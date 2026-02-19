В Москве торжественно открылся IV Международный музыкальный фестиваль «Подвиг ратный — подвиг духовный».



В 2026 году масштабный культурный проект приурочен к Году единства народов России. Первый концерт, состоявшийся в преддверии Дня защитника Отечества, состоялся в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.





На сцену вышли прославленные коллективы: Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста России полковника Сергея Дурыгина, Московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, а также солисты молодежной программы Фонда Владимира Маторина. С приветственным словом к участникам и гостям вечера обратился председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.





Программа открытия включила в себя аутентичные произведения народов России, военно-патриотический блок из песен военных лет и шедевры русской классики, посвященные Родине и силе духа. Кульминацией вечера стала премьера песнопения на слова молитвы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Музыку для этого произведения написал молодой композитор и артист Синодального хора Константин Лавренов.



