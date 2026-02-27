В Воронеже стартовал фестиваль «Ге Фест»







Фото: пресс-служба минкультуры Воронежской области

Торжественное открытие состоялось в Воронежском художественном музее имени И.Н. Крамского.Мероприятие приурочено к 195-летию со дня рождения художника Николая Ге. Организаторы представили программу и основные направления проекта.В рамках фестиваля также состоялась первая публичная лекция. Программа фестиваля на 2026 год включает регулярные тематические прогулки, уличные выставки и открытые галереи.Запланирован творческий пленэр «Ностальгический Воронеж из детства художника» для художников и студентов. По итогам пленэра будет сформирована общая коллекция эскизов, которую представят публике в День города.