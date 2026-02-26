Фильмы из разных стран войдут в программу VI Международного фестиваля научного кино ФАНК

С 29 марта по 12 апреля в столичном киноцентре «Октябрь» пройдет VI Международный фестиваль актуального научного кино ФАНК.



Мероприятие состоится в рамках проекта КАРО/АРТ, сообщили организаторы.





Откроет смотр картина режиссера Михаила Архипова «Однажды в Ленинграде», созданная по мотивам мемуаров советского режиссера Павла Клушанцева.



Отмечается, что за 11 лет существования проекта кинопоказы ФАНК охватили 323 населенных пункта, собрав более 474 тысяч зрителей.





В конкурсную программу этого года вошли ленты из Швейцарии, США, Австрии, Норвегии и России. Организаторы также представят специальный альманах «Там, где ищут ответы», подготовленный совместно с Российской академией наук.



