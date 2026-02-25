Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца
Руководитель Версальского дворцового музейного комплекса Кристоф Лерибо станет директором Лувра.
Как сообщают французские СМИ, он сменит на этом посту Лоранс де Кар, покинувшую должность 24 февраля.
Новый директор главного музея Франции является выпускником Школы Лувра, где изучал историю искусств. До прихода в Версаль в 2021 году Лерибо на протяжении трех лет руководил музеем Орсе, а также занимал пост директора парижского Малого дворца.
Предшественница Лерибо пыталась уйти в отставку еще осенью прошлого года. В октябре 2025 года в галерее «Аполлон» произошло резонансное ограбление: четверо злоумышленников похитили восемь ювелирных изделий из коллекции императорской семьи. Хотя подозреваемых удалось задержать, местонахождение драгоценностей до сих пор неизвестно. Тогда президент Эммануэль Макрон отставку де Кар не принял.
Ситуация усугубилась техническими проблемами. В ноябре 2025 года в гидравлической системе, отвечающей за отопление и вентиляцию Лувра, произошла утечка. Грязная вода затопила библиотеку зала египетских древностей, повредив около 300–400 произведений искусства конца XIX — начала XX века. Еще одно затопление случилось в феврале 2026 года.
Фото: EPA/ТАСС