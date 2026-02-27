На Урале представят уникальную экспозицию, посвященную визиту Александра II в Екатеринбург

На площадке «Дом Качки» в Екатеринбурге 6 марта откроется выставка, воспроизводящая маршрут пребывания цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II) в столице Урала и ее окрестностях в 1837 году.



Экспозиция подготовлена Екатеринбургским музеем истории города.





В основу выставки «Приключения Александра II в Екатеринбурге» лег визит будущего царя-реформатора в Екатеринбург, а также тот след, который его реформы оставили в истории города.





Куратор выставки, ученый секретарь музея Евгений Бурденков отметил, что если эпизоды пребывания в городе императора Александра I в 1824 году широко растиражированы в исторических и литературных источниках, то обстоятельства визита его племянника 13 годами позже известны гораздо меньше. Сотрудники музея воспроизвели маршрут 21-летнего цесаревича, взяв за основу журналистское расследование XIX века, предпринятое пермяком Александром Дмитриевым.





Проект приурочен к 165-летию с момента выхода Манифеста об отмене крепостного права и 145-летию со дня гибели императора в результате покушения 1 марта 1881 года.





Фото: Донат Сорокин/ТАСС







