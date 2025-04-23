Режиссер Артем Бибилюров: «Мои амбиции самые простые: брать хороший материал и делать его с хорошими артистами»

Денис БОЧАРОВ

В Московском театре иллюзии 25 и 26 апреля состоится премьера спектакля «Номер 13» по пьесе Рэя Куни. Яркую, колоритную комедию положений представит заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров. «Культура» побеседовала с главным режиссером театра.

— Артем Сергеевич, как возникла идея спектакля?

— У Театра иллюзии на Перовской интересная история. За годы работы на этой сцене создан внушительный репертуар из серьезных классических произведений. И нам показалось, театр заслужил право поставить ситуационный спектакль в жанре комедии положений.

Это хороший тренинг для артистов — «лакмусовая бумажка», индикатор качества актерского мастерства. Много активных действий, сценических перестроек, характерных взаимоотношений, ярких и сложных обстоятельств, предусмотренных самим сюжетом, — все это надо сделать на высочайшем уровне и в сжатые сроки.

Мы в рамках данного спектакля стремимся убить двух зайцев: сделать классную комедию и хорошенько потренироваться. Мне кажется, мы с этими задачами успешно справляемся. Уже полным ходом идут прогоны, которые вселяют надежду, что все получится и зритель останется доволен.

— Как вы выбирали произведение, почему именно «Номер 13»?

— Помимо того, что Рэй Куни — замечательный автор, сама история, поведанная им, веселая, легкая и воздушная. Этого, на мой взгляд, нам сегодня как раз недостает. Сама фабула комедии, когда все вокруг ненастоящее, а реальной оказывается только любовь, цепляет. Тема, понятное дело, не нова, но никогда не утратит актуальности. Мы постоянно куда-то несемся, лавируем, выкручиваемся, не замечая, что искреннее, подлинное находится рядом с нами.

— Много ли в вашей постановке уделено внимания музыкальной составляющей?

— Специально мы акцент на музыке не делаем, но стараемся включать ее тогда, когда она логически вписывается в общую канву спектакля. Сюжет сам подсказывает, где музыкальные фрагменты уместны, а где — излишни. Это не авторские произведения — мы решили пойти путем проверенных хитов. В основном у нас звучат известные, стилизованные под ретро эстрадно-джазовые номера.

— Некоторые говорят, что хорошую комедию поставить сложнее, чем трагедию или драму. Если это так, то с чем связано?

— Главная сложность — как сделать так, чтобы было смешно. Здесь многое зависит от таланта актеров. Смех — штука парадоксальная. Часто мы смеемся, когда герои на полном серьезе выкручиваются из сложнейших ситуаций, отнюдь не комичных. Но если это преподнесено мастерски, может возникнуть эффект «в несчастье ближнего есть нечто веселящее».

Вы правы: рассмешить человека непросто.... Главное условие здорового смеха — присутствие на сцене узнаваемых характеров, ситуаций и действий. Эти характеры должны быть близки и понятны зрителю — тогда он и над собой посмеется, и над окружающей жизнью поиронизирует. Смешно тогда, когда про людей — вот в чем все дело.

— На должности главного режиссера Московского театра иллюзии вы с начала этого года. Наверное, какие-то выводы уже сделать можно? Легко влились в коллектив?

— Да, главным режиссером я являюсь с января, но с этим театром сотрудничаю с 2017 года. Выпустил несколько спектаклей, среди которых такие успешные постановки, как «Вождь краснокожих» и «Шутки в сторону»...

К моменту назначения труппа меня довольно хорошо знала. Я всегда говорю, театр — не помещение, не стены и не название. Театр — это прежде всего люди. И если с людьми есть обыкновенный человеческий контакт, помноженный на профессиональное отношение к делу, тогда театр тебя принимает и все получается.

Поэтому, когда меня назначили, артисты поздравляли. Мы тут же выпустили спектакль «Женитьба» по Гоголю, затем «Сафари с динозаврами» — постановку для семейного просмотра, на которую билетов не достать. И вот теперь, после классики и детского спектакля, приступили к комедии. Она должна быть легкой для восприятия. Чтобы «Номер 13» получился таковым, приходилось кропотливо трудиться — репетиции были сложными.

— Можно ли предвидеть успех спектакля?

— Я об успехе стараюсь не задумываться. Чем измерить успех? Количеством проданных билетов? Громкостью аплодисментов? Присужденными наградами?

Главное условие достойной постановки — хороший материал. Причем не просто хороший, а заточенный именно под конкретную труппу, где роли между актерами распределяются естественно и логично. И мне представляется, в нашем последнем спектакле эти два условия соблюдены — и материал сильный, и артисты прекрасные.

Приступая к очередной работе, я всегда стараюсь чуть-чуть сомневаться. Если ты убежден, что твой спектакль будет неимоверно успешен, скорее всего ничего хорошего не получится. А потом, часто бывает так — и «Номер 13» как раз такой случай, — что успех может прийти через десять спектаклей. Потому что этот материал надо, что называется, «наиграть», почувствовать дыхание зала.

— Какие задачи перед собой ставите, наверняка есть здоровые творческие амбиции? И второй вопрос: что у вас значится в графе «хобби и увлечения»?

— Амбиции самые простые: брать хороший материал и делать его с хорошими артистами. Чтобы доносить глубокие темы мощных авторов до человека — разговаривать со зрителем и, в меру моих возможностей, менять жизнь к лучшему.

Что касается хобби... У меня для этого, к сожалению, не остается времени. Но я увлекаюсь живописью и, когда выдается свободная минутка-другая (или, допустим, отпуск), с удовольствием этим занимаюсь. Люблю читать, но на это тоже требуется время... А вообще у меня прекрасная жена и двое детей, так что самое мое любимое «хобби» — побыть с семьей.

Фотографии: РИА Новости / Сергей Пятаков; на анонсе Наталия Кочановская/предоставлена пресс-службой Московского театра иллюзии.