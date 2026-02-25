Стартует прием заявок на соискание премии имени Д.С. Лихачева

Со 2 марта начинается прием заявок на соискание третьей Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в





По словам министра, за два года своего существования премия стала заметным событием в культурной повестке России. Она объединила достижения лучших музейных коллективов и сотрудников из самых разных уголков страны — от столиц до малых городов. Высокий интерес к награде подтверждает статистика прошлого года: эксперты рассмотрели почти 800 заявок от более чем 400 музеев из 77 регионов.





В этом году организаторы ввели новую, 17-ю по счету номинацию — «Международный выставочный проект». Она призвана отметить инициативы, способствующие укреплению и развитию международного и межрегионального сотрудничества.



