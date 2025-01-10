Товарищеская привязанность к девушке: «Царевич» Франца Легара в петербургской Музкомедии

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Концертное исполнение почти неизвестного в России сочинения Легара превратилось в чудесный музыкальный аттракцион и покорило публику: оперетта, в опровержение мнения о кончине жанра, была подана легко, с блеском и на подъеме. Но пока не ясно, задержится ли «Царевич» в афише.

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии занимает особое место среди «поющих» площадок культурной столицы, предлагая слушателям и классическую оперетту, и такой манящий современную «активную» публику мюзикл. «Западный» музыкальный жанр, конечно, можно увидеть и в других театрах, но именно Музкомедия чередует собственные оригинальные постановки с прокатом масштабных зарубежных проектов, привлекающих в том числе и разбалованного московского зрителя. И при этом еще и оперетта — жанр, прочно ассоциирующийся с возрастной целевой аудиторией и приходящийся абсолютно не по силам другим коллективам для постоянного репертуара.

Причина проста. И это не пресловутая «архаичность» музыки и либретто, требующих адаптации к современности, — такие сетования режиссеров я слышал не раз. В конце концов, какую только модную дичь со стороны не перерабатывали в России для лучшей усвояемости местной публикой. Дело в том, что перед нами сложнейший жанр, не уступающий опере по трудностям и количеству подводных камней. И обладание соответствующей труппой, которая может отменно выдать классический вокал, сплясать, дать одновременно комедию и драму на фоне серьезной физической нагрузки, — мало кому доступная роскошь. Москва, Петербург, еще два-три театра из российских городов-миллионников: этим география классической и тем более качественной оперетты исчерпывается.

Представляя легаровского «Царевича», петербургская Музкомедия играет на своем исключительном поле и, безусловно, выигрывает у любого блокбастерного мюзикла, в том числе из тех, что идут здесь же, на той же сцене. Не по кассе, разумеется, но по творческой составляющей, мастерству и профессионализму. Я уже не говорю, как сильно живой звук без микрофона возвышается над сбивчивым пришепетыванием или, напротив, ором в гарнитуру.

Концертное исполнение не обязательно являет собой шеренгу певцов и певиц, выпевающих ноты под аккомпанемент переворачиваемых страниц на пюпитрах. Режиссер вечера Оксана Антоненко, отвечая новогоднему настроению зрительного зала, облекла представление в лаконичные, но яркие видеодекорации, а оркестр под управлением Андрея Алексеева, разместившийся на сцене, озвучил музыкальный текст с искренним задором — шла ли речь о комических номерах или исполнялись «кружевные» мелодические пассажи, на которые так щедр Легар. Но для полного понимания того, что происходило в этот вечер, нужно обратиться собственно к творчеству композитора.

Историки музыковедения относят его к разряду самобытных явлений, а легаровские сочинения выделяют в отдельный ряд, приближая их к опере. Даже особый термин придумали: «легариады» — впрочем, не вошедший в широкое употребление. Создатель «Веселой вдовы» и «Графа Люксембург», действительно, начал творческий путь с самой настоящей оперы «Кукушка», посвященной России времен Николая I: композитор был неравнодушен к нашей стране. И музыка Легара не только укладывается в канон оперетты, но и распространяется шире: рожденные его гением мелодии часто избыточно красивы и декоративны. Нет никаких сомнений: Франц Легар — один из последних аккордов уходящей в забвение Австро-Венгрии, странной, пестрой империи, которую прославили не политические или военные свершения, а легкий, изысканный и безошибочно узнаваемый музыкальный стиль, созданный Штраусом, Кальманом и, конечно, им самим.

