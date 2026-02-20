В Луганске открылась выставка работ военкоров «Отражение: 1941–1945»

В Луганском краеведческом музее стартовала фотовыставка «Отражение: 1941–1945».



Проект подготовлен на базе фондов Совинформбюро и музея-заповедника «Сталинградская битва», сообщили в республиканском министерстве культуры.



Экспозиция объединила уникальные снимки, отражающие главные вехи Великой Отечественной войны: от обороны Москвы и блокадного Ленинграда до Сталинградской битвы, освобождения Донбасса и Левобережной Украины.





Партнерами выступили Музей связи имени Попова, Музей Победы, а также музейные учреждения Донбасса и Запорожской области.





«Этот проект рассказывает о результатах работы военных фотокорреспондентов. Для нас, историков, это крайне важно, потому что это — фотодокументы, с помощью которых можно изучать историю. Некоторые из них стали символами Великой Отечественной войны», — рассказал директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко.









Фото: Евгений Биятов/РИА Новости



