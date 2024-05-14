Детский писатель Юрий Нечипоренко: «Опыт Российского фонда культуры по продвижению детской литературы надо масштабировать на всю страну»

Марина ИВАНОВА

Разговор о детской литературе и роли литературных премий

Отечественная детская литература пока не спешит меняться вместе со всей страной. Засилье переводов из недружественных стран, мизерные гонорары для российских авторов книг и поток бессмысленной «комикс-продукции», захлестнувшей прилавки, остаются главными симптомами продолжающегося кризиса в этой сфере.

— Юрий Дмитриевич, насколько я знаю, вы только что вернулись из Китая. Как там дела обстоят с детской литературой?

— Мне кажется, Китай очень мудро себя ведет. Я составлял том детской литературы России на китайском языке, билингва для китайского издательства «Нинбо». Они выпустили одновременно шесть томов, еще детская литература Малайзии, Китая, Лаоса, Индии, Непала и будут продолжать далее: для всех стран, вовлеченных в грандиозный проект «нового Великого шелкового» («Один пояс — один путь»). Это говорит о том, что они хотят знать культуру всех соседних стран. Да, проект экономический, но при том китайцы делают гуманитарную составляющую параллельно, очень разумно себя ведут. Мы вот переводим много западной детской литературы на русский язык, а страны Европы почти не переводят наши книги, современную детскую литературу на русский язык, и они о нас ничего не знают и могут питаться мифами из СМИ. А вот китайцы хотят о нас знать — причем так, чтобы знали дети о русской культуре.

— В этом томе была современная литература?

— Не только современная, всё начиналось со сказок, с Пушкина, литературы XIX века, «Черной курицы» Погорельского, а из современной были взяты короткие рассказы, мы длинных не могли поместить, стихи, и ядро составлял клуб детских писателей «Черная курица», около 15 авторов.

— В России в связи с происходящей в стране трансформацией что наблюдается в сфере детской литературы?

— Сейчас издают много отечественной подростковой литературы, и это хорошо. Когда мы начинали издавать подростковую литературу, мы делали серии «Для тех, кому за 10» и «Для взрослых и детей», очень мало книг было отечественных авторов для подростков 15 лет назад. Сейчас просто вал, и надо сказать, что много хороших, интересных авторов. Но единственная проблема состоит в том, что тиражи малы и поэтому эти книги тонут в бездне малохудожественной, «пластиковой» литературы второго сорта. И, к сожалению, хорошая литература хотя и существует, но почти не представлена в таком ассортименте в магазинах: надо эти книги искать, родители должны тратить время, чтобы знакомиться с хорошими современными писателями, использовать всякие ресурсы типа «Библиогид», которые этим занимаются.

— На днях мне довелось быть на Ленинградском вокзале, там ларечек с детской литературой. Подхожу полюбопытствовать, и там действительно выставлен главным образом всякий литературный хлам. А вот кто в РЖД придет и скажет: у вас чушь продается на вокзале. Лучше бы вы продавали вот это и это. Должен быть орган, который сможет заниматься подобными рекомендациями?

— В советское время детской литературой руководил ЦК ВЛКСМ, под его эгидой проходили очень многие мероприятия, они отвечали за качество, у советской литературы, при всех плюсах-минусах, определенное качество было, и тиражи были высокие. Я предлагал создать Институт детской книги, мы даже подавали на грант: для координации усилий магазинов, библиотек, Минкульта и Минпросвещения. Грант не дали, но мы не оставляем своих усилий. Сейчас мы создали Клуб книжных путешественников при Московском Доме книги — пытаемся хотя бы на уровне клубной работы ознакомить родителей с лучшими книгами и авторами. А по-настоящему, это большая государственная задача, и ее надо решать, понимая, что мы теряем культурный код нации в такой ситуации. Все уходит в низкопробное чтиво, вернулась история, когда читатель «милорда глупого с базара понесет», Пушкина и Гоголя дети знают по школе, а вот появились «милорды глупые», которые хламом заполоняют ларьки. Нужно совместными усилиями решать этот вопрос, через Думу проводить инициативы. К сожалению, нас никто не слышит…

— Мне кажется, еще нездоровая ситуация потому в детской литературе, что многие издательства раскрутились в свое время на западные гранты. Они и не умеют иначе работать, и идеологически уже «заточены» под ту повестку.

