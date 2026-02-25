Новым директором Лувра станет руководитель Версальского дворца

Руководитель Версальского дворцового музейного комплекса Кристоф Лерибо станет директором Лувра.



Как сообщают французские СМИ, он сменит на этом посту Лоранс де Кар, покинувшую должность 24 февраля.





Новый директор главного музея Франции является выпускником Школы Лувра, где изучал историю искусств. До прихода в Версаль в 2021 году Лерибо на протяжении трех лет руководил музеем Орсе, а также занимал пост директора парижского Малого дворца.





Предшественница Лерибо пыталась уйти в отставку еще осенью прошлого года. В октябре 2025 года в галерее «Аполлон» произошло резонансное ограбление: четверо злоумышленников похитили восемь ювелирных изделий из коллекции императорской семьи. Хотя подозреваемых удалось задержать, местонахождение драгоценностей до сих пор неизвестно. Тогда президент Эммануэль Макрон отставку де Кар не принял.



