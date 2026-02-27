Бахрушинский театральный музей и компания РОСоскино объявили о старте масштабного международного проекта «Кино | Театр».



Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор музея Кристина Трубинова и генеральный директор Роскино Эльза Антонова. Инициатива реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Россотрудничества.



Проект призван продемонстрировать зарубежной публике неразрывную связь театрального и кинематографического искусства.





«Проект „Кино | Театр“ представит традицию преемственности поколений в отечественной артистической среде. Уверена, столь уникальный феномен русской культуры вызовет колоссальный интерес у зарубежной публики», — отметила Кристина Трубинова.





Концепция проекта, разработанная музеем совместно с Роскино, строится на равноправном диалоге двух искусств. Программа будет сочетать кинопоказы и выставочную часть. В рамках международных фестивалей, организуемых Роскино, будут представлены фотовыставки, основанные на материалах из коллекции Бахрушинского музея, а также из других известных собраний, включая театры Москвы и Санкт-Петербурга. Экспозиции расскажут истории легендарных артистических династий и покажут, как талант одних и тех же деятелей искусства проявлялся и на театральной сцене, и в кино.



