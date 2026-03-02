В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» стартовал новый сезон проекта «Театр в усадьбах»

Ежегодный проект «Театр в усадьбах» открыл новый сезон 2026 года выступлением в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева, передает пресс-служба Минкультуры России.



Первым событием программы стал перформанс «Белые сны» самарского уличного театра «Пластилиновый дождь».





Концепция проекта предполагает использование исторических пространств как «живых» декораций. Это позволяет зрителям глубже погрузиться в историю и познакомиться с образцами классической архитектуры в разных регионах России.





Театр «Пластилиновый дождь» известен своими уличными спектаклями и перформансами с 2008 года, хотя история коллектива насчитывает более трех десятилетий.





Следующий показ в рамках проекта состоится 8 марта в Музее-усадьбе дворян Леонтьевых Ярославской области. Калужский театр кукол представит там спектакль «Мерзни, мерзни, волчий хвост».



