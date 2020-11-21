«Мороз и солнце», ВГИК чудесный!

Алексей КОЛЕНСКИЙ













40-й Международный студенческий фестиваль ВГИК определился с лауреатами. В конкурсе приняли участие представители 49 киношкол из 40 стран мира. Жюри во главе с корейским режиссером Ким Ки Дуком оценило 59 студенческих работ. Гран-при удостоилась израильская лента Хили Ройзенман«Мороз и солнце». Награду за лучший фильм получил сингапурский «Адам» Шоки Лина.



Пальма первенства неигровиков увенчала перуанскую «Матушку Дождь» Альберто Флореса Вилца. Непревзойденной анимацией признали французскую работу «К морю праха» Элоиза Ферли. ВГИК отметилиПризом за лучшую кинопрограмму из четырех лент:«Я хочу тебе что-то сказать» Атан Агрбы, «Над городом» Малики Мухамеджан, «Мам!» Ваге Микаеляна и «Праздничный ужин» Натальи Абрамовой.



Специальные дипломы получила белорусская «Дорога» Кирилла Халецкого, иранская «Гандо» Теймура Гадери, польская «Полынь» Марии Орнаф, британская «Арабская ночь» Пьера Музаннара. Приз продюсерского центра «ВГИК-Дебют» «Перспектива» завоевала комедия «Быть Виктором Пелевиным… Кем-кем?» Ивана Толстого, ученика Сергея Соловьева. Специальный приз Гильдии кинооператоров имени Вадима Юсова взял оператор «Самоубийства» Роман Малышев, воспитанник Михаила Аграновича. Режиссер ленты, питомец Андрея Эшпая Сергей Попов получил Приз зрительских симпатий.



Впервые в истории были вручены денежные призы в спецноминации «Глобальные ценности» от компании «Иннопрактика», ставшей официальным спонсором фестиваля. Также ВГИК и генеральный партнер смотра МТС Медиа объявили вручение десяти именных стипендий студентам творческого вуза.



Генеральный продюсер фестиваля Федор Попов отметил высокий уровень конкурентности смотра:



─ Несмотря на все сложности и ограничения, фестиваль не только не сбавил свои обороты, а напротив, продолжает их наращивать. Было подано огромное количество заявок: 345 от 140 киношкол из 52 стран (в 2019 году — 311 заявок, 37 стран, 72 школы). В итоге для участия в конкурсе 2020 года было отобрано 59 фильмов из 40 стран от 49 киношкол (в 2019 году — 47 фильмов, 30 стран, 35 киношкол). Эти цифры гораздо больше. чем в прошлом году. Работы очень высокого уровня. Я рад, что международный студенческий фестиваль, который проводит ВГИК, привлекает такое большое внимание. Это говорит о силе студентов, о силе духа кинематографистов, о том, что кино живо, оно непобедимо!



Программный директор фестиваля, студентка четвертого курса киноведческого отделения киноуниверситета Василина Свиридова поделилась с «Культурой» впечатлениями об итогах праздника кино:



— Конкурсная программа получилась довольно уравновешенной, это же можно сказать и о решении жюри, отметившего ВГИК за лучшую программу из четырех фильмов. Израильскую картину «Мороз и солнце» отметили высшей наградой за очень трогательную и искренню актерскую игру и режиссера, сумевшего добиться от исполнителей подкупающего атмосферного проживания. Оказалось, это личная история безысходности автобиографична: Хили Ройзенманне находила общего языка с классом, но встретила настоящих друзей в театральной студии. Ким Ки Ду признавался, что он полностью погрузился в фильм, забыв о том, что смотрит кино. Тем не менее, выбор был не прост — председатель и все члены жюри очень поддержали документальный перуанский фильм «Матушка Дождь», шли разговоры о том, что именно он достоин главного приза. Это картина, погружающая в историю очень сильной женщины, представительницы исчезающего племени, борящейся за выживание.



В целом меня удивило то, что множество студенческих фильмов снимающихся в разных уголках планеты объединяют приблизительно одни и те же темы. Составляя программу, я поделила ее на блоки: о разладе с головой и сердцем — «Разум и чувства», семейных проблемах — «Шепоты и крики», а так же «Отцы и дети», «Он и Она», «Война и мир» и о творческих поисках себя — «Таланты и поклонники». Жанровых работ традиционно было немного. Больше всех зрителей зацепил американский хоррор «Сошедшая с холста» Саши Сибли — очень сильная работа, хоть сейчас на Нетфликс можно выкладывать...







Фото: пресс-служба 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.