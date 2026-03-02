В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» стартовал новый сезон проекта «Театр в усадьбах»
Ежегодный проект «Театр в усадьбах» открыл новый сезон 2026 года выступлением в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева, передает пресс-служба Минкультуры России.
Первым событием программы стал перформанс «Белые сны» самарского уличного театра «Пластилиновый дождь».
Первым событием программы стал перформанс «Белые сны» самарского уличного театра «Пластилиновый дождь».
Концепция проекта предполагает использование исторических пространств как «живых» декораций. Это позволяет зрителям глубже погрузиться в историю и познакомиться с образцами классической архитектуры в разных регионах России.
Театр «Пластилиновый дождь» известен своими уличными спектаклями и перформансами с 2008 года, хотя история коллектива насчитывает более трех десятилетий.
Следующий показ в рамках проекта состоится 8 марта в Музее-усадьбе дворян Леонтьевых Ярославской области. Калужский театр кукол представит там спектакль «Мерзни, мерзни, волчий хвост».
Фото: пресс-служба Минкультуры России