тарасково Свердловской области, но часть зрителей смотрели фильмы онлайн.



О том, как планировался фестиваль, «Культуре» рассказал его директор Георгий Негашев:



— Мы готовились к различным сценариям развития событий, в том числе и к запретам на проведение массовых мероприятий в Свердловской области. Поэтому фестиваль «Россия» решили провести в совмещенном формате: кроме традиционных офлайн-показов, на которых, согласно требованиям Роспотребнадзора, могли присутствовать только 50 процентов зрителей от общей вместимости зала, запустили онлайн-показы на сайте в дни проведения фестиваля, чтобы дать возможность всем желающим безопасно посмотреть фильмы. Это беспрецедентная в истории нашего фестиваля акция. Обычно мы соблюдаем правила конкурсных показов, когда зрители могут увидеть фильмы только здесь и сейчас, во время фестиваля. Но зато лучшие документальные фильмы 2020 года смогли увидеть не только екатеринбуржцы, но и жители других регионов России.



На открытии фестиваля зрителям показали фильм, посвященный памяти знаменитого уральского композитора, народного артиста России Евгения Родыгина, автора многих популярных песен, таких как «Уральская рябинушка», «Едут новоселы», «Куда бежишь, тропинка, милая» и «Свердловский вальс». Композитор умер на 96-м году жизни 19 июля 2020 года.



Екатеринбургский режиссер Анастасия Володарская начала съемки накануне 95-летнего юбилея Родыгина, но премьера состоялась только осенью этого года. Фильм «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени», показанный вне конкурса, рассказывает о судьбе композитора: как в годы Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт и сражался в составе стрелковой дивизии, как работал в Уральском народном хоре, как писал песни, которые знали и пели во всех уголках Советского Союза, зачастую считая их народными. Зрители церемонии открытия в память о композиторе хором спели знаменитую «Уральскую рябинушку».



В течение 5 дней фестиваля фильмы, заявленные в конкурсную программу, смотрели два состава экспертов. Жюри конкурса документальных фильмов возглавлял продюсер и режиссер Алексей Мурадов (среди его работ получившая Большую золотую медаль на фестивале документальных фильмов в городе Флер во Франции картина «К берегам Мира» и сериал «Чернобыль»). Председателем жюри конкурса телевизионных документальных фильмов стала Ксения Шергова — режиссер-документалист, заведующая кафедрой режиссуры и операторского мастерства Академии медиаиндустрии, дважды лауреат премии FIPA в Канне.



Судьбу главного приза фестиваля жюри решало коллегиально. Большинство голосов получил документальный фильм режиссера из Санкт-Петербурга Анны Драницыной «Спецы» (студия «Золотой лис», Санкт-Петербург, 94 мин., 2020 год).



Выбор жюри объяснил «Культуре» председатель жюри конкурса документальных фильмов Алексей Мурадов:



— Мы очень внимательно отсмотрели все фильмы конкурсной программы. Много достойных. Но когда нужно было решить судьбу Гран-при, мы остановились на «Спецах», потому что там совершенно замечательный герой. Он сильно отличается от большинства тех, кого мы привыкли видеть сегодня по телевидению и в интернете. Александр Гаврилов — так зовут воспитателя, о котором идет речь, — абсолютно честен с самим собой, по отношению ко времени, в котором живет, и окружающим его трудным подросткам. Конечно, это не сладкие мальчики-девочки: они рано повзрослели, у многих есть криминальный опыт, свои понятия «что такое хорошо и что такое плохо». Они живут в агрессивном мире по своим законам, и пробиться к ним извне очень сложно. Главный герой в этот мир попал и стал своим. И мало того, стал Наставником с большой буквы, которому они доверяют. Он совершенно бескорыстно хочет им помочь, и это у него получается благодаря абсолютной доброте и честности. Александр не сюсюкает с подростками, не пытается быть добреньким, у него, конечно, случаются конфликты с ними, из которых он достойно выходит. Не отметить фильм «Спецы» было бы неправильно, потому что этот воспитатель — безусловно, герой нашего времени.



Обладателю Гран-при фестиваля режиссеру из Санкт-Петербурга Анне Драницыной, кроме статуэтки фестиваля, был вручен денежный приз Национального фонда поддержки правообладателей. Это сертификат на 100 000 рублей на съемки следующего фильма.



Кроме жюри, на фестивале «Россия» по традиции за лучший фильм голосуют и зрители. Лидерами среди документальных фильмов стала кинолента екатеринбургского режиссера Елены Дубковой «Как некий херувим..», повествующая о трагической судьбе театрального актера и режиссера Андрея Денникова, а среди телевизионных — «Битва за Крым» режиссеров Валерия Тимощенко и Станислава Ставинова, исследовавших историю боев за полуостров во время Великой Отечественной войны.



Призы зрительских симпатий победителям вручил знаменитый пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, удостоенный звания Героя России за спасение жизни 233 пассажиров во время аварийной посадки самолета в 2019 году на кукурузное поле в подмосковном Жуковском.



