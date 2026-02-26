Фильмы из разных стран войдут в программу VI Международного фестиваля научного кино ФАНК

Фильмы из разных стран войдут в программу VI Международного фестиваля научного кино ФАНК

С 29 марта по 12 апреля в столичном киноцентре «Октябрь» пройдет VI Международный фестиваль актуального научного кино ФАНК.

Мероприятие состоится в рамках проекта КАРО/АРТ, сообщили организаторы.

Откроет смотр картина режиссера Михаила Архипова «Однажды в Ленинграде», созданная по мотивам мемуаров советского режиссера Павла Клушанцева.

Отмечается, что за 11 лет существования проекта кинопоказы ФАНК охватили 323 населенных пункта, собрав более 474 тысяч зрителей.

В конкурсную программу этого года вошли ленты из Швейцарии, США, Австрии, Норвегии и России. Организаторы также представят специальный альманах «Там, где ищут ответы», подготовленный совместно с Российской академией наук.

Завершится фестиваль 12 апреля, в День космонавтики, премьерным показом фильма «Служба солнца». В рамках смотра международное жюри определит лучшую картину, а зрители смогут проголосовать за обладателя приза зрительских симпатий имени Юрия Кнорозова.

Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"