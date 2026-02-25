Иркутский областной музей анонсировал проект к 365-летию города

Иркутский областной художественный музей и Дом литераторов запускают совместный проект, приуроченный к 365-летию столицы Приангарья.



В течение года в залах музея пройдут творческие вечера, лекции, презентации книг и концерты с участием поэтов и прозаиков региона, рассказали организаторы.





Заместитель директора Иркутского дома литераторов, писатель Юрий Харлашкин отметил, что программа построена таким образом, чтобы представить весь спектр литературной жизни города. Организаторы планируют познакомить публику с авторами разных поколений — от дебютантов до признанных мастеров слова.





Первая встреча состоится 28 февраля в Галерее сибирского искусства. Она будет посвящена творчеству участников Совета молодых литераторов, действующего при Иркутском отделении Союза писателей России. В марте кандидат филологических наук Валентина Иванова прочтет лекцию о Валентине Распутине. В мае запланирован поэтический вечер ко Дню Победы, а в июне — встреча с детскими писателями.





