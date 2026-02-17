В Воронежской области отреставрируют усадьбу, где был основан первый в России Крестьянский театр
В Воронеже в 2026 году начнется реставрация исторической усадьбы, давшей жизнь первому в России Крестьянскому театру.
О планах по сохранению объекта культурного наследия стало известно в ходе оперативного совещания областного правительства, которое губернатор посвятил подготовке к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России.
Отмечается, что в 2026 году стартует первый этап реставрационных работ в усадьбе семьи Соколовых. Она находится в поселке Никольское Верхнехавского района.
Кроме того, в регионе в этом году планируют открыть производственно-репетиционный корпус Воронежского государственного театра оперы и балета, начать ремонт здания муниципального драматического театра «РАМС» в Россоши, обновить материально-техническую базу государственного академического театра драмы им. А. Кольцова.
Фото: пресс-служба правительства Воронежской области