С обладателями других призов можно познакомиться на сайте 31-го Открытого фестиваля документального кино «Россия»

О том, как планировался фестиваль, «Культуре» рассказал его директор Георгий Негашев:— Мы готовились к различным сценариям развития событий, в том числе и к запретам на проведение массовых мероприятий в Свердловской области. Поэтому фестиваль «Россия» решили провести в совмещенном формате: кроме традиционных офлайн-показов, на которых, согласно требованиям Роспотребнадзора, могли присутствовать только 50 процентов зрителей от общей вместимости зала, запустили онлайн-показы на сайте в дни проведения фестиваля, чтобы дать возможность всем желающим безопасно посмотреть фильмы. Это беспрецедентная в истории нашего фестиваля акция. Обычно мы соблюдаем правила конкурсных показов, когда зрители могут увидеть фильмы только здесь и сейчас, во время фестиваля. Но зато лучшие документальные фильмы 2020 года смогли увидеть не только екатеринбуржцы, но и жители других регионов России.На открытии фестиваля зрителям показали фильм, посвященный памяти знаменитого уральского композитора, народного артиста России Евгения Родыгина, автора многих популярных песен, таких как «Уральская рябинушка», «Едут новоселы», «Куда бежишь, тропинка, милая» и «Свердловский вальс». Композитор умер на 96-м году жизни 19 июля 2020 года.Екатеринбургский режиссер Анастасия Володарская начала съемки накануне 95-летнего юбилея Родыгина, но премьера состоялась только осенью этого года. Фильм «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени», показанный вне конкурса, рассказывает о судьбе композитора: как в годы Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт и сражался в составе стрелковой дивизии, как работал в Уральском народном хоре, как писал песни, которые знали и пели во всех уголках Советского Союза, зачастую считая их народными. Зрители церемонии открытия в память о композиторе хором спели знаменитую «Уральскую рябинушку».В течение 5 дней фестиваля фильмы, заявленные в конкурсную программу, смотрели два состава экспертов. Жюри конкурса документальных фильмов возглавлял продюсер и режиссер Алексей Мурадов (среди его работ получившая Большую золотую медаль на фестивале документальных фильмов в городе Флер во Франции картина «К берегам Мира» и сериал «Чернобыль»). Председателем жюри конкурса телевизионных документальных фильмов стала Ксения Шергова — режиссер-документалист, заведующая кафедрой режиссуры и операторского мастерства Академии медиаиндустрии, дважды лауреат премии FIPA в Канне.Судьбу главного приза фестиваля жюри решало коллегиально. Большинство голосов получил документальный фильм режиссера из Санкт-Петербурга Анны Драницыной «Спецы» (студия «Золотой лис», Санкт-Петербург, 94 мин., 2020 год).Выбор жюри объяснил «Культуре» председатель жюри конкурса документальных фильмов Алексей Мурадов:— Мы очень внимательно отсмотрели все фильмы конкурсной программы. Много достойных. Но когда нужно было решить судьбу Гран-при, мы остановились на «Спецах», потому что там совершенно замечательный герой. Он сильно отличается от большинства тех, кого мы привыкли видеть сегодня по телевидению и в интернете. Александр Гаврилов — так зовут воспитателя, о котором идет речь, — абсолютно честен с самим собой, по отношению ко времени, в котором живет, и окружающим его трудным подросткам. Конечно, это не сладкие мальчики-девочки: они рано повзрослели, у многих есть криминальный опыт, свои понятия «что такое хорошо и что такое плохо». Они живут в агрессивном мире по своим законам, и пробиться к ним извне очень сложно. Главный герой в этот мир попал и стал своим. И мало того, стал Наставником с большой буквы, которому они доверяют. Он совершенно бескорыстно хочет им помочь, и это у него получается благодаря абсолютной доброте и честности. Александр не сюсюкает с подростками, не пытается быть добреньким, у него, конечно, случаются конфликты с ними, из которых он достойно выходит. Не отметить фильм «Спецы» было бы неправильно, потому что этот воспитатель — безусловно, герой нашего времени.Обладателю Гран-при фестиваля режиссеру из Санкт-Петербурга Анне Драницыной, кроме статуэтки фестиваля, был вручен денежный приз Национального фонда поддержки правообладателей. Это сертификат на 100 000 рублей на съемки следующего фильма.Кроме жюри, на фестивале «Россия» по традиции за лучший фильм голосуют и зрители. Лидерами среди документальных фильмов стала кинолента екатеринбургского режиссера Елены Дубковой «Как некий херувим..», повествующая о трагической судьбе театрального актера и режиссера Андрея Денникова, а среди телевизионных — «Битва за Крым» режиссеров Валерия Тимощенко и Станислава Ставинова, исследовавших историю боев за полуостров во время Великой Отечественной войны.Призы зрительских симпатий победителям вручил знаменитый пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, удостоенный звания Героя России за спасение жизни 233 пассажиров во время аварийной посадки самолета в 2019 году на кукурузное поле в подмосковном Жуковском.С обладателями других призов можно познакомиться на сайте 31-го Открытого фестиваля документального кино «Россия» http://www.rossia-doc.ru . Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.





Фото предоставлены пресс-службой фестиваля. На фотографии: директор Георгий Негашев. На фото на анонсе — Анна Драницына, обладатель Гран-при.