— Вы правы, поэтому у нас было много переводных книг. Каждая страна имеет определенные интересы по распространению своей литературы и поддерживает это грантами. Западные страны входили сюда потому, что они хотели, чтобы их литература детская здесь читалась. У нас тоже есть организация, которая занимается этими вопросами, — «Институт перевода», — но силы ее невелики.

— Важным инструментом развития литературы, который сильно поднимает престиж этой деятельности, являются литературные премии. Вы, насколько я знаю, были лауреатом литературной премии имени Сергея Михалкова, учрежденной Российским фондом культуры. Там интересны два фактора: во-первых, размер премии очень большой, полтора миллиона рублей для победителя, и второй важный момент, что принимают участие именно рукописи, еще не опубликованные, и весь шорт-лист победителей публикует издательство «Детская литература», это уникальный случай. Прием заявок на премию 2024 года завершается как раз в конце мая.

— Да, моя книга «Смеяться и свистеть» в свое время получила эту премию. Потом уже я познакомился с членами экспертного совета, с огромным уважением к ним отношусь, это профессионалы своего дела, они делают великую работу. Издательство «Детская литература» и Российский фонд культуры решают государственную задачу отбора лучшей подростковой литературы, которая сохраняет наши традиции. Но, с другой стороны, тиражи этих книг все-равно невелики, 2–3 тысячи экземпляров они выпускают.

— По сегодняшним временам это прекрасный тираж.

— Может быть, но у нас десятки тысяч библиотек, школьных очень много, и, по сути, все это только на Москву и центральные областные библиотеки. Мы ездили с Фондом культуры в Минск и Саратов: на уровне областных детских библиотек проводится прекрасная работа, и там очень хорошо знают авторов, хорошо работают с читателями. Но это там, куда идут наши книги, совершенно ясно, что с такими тиражами они не доходят до районных библиотек, до поселковых, я уж не говорю про школьные. Вопрос состоит в том, чтобы, может быть, даже в формате этой премии, оказать такую господдержку издательству «Детская литература», чтобы эти книги дошли до школьных библиотек, уже это было бы хорошо. Я лично знаю многих авторов, это хорошие книги, я читал их, действительно литература хорошего уровня.

— Важно еще, что это именно наши авторы, мы развиваем собственную литературу.

— Да, и эти книги, что важно, способны понятным языком рассказывать о жизни подростков в современном сложном мире. Как найти правильный путь, ориентироваться, как ответить на вызовы времени. Герои этих книг — обычно современные подростки, которые решают непростые задачи, и очень важно, чтобы эта литература у нас распространялась и помогала нашим детям жить. Сейчас проблем в каком-то смысле больше, чем было в советское время, появились новые возможности, можно за границу поехать, но и новые опасности, тогда не было такого развития преступности, наркомании, киднеппинга и того, с чем сталкиваемся мы сейчас. Я об этом писал давно, еще в 90-е годы, когда мы создавали журнал «Пампасы» в издательском доме «Веселые картинки» (теперь он существует только в сети Интернет).

— Вы считаете, то, что делает Фонд культуры, нужно вывести на более широкий, государственный уровень?

— Да, эти находки надо масштабировать на всю страну, оказать государственную поддержку, чтобы лучшие книги действительно доходили до всех городских, районных, сельских библиотек. Вот это было бы очень важно, все-таки детских библиотек в стране в десятки раз больше, чем тиражи хороших книг. Я много езжу, вижу библиотеки, которые прекрасно работают. Вижу, насколько выкладываются библиотекари, действительно привлекают читателей, у них много интересных проектов, в Белгородской, Нижегородской, Саратовской областных библиотеках. В Вологде в библиотеку на книжный форум со всей области лучшие читатели приехали — из маленьких поселков, они никогда не видели самой Вологды, для них проехать сотни километров и увидеть Вологду — большая удача, и они благодаря чтению, книгам, это получают, это запоминается на всю жизнь. В общем, очень важные проекты, которые ведут областные, городские и даже районные детские библиотеки, требуют поддержки — им должно помочь государство хотя бы с книгами хорошими. Мне кажется, вот это очень важная задача.

Фотографии: Вячеслав Прокофьев/ТАСС и Рамиль Ситдиков/РИА Новости