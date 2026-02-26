Фильмы из разных стран войдут в программу VI Международного фестиваля научного кино ФАНК
С 29 марта по 12 апреля в столичном киноцентре «Октябрь» пройдет VI Международный фестиваль актуального научного кино ФАНК.
Мероприятие состоится в рамках проекта КАРО/АРТ, сообщили организаторы.
Мероприятие состоится в рамках проекта КАРО/АРТ, сообщили организаторы.
Откроет смотр картина режиссера Михаила Архипова «Однажды в Ленинграде», созданная по мотивам мемуаров советского режиссера Павла Клушанцева.
Отмечается, что за 11 лет существования проекта кинопоказы ФАНК охватили 323 населенных пункта, собрав более 474 тысяч зрителей.
Отмечается, что за 11 лет существования проекта кинопоказы ФАНК охватили 323 населенных пункта, собрав более 474 тысяч зрителей.
В конкурсную программу этого года вошли ленты из Швейцарии, США, Австрии, Норвегии и России. Организаторы также представят специальный альманах «Там, где ищут ответы», подготовленный совместно с Российской академией наук.
Завершится фестиваль 12 апреля, в День космонавтики, премьерным показом фильма «Служба солнца». В рамках смотра международное жюри определит лучшую картину, а зрители смогут проголосовать за обладателя приза зрительских симпатий имени Юрия Кнорозова.
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"