Трудно сказать, отчего «Царевич» не получил распространения в советской России. Написанное в 1927 году сочинение, без сомнений, являлось идеологически чуждым для молодой страны рабочих и крестьян — но не помешало же это популярности «Сильвы» или «Принцессы цирка». Да и сам Легар не сходил с московских и ленинградских афиш — наряду с «Графом Люксембургом» и «Веселой вдовой» в советских столицах в двадцатые-тридцатые годы ставили и полностью забытые нынче вещи «Там, где жаворонок поет», «Голубая мазурка», «Идеальная супруга». Возможно, «Царевича» подвел сюжет, касающийся непосредственно истории свергнутых Романовых, а не каких-то условных «графьев-князьев». Как бы там ни было, сюжет о драматической любви сына Петра I царевича Алексея поставили лишь на рубеже двадцатого — двадцать первого веков в Волгограде и Новоуральске.

Либретто основано на одноименной драме Габриели Запольской, где Петровская эпоха перемешалась с девятнадцатым веком, притом историческая достоверность сюжета стремится к нулю. На сцене Музкомедии в качестве рассказчика присутствовал один из ведущих актеров БДТ имени Г. А. Товстоногова Валерий Дегтярь, становившийся по ходу действия также Князем. От него зритель и узнает пикантную историю, приключившуюся в императорской фамилии: наследник престола ничуть не увлекается прекрасным полом (в хорошем, ипохондрическом смысле), а предпочитает проводить время в окружении неженатых слуг — и это снова не то, о чем вы могли подумать. С целью изменения мировоззрения царевичу решили подсунуть прекрасную крепостную актрису Соню, которой посулили вольную за разожженье страсти у юноши. Поначалу тот негодует, поняв, что его новый друг и вовсе подруга. После испытывает симпатию («товарищеское отношение к девушке» — уточняет рассказчик), а затем является любовь. Финал, впрочем, драматичен: император умирает; для того, чтобы царевич исполнил свою династическую обязанность, не запятнав престол неравным браком, влюбленные добровольно отказываются от счастья.

Вокалисты ласкали слух публики своим мастерством. То, что зрителей ожидает настоящее музыкальное событие, стало понятно уже по первому номеру, песне «Стоит солдат на Волге». С ней вышел исполнитель партии Царевича Шамхал Хачатурян. Его глубокий и густой голос оптимально соответствовал и линии персонажа в целом, и величественному характеру мелодии. Далее сцену украсили прелестные легкомысленные фрейлины (Виктория Мун и Елизавета Олисова), антитезой их порханиям стала подлинно трагическая партия крепостной Сони: Ирина Мулярчик сотрудничает с Театром Музкомедии лишь год, но уже ведет в репертуаре заглавные партии в таких постановках, как «Графиня Марица», «Фраскита» и в недавней премьере «Жирофле-Жирофля». Ни одна оперетта не обходится без фарсовых персонажей: в этот раз ими стали прекрасно поющие и танцующие слуга Иван (Григорий Шафир) и его жена Маша (Полина Щинова), скрывающие свой союз от женоненавистника-Царевича.

Разумеется, зрителям показали лишь отдельные моменты. Судя по музыке вставных номеров, можно надеяться и на настоящее зрелище — например, на выходе танцовщиц, переодетых в кавказские бурки (или что-то вроде этого, рассказчик просто описал на словах эпизод, а потом вступил оркестр). Между тем будущее «Царевича» не предопределено: еще одно концертное исполнение пройдет в конце января на сцене Эрмитажного театра. «Дальнейшая судьба материала решается», — сообщили в театре.

Еще одно наблюдение. Музкомедия объединила в концерте настоящую сборную бывшего Советского Союза. На сцену вышли рожденные в Ленинграде-Петербурге артисты, Шамхал Хачатурян приглашен из Белорусского государственного академического музыкального театра, творческий путь Ирины Мулярчик также связан с Беларусью, Ирина Щинова — из Пермского края, а Григорий Шафир родом из донецкой Волновахи. Если Российская империя канула в Лету в историческом смысле, то в музыкальном плане ее никто так и не смог разрушить — и это вполне вписывается в великодержавный посыл «Царевича».

Фотографии предоставлены Театром музыкальной комедии.